Fiesztával búcsúzott a tél

2024. február 27-29. között a Forgács Fiesta – Fémmegmunkálási Napok rendezvény nyitotta meg a FANUC idei rendezvénysorozatát

Címkék: automatizálás Fanuc fémipar fémmegmunkálás forgácsolás Schunk SMC

A 2024-es év első FANUC-rendezvénye négy év után ismét gépek zajával, fémforgáccsal és az emulzió szagával töltötte be a törökbálinti bemutatótermet. A japán automatizálási óriáscég tucatnyi partnercéggel összefogva mutatta be a leginnovatívabb fejlesztéseket a fémmegmunkálás, a tervezés, a méréstechnika, a gépkiszolgálás és a szerszámok terén mind az iparcégeknek, mind pedig a jövő mérnökeinek és technikusainak.

„Közel fél éves szervezőmunka előzte meg a Forgács Fiesta megnyitóját – árulta el Kálazi Balázs, a FANUC Hungary Kft. értékesítési mérnöke. – A forgácsolástechnika témakörének többek között az adta az aktualitást, hogy az új megmunkálási technikákat, valamint az Y tengely mentén 500 mm-ig meghosszabbított mozgástartományú RoboDrill Plus Y500 marógépet is be tudtuk mutatni – ez utóbbit egyelőre csak virtuálisan, mert a bemutatótermünkben majd csak később lesz megtekinthető.”

A bemutatóteremben négy RoboDrill marógép, egy RoboCut huzal-szikraforgácsoló és egy medical RoboShot elektromos fröccsöntőgép került kiállításra. A fémipar elmúlt hónapjai elég hektikusan alakultak, egyes gyártóknál – főleg a precíziós megmunkálás terén – még növekedhetett is a megrendelés állomány, az autóipar mozgása azonban eléggé megjósolhatatlan. Az orvostechnikai eszközök gyártása elég stabil, de darabszámban természetesen nem képes kiváltani a járműipart.

„A háromnapos rendezvény nyitónapját idén is a műszaki oktatási intézményeknek szenteltük és szerencsére elmondható, hogy a hozzánk látogató diákok arcán egyáltalán nem az unalom tükröződött – tette hozzá Kálazi Balázs. – Érdeklődő fiatalokkal találkoztunk, akik valóban a műszaki pályán képzelik a jövőjüket. A másik két nap az ipari szereplőkről szólt. Szerdán 100, a csütörtöki zárónapon pedig mintegy 80 vendéget köszönthettük.”

A forgácsolástechnikában dolgozó vendégek körében a legnagyobb érdeklődésre az energiamegtakarítási és az automatizálási lehetőségek tartottak számot. Néhány évvel ezelőtt szinte szóba sem kerülhetett, hogy néhány fős mikrovállalkozások automatizálásra adják a fejüket, manapság azonban az ő szemükben is felértékelődött az automatizálás jelentősége. Az új forgácsolási eljárások – például a Lehmann T507510 forgató és a Robodrill kombinálásával végzett 3+2, illetve szimultán 5-tengelyes megmunkálás – szintén sok érdeklődő tekintetet vonzottak.

Társkiállítói vélemények

Szabados Dániel, a Schunk Intec Kft. területi képviselője

„A Forgács Fiesta rendezvényre elsősorban a szerszám- és munkadarab befogásra szolgáló eszközeinkkel készültünk. A FANUC-kal jellemzően a robotika terén működünk együtt, de a jövőben a szerszám- és munkadarab befogás világában is szeretnénk elmélyíteni a kapcsolatot. A kínálatunkból nem maradhattak ki az újdonságok, de a már ismert és jól bevált megoldások sem. Ennek megfelelően kiállítottuk a Robodrill egységekkel nagyon jól kombinálható VERO-S nullpontrendszert, különböző pneumatikus satukat, valamint a szerszámbefogóink átfogó választékát. Ez utóbbiak közöl külön kiemelném az érzékelővel, akkumulátorral és adóegységgel felszerelt intelligens iTENDO² szerszámtartót, amely közvetlenül a szerszámon figyeli a rezgéseket. Sokat várunk a gazdaságos, belépő szintű, széleskörűen alkalmazható TENDO Silver hidraulikus befogó piaci bevezetésétől is. Tény, hogy jelenleg éppen kevesebb a gépvásárlás a fémiparban, de a technológiai fejlesztésekre mindenhol szükség van, mi pedig az ezirányú támogatásokban vagyunk a legerősebbek.”

Kajári Sándor, az SMC Hungary Kft. közép-kelet-európai termékmenedzsere

„A robotok, a kobotok, valamint a fémmegmunkálás világához szorosan kapcsolódó termékeket hoztunk magunkkal. A vezeték nélküli kommunikációt bemutató paneleinken például többek között a robotokba és egyéb, forgómozgást végző berendezésekbe szánt EX600-W sorozatú buszos kommunikációs eszközünket demonstráltuk, amikkel garantált, hogy vezetéktörés miatt nem történik majd gépleállás. A vezeték nélküli master és slave egységek, valamint az IO-Link kompatibilis eszközök együtt egy rendkívül jól skálázható megoldást alkotnak.

Ügyfeleink igényeire válaszolva továbbfejlesztettük a kollaboratív robotokhoz kínált termékpalettánkat is. Az új vákuumos megfogónk különlegessége, hogy a megfogóba integráltuk a vákuumszivattyút, levegőforrásra tehát nincs szüksége. Mágneses megfogónk pedig a szabálytalan alakú, vagy éppen lyukacsos munkarabok megfogásában alkalmazható. Ha nincs sűrített levegő csatlakozás a kobot közelében, már létezik elektromos megfogónk is, valamint a CRP sorozatú kompakt kompresszorunkkal a robot közvetlen közelében is előállíthatunk sűrített levegőt. Ezekből a termékekről a Forgács Fiesta rendezvényre azokat hoztuk el, amik a FANUC CRX kollaboratív robotjaival is kompatibilisek.

Az energiakrízis kapcsán ismét az előtérbe került az energiahatékonyság kérdésköre. Erre az SMC válasza az AMS termékcsalád, amely három fő elemből áll: egy elektropneumatikus vagy mechanikus nyomásszabályzóból, egy elzárószelepből és egy management hubból. A szabályzót és az elzárószelepet a hub egység vezérli, amely tartalmazza az áramlás-, nyomás- és hőmérséklet-érzékelőket. A hub a már korábban említett vezeték nélküli kommunikációval is rendelkezik, így könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe, valamint monitorozhatóvá teszi a rendszert, és lehetőséget biztosít az adatgyűjtésre, ezáltal támogatva a preventív karbantartást is. Amikor a gép nem termel, az AMS rendszer teljesen lezárt vagy készenléti üzemmódba helyezi a gépet, hozzájárulva az energiapazarlás csökkentéséhez. A gépben lévő sűrített levegő áramlásának folyamatos ellenőrzése révén az AMS rendszer minimalizálja a felesleges levegőfogyasztást. Amikor a gépben érzékelt sűrítettlevegő-áramlás a működési tartomány alá csökken egy előre beállított idő elteltével, az AMS rendszer szabályzója automatikusan csökkenti a nyomást, és lehetővé teszi, hogy a rendszer nyomása magától 0 barra csökkenjen.”

Molnár László