Gépzene újraértelmezve

A várakozásoknak megfelelő teljesítmény: 2024. február 9-én ismét a festői Thunersee mellett vendégeskedtünk a STUDER-nél

2023-ban ez is sikernek számított, nem is kicsinek: a precíziós köszörűgépek gyártója a globális kihívásokkal teli befektetési környezet ellenére is növelni tudta eladásait, így számos régióban emelkedett a piaci részesedése.

„A Fritz Studer AG idei sajtótájékoztatójának mottója a „Sound of STUDER” volt. A közelmúltban lezárult 2023-as – a 111. évfordulónkat is elhozó – pénzügyi év rendkívül sikeresnek bizonyult” – jelentette ki a STUDER vezérigazgatója, Jens Bleher Steffisburgban több mint 20 ország mintegy 65 médiaszakembere előtt. A precíziós köszörűgépek gyártója számára különösen az olyan kulcsfontosságú piacokon, mint az USA és Kína alakultak jól az eladási számok. A korábbi évekhez hasonlóan Ázsia számított a legnagyobb piacnak Közép-Európa és Észak-Amerika előtt.

„Megtérültek a termékfejlesztésbe és a helyszíni infrastruktúrába való befektetések – tette hozzá Jens Bleher. – Arra használtuk fel az időt, hogy javítsuk piaci pozíciónkat, és hosszú távon erősítsük meg magunkat a jövőre nézve.” Szavainak megfelelően a STUDER a világ számos régiójában tudott piaci részesedést növelni, az Ügyfélszolgálat szegmens pedig egyenesen bevételi rekordot döntött. Pozitív jelnek tekintik, hogy az év vége felé kiemelkedően jól alakult a megrendelés-állomány.

Bár az egyes piacokon – így Németországban, Kínában és néhány ázsiai országban – nehezebben futottak be az új megrendelések, a világ más részein születtek pozitív, néhol egyenesen rekordszagú eredmények.

Balról jobbra: Jens Bleher vezérigazgató, Stephan Stoll operatív igazgató, Daniel Huber műszaki igazgató és Sandro Bottazzo értékesítési vezető

Kis- és középvállalatok a STUDER mellett

Vevői szegmensek szerint mérve 2023-ban is a légiiparból származott az új megrendelések legnagyobb része, a lejtmenetben lévő autóipart is megelőzve. A „Szerszám” szegmens a várakozások alatt szerepelt. A legnagyobb egyedi szegmens az előző évhez hasonlóan a szerződéses gyártók által uralt „precíziós tervezés” maradt. „Nagyon örülök, hogy a kis- és középvállalkozások ilyen nagy bizalmat szavaznak a gépeinknek, mert ez a szegmens továbbra is stratégiai szintű fontossággal bír – mondta Sandro Bottazzo értékesítési vezető. – A gépgyártás, valamint a szerszám-és formagyártás is megőrizték fontos pozíciójukat. Emellett a félvezetőipar is növekvő keresletet támasztott a precíziós köszörűgépek iránt.”

Rekord az ügyfélszolgálat területén

A gépgyártó számára 2023-ban is különösen fontos a széles termékportfólió fenntartása. Az univerzális CNC-palástköszörűkre vonatkozó beérkező megrendelések nagy stabilitást mutattak. A dobogó legfelső fokára az S33 került, a favoritCNC, az S31, az S41, valamint a favorit gépmodelleket megelőzve. A belső palástköszörűk terén is akadtak jó hírek. Az S131-re vonatkozó beérkező rendelések tekintetében 2023 a harmadik legjobb évnek bizonyult a vállalat történetében, az új S100 gépre vonatkozó megrendelések pedig a kitűzött célokat is meghaladták.

Az ügyfélszolgálat már a második egymást követő évben döntött értékesítési rekordot. Ez minden üzleti területre vonatkozik a karbantartástól a pótalkatrész-értékesítésen át a nagyjavításokig. Különösen örvendetes volt a terület kelet-európai fejlődése, mivel a STUDER ma már Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon is saját szakképzett személyzettel végzi ezeket a szolgáltatásokat.

A vállalat 2023-ban mintegy 30 szakmai kiállításon és nyílt napon vett részt világszerte. Különösen sikereseknek bizonyult a pekingi CIMT és a hannoveri EMO mellett a UNITED GRINDING észak-amerikai nyílt napja. Az EMO Hannover kiállításon a STUDER a cégtörténet során először tudott három automatizálási megoldást bemutatni egy szakkiállításon (a roboLoad, az uniLoad, valamint az az új insertLoad rakodórendszerekkel)

Lényegi fejlesztések az orsók és az automatizálás terén

„Az e-mobilitáshoz kapcsolódó alkatrészek gyártására kiválóan alkalmas S36 palástköszörű felhasználói immár az összes orsóváltozatot és automatizálási megoldást korlátozások nélkül használhatják” – ismertette Daniel Huber műszaki igazgató. Az új, 25 kW teljesítményű orsónak köszönhetően a különösen széles, akár 160 mm-es korongok is használhatók lettek. Új lehetőségként a CBN (köbös bórnitrid), illetve gyémánt korongokkal végzett nagy sebességű köszörülés is elérhetővé vált. Az S36 termelékenysége nagymértékben automatizálható a teljesen kompatibilis easyLoad és uniLoad rakodórendszerekkel.

A belépő szintet képviselő új S100 belső palástköszörűt új, nagy teljesítményű lehúzó orsót (Ø 58) kapott, amit a jövőben további modellekbe is terveznek beszerelni. A favoritCNC utódgépe sem maradt ki a fejlesztésekből: a munkafej szögkijelzése, a népszerű QuickSet beállítási funkció, valamint munkadarabok hatékony kézi köszörülését programozás nélkül lehetővé tevő kézi köszörülési ciklus mind a gép alkalmazási lehetőségeit gyarapították.

A belépő szintet képviselő új S100 belső palástköszörűre vonatkozó megrendelések a kitűzött célokat is meghaladták

Új funkciókkal gazdagodott a C.O.R.E. szoftverplatform

A fejlesztés során 2023-ban is kiemelt figyelmet kapott a UNITED GRINDING forradalmi hardver- és szoftverarchitektúrája. „A C.O.R.E érintőképernyős kezelőpanelje már eddig is példátlanul intuitív használatot tett lehetővé, de hamarosan egy testreszabható felület is elérhető lesz, amin a kezelők meghatározhatják és elmenthetik munkaterületüket. Fontos terület az adatgyűjtés és -elemzés, valamint az új szenzorok és műszerek fejlesztése is – magyarázta Daniel Huber. – Továbbra is fontos számunkra a fenntarthatóság. A STUDER által kifejlesztett SmartJet® hűtőrendszer jelentősen csökkenti a köszörülési folyamat hűtőfolyadék- és energiaigényét.

Az e-mobilitásnak és a fotovoltaikának köszönhetően növekszik a kereslet a nagy teljesítményű félvezetők iránt. Az S41 univerzális CNC-palástköszörű in situ röntgen mérőfeje új mércét állít fel az ostyalapok (wafer) gyártásban. Hosszú távon csak azok a gépgyártók lehetnek sikeresek, amelyek intelligens és hatékony, a legújabb technológiát alkalmazó gépeket hoznak létre.”

Versenyképes szállítási idők

A gépek legyártásáról Stephan Stoll operatív igazgató adott helyzetjelentést. A gyártott berendezések mixe 2023-ban a bonyolultabb rendszerek felé tolódott el. Az aktív beszerzéskezelésnek és a globális ellátási láncok normalizálódásának köszönhetően a megrendelések határidőre elkészültek. A legfontosabb operatív projektek közé tartozott az automatizált gyártóeszközökbe és a legmodernebb tesztállomásokba történt beruházás. A STUDER azon kevés köszörűgépgyártó egyike, amely saját maga gyártja az orsóit. Tavaly bővítették is eme stratégiailag fontos gépelemek fejlesztési és gyártási hátterét. A további növekedés érdekében átfogó szerkezeti és logisztikai beruházásokat hajtottak végre Steffisburgban és a bieli kompetenciaközpontban.

Távhőre csatlakozva

„A fenntarthatóság érdekében a steffisburgi telephely 2023 februárjában a helyi távhőhálózatra csatlakozott, így minden épületet környezetbarát módon fűtenek – mondta Stephan Stoll. – Nagyjából befejeződött az épületek LED-világításra való átállása is, így összességében jelentősen csökkent mind az energiafogyasztás, mind a CO 2 -kibocsátás.

Az elmúlt évek jelentős beruházásai után a logisztikai folyamataink és raktári infrastruktúránk újratervezése van soron. A projekt lelke egy központi logisztikai csomópont és egy ahhoz közvetlenül kapcsolódó konténerraktár létrehozása. A teljesen automatizált raktárrendszer a gépgyártást és a pótalkatrészek kezelését szolgálja majd.”

Befejezésül Jens Bleher a jól képzett munkatársak jelentőségét emelte ki. Örömét fejezte ki a rangos SwissSkills szakmai bajnokságon elért sikerek kapcsán. Tavaly a STUDER tanulói, Luis Salzmann (1. helyezett, EFZ tervezőmérnök) és Noah Rossel (2. helyezett, EFZ automatizálási mérnök) arany- és ezüstérmet vittek haza. A STUDER ezzel sorozatban harmadik alkalommal képviselteti majd magát a WorldSkills-en és siker természetesen a cég a szakképzés iránti elkötelezettségét is megerősíti.

Molnár László