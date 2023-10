Fogynak az alkalmazások, ahol még nincs Beckhoff

Kellemest a hasznossal: így zajlott a Beckhoff Technology Day 2023

A tavalyi 10 éves születésnapi ünnepség rengeteg pozitív visszajelzése alapján a Beckhoff újragondolta az évek során hagyományossá vált Technology Day konferenciát. A szeptember 28-án megrendezett eseményen a nap első felében szakmai előadások keretében a legfrissebb technológiai újdonságokról és fejlesztési irányzatokról számoltak be, a meghívott előadók pedig izgalmas esettanulmányok formájában mutattak be néhány megvalósult alkalmazást. A délután folyamán azonban az izgalmas programok, a finomabbnál finomabb ételek és italok vették át a terepet.

Az eseményt a Beckhoff Automation Kft. ügyvezető igazgatójának előadása nyitotta meg. Perecz Tamás beszámolt az elmúlt év aktualitásairól, beleértve az értékesítés terén elért eredményeket. Cseh-Németh Petra, a magyar leányvállalat logisztikai a szállítási határidők alakulását ismertette. Robin Fleiter, a Beckhoff Automation GmbH & Co KG területi értékesítési menedzsere pedig a szállítási határidők csökkentését célzó fejlesztéseket és a raktározási kapacitás bővítésével kapcsolatos projekteket mutatta be. Lehotai Ádám, a magyar leányvállalat műszaki igazgatója a későbbiekben részletesen bemutatott technológiai újdonságokra hívta fel a figyelmet, valamint a kiál­lítótérben található bemutatóeszközöket ismertette.

Új szemlélet az automatizálás világában

A Beckhoff vállalatra különösen igaz, hogy megalapítása óta számos olyan fejlesztéssel lépett piacra, ami akár korszakalkotónak is nevezhető az automatizálás világában. Olyan, teljesen új technológiákat vezetett be, mint például a PC-alapú automatizálás vagy az EtherCAT. A rendezvényen az automatizálást forradalmasító legújabb innovációk közül az XPlanar síkmotorrendszert, a gyártásautomatizálás számára új lehetőségeket teremtő MX-rendszert, valamint a robotika szemléletmódját megváltoztató ATRO robotrendszert mutatták be.

A szakmai előadás-sorozatot szórakoztató programok kísérték

Rékasi Endre, a Beckhoff Automation Kft. támogató mérnöke a vállalat legfrissebb innovációi közül két terméket ismertetett. A teljesen érintkezésmentes, szabadon konfigurálható, lebegő XPlanar síkmotorrendszert és a vezérlőszekrények kialakításában forradalmi változást hozó MX-rendszert.

Thomas Morcher, aki 13 évvel ezelőtt gyakornokként kezdett el dolgozni a Beckhoff ausztriai leányvállalatánál, Armin Pehlivannal, a Beckhoff Ausztria ügyvezető igazgatójával együtt dolgozta ki az ATRO moduláris robotrendszer koncepcióját. A koncepció kidolgozása során az új szemlélet kulcsfontosságú pontja az a tény volt, hogy az ügyfél számára lehetővé kell tenni azt, hogy a rendelkezésére álló robotot a gyár és a munkadarab követelményeihez igazítsa. A másik nagyon fontos szempont az volt, hogy sokkal könnyebbé kell tenni az ügyfél számára a robot gyártórendszerbe való integrálását a TwinCAT integrációja révén, ezzel megszüntetve a különböző beszállítóktól származó eszközök összehangolásából adódó problémákat. Ezenfelül lehetővé kell tenni a Distributed Clock használatát az ATRO és a különböző szállítórendszerek (mint például az XTS lineáris szállítórendszer vagy az XPlanar síkmotorrendszer) szinkronizált mozgásainak létrehozásához. Thomas Morcher, az ATRO fejlesztési vezetője előadásában a Bécsben kifejlesztett, a robotika szemléletét újraértelmező ATRO moduláris robotrendszert ismertette.

Bódvai János, a Beckhoff Automation Kft. támogató mérnöke a TwinCAT 4026 legújabb buildjét mutatta be, ami egy lépés előre a hatékonyság, a funkcionalitás és a programozói élmény fokozása terén. Ez az új TwinCAT 3 build olyan újításokat hoz, amelyek a programozók és az ipari automatizáció területén tevékenykedők számára még hatékonyabb és gördülékenyebb munkát tesznek lehetővé.

Kántor László, a Beckhoff Automation Kft. támogató mérnöke a Beckhoff hamarosan piacra kerülő, teljes körű gépi látási portfólióját – beleértve a TwinCAT 3 Vision gépi látás funkcióit kiegészítő hardverelemeket – ismertette. Bemutatta továbbá a gépi látáshoz kapcsolódó hardverelemek integrálását a már jól ismert moduláris automatizálási rendszerbe.

A Rocket Lab által kifejlesztett Rocket Cinema Robot „Mini” kameramozgató robotkarrendszer

Beckhoff eszközök a gyakorlatban

Szeljak György, a Rocket Lab Kft. társalapítója és vezető fejlesztője, aki több mint 15 éves szakmai múlttal rendelkezik a filmgyártás és az ezt támogató mechatronikai eszközök fejlesztésének területén, a Rocket Labbel közösen olyan termékeket alkotott, mint a Rocket Cinema Robot, a Special Grip Hungaryvel közösen fejlesztett 3D Cablecam rendszer és az ezeket működtető IO Builder szoftver. Ezen eszközök munkáinak eredményével nap mint nap találkozhatunk különböző platformokon, reklámfilmek, mozifilmek, filmsorozatok, sport- és koncertközvetítések formájában.

A Rocket Lab által fejlesztett eszközök olyan produkciókban dolgoztak, mint például a Terminátor: Sötét Végzet, A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya vagy a hamarosan mozikba kerülő Lee. Sorozatok terén kiemelkedő a The Witcher, Halo vagy FBI: International. Együtt dolgoztak továbbá Arnold Schwarzeneggerrel, Kate Winslettel, Nicholas Cage-dzsel vagy például Hanry Cavill-lel. Olyan ismert márkák reklámfilmjein dolgoztak, mint a McDonald’s, Toyota, Schweppes, Taco Bell, Vodafone, Yettel. Sportközvetítések területén pedig a LEN Úszó-Európa-bajnokság, FINA Vizes Világbajnokság, UEFA Labdarúgó-Európa-bajnokság, EHF-bajnokok ligája kézilabda-mérkőzései a kiemelkedő példák, de számos koncertközvetítésen – például az Olasz Music Awards gálán – is évek óta felhasználják eszközeiket. Ezekben a termékekben az a közös, hogy a Beckhoff termékeit – mint például PLC-k, Safety-eszközök, I/O terminálok vagy az EtherCAT technológia – előszeretettel használják. Előadása során Szeljak György ezekbe az alkalmazásokba adott betekintést, a kiállítótérben pedig a résztvevők élőben is megtekinthették a szóban forgó eszközöket.

Az idén 30 éves ZIPTECH Kft. képviseletében Hajdu István a sörgyártás folyamatába és az ahhoz szükséges berendezések működésébe vezette be a résztvevőket, amelyhez több mint 10 éve csak Beckhoff PLC-ket és modulokat használnak. Az előadó több mint 19 éve tervez és programoz komplett sörgyárakat működtető vezérlőberendezéseket, amelyek a világ számos országában megtalálhatóak Miamitól Vlagyivosztokig.

Hogy ízlett a mesterséges intelligencia által alkotott koktél?

A kiállítótérben a Beckhoff újdonságai mellett a Rocket Lab által kifejlesztett, filmgyártásban használt eszközök is megtekinthetőek voltak: a legkisebb, mobil, könnyen szállítható, gyorsan telepíthető és pozicionálható bázisra épülő filmes igényekre kialakított kameramozgató robotkarrendszer, a Rocket Cinema Robot „Mini”, valamint a Rocket Lab és a Special Grip Hungary közös fejlesztéseként született SGH Cablecam3D rendszer kisebbik változatának egy kábelcsörlője.

A délután során a vendégek számos szórakoztató programon vehettek részt – beleértve a különféle VR-játékokat, csocsóbajnokságot – vagy megörökíthették az ünnepi hangulatot egy Selfie Droid vagy egy digitális karikatúra segítségével. Ezenfelül lehetőségük volt arra is, hogy a szakmai előadások során megismert, a ZIPTECH Kft. által létrehozott sörfőző berendezésekkel készült ZIP söröket meg is kóstolják. A szervezők kifejezetten erre az alkalomra egy koktélt is alkottak a ChatGPT segítségével. Az Ingenium Elixír neve a ChatGPT szerint nemcsak a kreativitásra és az egyedi képességekre utal, hanem a varázslatos italokat is jelenti, amelyek hosszú életet, egészséget vagy más kívánt tulajdonságokat ígérnek.

Az egész napot Szujó Zoltán szenzációs műsorvezetése kísérte végig, a délutáni programok hangulatát pedig Felméri Péter előadása alapozta meg.

