Fényalapú komissiózás: kis lépés, nagy hatás

Komissiózás a raktárpolcokon elhelyezett jelzőlámpákkal és kijelzőkkel

Címkék: Antra ID Auware Engineering Kft. CEAH komissiózás raktári automatizálás raktárlogisztika raktártechnika Turck

A raktárakban még ma is sűrűn láthatunk kinyomtatott komissiózási listával bolyongó munkatársakat. A megrendelés tételeit tartalmazó „bevásárlólista” használata tehát működik. De vajon hatékony is? Amint a megrendelések száma meghalad egy bizonyos mértéket, úgy válik egyre fontosabbá a kigyűjtést végző munkatársak tehermentesítése, ez ugyanis a hibák csökkenésével és a hatékonyág növelésével jár együtt. A raktári munkát leegyszerűsítő Pick to Light komissiózó rendszer működéséről Solti Dániel, az Auware Engineering Kft. programozója, Pesti János, az Antra ID Kft. informatikai vezetője és Kovács Zoltán, a Turck Hungary Kft. alkalmazástechnikai mérnöke beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Honnan ered a három cég kapcsolata?

Kovács Zoltán: Korábban mind az Antra ID, mind az Auware cégekkel folytattunk közös projekteket, még abban az időben, amikor mindkét vállalat külön utakon járt. A legnagyobb multinacionális vállalatoknál helyeztünk együtt üzembe rendszereket, akár Pick to Light megoldásokat is. Az, hogy mindkét cég a Central European Automation Holding (CEAH) részévé vált, jelentősen megkönnyíti a közös munkát, és bízunk abban, hogy ez a minőségben és az eredményekben is megmutatkozik.

Pesti János: Csak megerősíteni tudom az elhangzottakat, kiváló technológiai partnerek voltunk és vagyunk. Már az első kapcsolatfelvételünk is azért történt sok évvel ezelőtt, mert olyan érzékeléstechnikai és RFID-technológiai hátteret kerestünk, amire rendszerintegrátorként bátran hagyatkozhatunk. A CEAH égisze alatt történt egyesülés azt célozta, hogy együtt komolyabb projekteket is el tudjunk vállalni, amihez szintén nagy segítséget jelent egy olyan technológiai háttér, amit a Turck biztosítani képes.

Melyek a Pick to Light komissiózás előnyei?

Pesti János: A Pick to Light félautomata, papírmentes fényalapú komissiózó rendszerrel szinte teljes egészében kizárható a hibás komissiózás. Egy alapvetően vizuális rendszerről beszélünk, ami nagyon egzakt műveletté teszi a kigyűjtési folyamatot. A betanítás nagyon gyors és egyszerű, a hibaszint pedig a töredékére csökken, az időnyereség nagy része tehát a keresések és a korrekciók elmaradásából származik.

A papírmentes eljárás során a raktári dolgozókat vizuális jelek vezetik a polchoz vagy a megrendelést tartalmazó tárolódobozhoz, amin egy kijelző jeleníti meg a kigyűjtendő árucikket és a mindenkori mennyiséget, és szükség esetén pedig egyéb információkat is. A komissiózási eljárás befejezését a munkatárs a kijelzőn található nyugtázó gomb segítségével erősíti meg. A robotizált kigyűjtés ennél nyilván magasabb szintet jelent, de mindenhol, ahol ez a szint még nem bevezethető, hatalmas segítséget jelent és a termelékenységet is ugrásszerűen megnöveli a Pick to Light komissiózás.

Kovács Zoltán: Nem pusztán egyszerű kijelzőről beszélünk, mert minden kijelzőben további számos szenzoros érzékelés van beépítve. A polcrendszerek esetében ugyanis gyakori hiba, hogy nem a megadott polc alá nyúl be a dolgozó. Az ilyen téves mozdulatot érzékeli az egyik szenzor. A másik szenzor pedig a helyes kigyűjtés gomb általi visszaigazolására szolgál.

Milyen célokat határozott meg az aktuális ügyfeletek a komissiózó rendszer kiépítése előtt?

Pesti János: Papírmentes eljárást és tisztább dokumentációt szeretett volna létrehozni, kevesebb időt fordítani a keresésre, csökkenteni akarta a komissiózás során elkövetett hibák arányát és természetesen növelni a teljesítményt. Fontos volt számára, hogy a rendszer skálázható, tehát később bővíthető és továbbfejleszthető legyen. A Pick to Light tehát jelen esetben nem a végcél, hanem egy közbenső állomás.

A közös erővel legutóbb létrehozott komissiózó rendszer túlmutat egy Pick to Light megoldáson, hiszen automata webes interfészt is tartalmaz, az ügyfél logisztikai rendszerében keletkező adatokat tehát átvesszük, rendszerezzük és kiértékeljük. Mindez rendkívül költséghatékony működést tesz lehetővé az elektronikai iparban működő ügyfél számára, hiszen több száz, rendkívül stabilan működő érzékelőt helyeztünk el füzérként.

Hogyan oszlottak meg a feladatok a projekt során?

Kovács Zoltán: Az érzékelők az amerikai Banner Engineering termékei, amiket a Turck forgalmaz, hiszen az automatizálás világában a két cég termékválasztéka remekül kiegészíti egymást.

Solti Dániel: Az Auware készítette azt a programot, amivel az Antra ID, illetve a Turck által szállított eszközök csatlakozni tudtak egymáshoz. 116 darab eszközt szereltünk fel a teljes kigyűjtési rendszer lefedéséhez. Az eszközökkel Modus protokollon keresztül kommunikálunk, ami nagy rendszerekben is viszonylag könnyű munkavégzést tesz lehetővé. Az alkalmazott buszrendszer segítségével egy kábelvonalon egymás után fel lehet fűzni az összes eszközt, ami nagymértékben csökkenti a szükséges kábelezést. A Pick to Light rendszerek több változatban érhetők el, ennek megfelelően vannak rádiós megoldások is. A szóban forgó projekt során a későbbi könnyű karbantarthatóságra helyeztük a hangsúlyt, de az energiaellátás is rendkívül egyszerűvé vált. A szenzorok, kijelzők felszerelése nagyjából két, a munkához kapcsolódó projektfeladatok pedig további három hónapot vettek igénybe. 2023 márciusában adtuk át a rendszert teljes használatra.

Pesti János: Az Auware egy olyan erős interfésztechnológiát biztosított a közös projektekhez, aminek révén bit/bájt szintről fel lehet építeni a rendszert. Az Antra pedig azt a tudást adta, amivel az eszközöket nagyvállalati szinten lehet integrálni. Együtt teljes szolgáltatási csomagot tudunk kínálni, hiszen egy intralogisztikai rendszert nemcsak felszerelni kell, hanem biztosítani a rendelkezésre állást és a későbbi továbbfejlesztést is.

Hogyan tovább?

Pesti János: Innentől minden információ az ügyfél rendelkezésére áll a kigyűjtés üteméről, a feladatok megkezdéséről és lezárásáról, a munkatársak által megtett távolságokról. Ezek az információk azután valós időben a vállalatirányítási információs rendszerhez, ill. a raktárkezelő rendszerhez továbbítódnak. De az információ amúgy is minden további fejlesztés alapja. A jövőben valószínűleg a készletfogyás jelentést is beépítjük a rendszerbe, de akár mesterséges intelligenciát is használhatunk majd a logisztikai folyamatok optimalizálására.

Jelen pillanatban egy statisztikai rendszert fejlesztünk, amivel folyamatosan figyelhetők a visszajelzések és a hatékonyság terén elért előrelépések. A szenzorokon kívül minden egyéb eszköz a CEAH kötelékébe tartozó cégek terméke, így minden változást gyorsan végre tudunk hajtani. A gyors reagálóképesség pedig aranyat ér mind nekünk, mind az elektronikai iparban működő ügyfél számára.

Molnár László