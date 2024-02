Erős fémipari évnyitó a DMG MORI Házi Kiállításán

A legújabb technológiák és megoldások a jövőorientált gyártáshoz

Címkék: automatizálás DMG MORI forgácsolás Pfronten szerszámgép szerszámgépipar

A tavalyinál 250 m2-rel nagyobb helyen, összesen 4 200 m2-en több mint 45 csúcstechnológiás gép, köztük egy világpremier, valamint több mint 20 automatizálási megoldás és innováció várta a látogatókat Pfrontenben. Az első héten, január 22–26. között Németországból, Ausztriából, Svájcból és Kínából várták a látogatókat, míg a második héten, január 29 – február 2. között Európa többi része, Ázsia és Amerika látogatott a Házi Kiállításra.

Kisebb, de hatékonyabb

Négyzetméterben valóban növekedett az idei Házi Kiállítás, de talán szellősebb is lett. Ez részben annak köszönhető, hogy teljes mértékben a technológiai integráció felé mozdult el a rendezvény mondanivalója. Szerszámgépet önmagában nem is lehetett látni, mert mindegyikhez automatizálási megoldásokat kapcsoltak. Világpremiert idén csak egyet tartott a japán-német óriáscég, de a 4 000 mm X-tengely irányú mozgástartományú DMF 400|11 mozgóoszlopos gép pusztán a méretei miatt is olyan impozáns látványt nyújtott, hogy csak ezért a látványosságért megérte idén Pfrontenbe utazni.

„A tavalyi 6 289-es látogatószámhoz képest 2024-ben 5 782 vendéget köszönthettünk Pfrontenben, ami egy ilyen turbulens világgazdasági környezetben szép eredménynek tekinthető – mondta Kovács Gábor, a DMG MORI Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. – A kevesebb látogató azonban rengeteg megrendelést hagyott a tárgyalóasztaloknál: az automatizálási egységekből például 34 százalékkal fogyott több, mint a 2023-as Házi Kiállítás ideje alatt.

Idén újra indult látogatói busz Budapestről, ez a megnövekedett érdeklődésnek tudható be. 36 vállalkozástól összesen 71 magyar látogató vett részt a rendezvényen, akik így első kézből tapasztalhatták meg a német ipar életképességét. Aranyat érhet minden információ, hiszen a magyar fémipar hagyományosan a német gazdaság mozgását követi. A megnövekedett látogatószám sok munkát ad majd a közeljövőben, hiszen ezeket a tárgyalásokat le kell majd folytatni.

Fókuszban a félvezetőipar, a repülőgépgyártás és az orvosi technológia

A pfronteni Házi Kiállítás fő mondanivalója az MX - Machining Transformation segítségével végzett termelés optimalizálás volt. A látogatókat többek között az új, 4 000 mm mozgástartományú DMF 400|11 mozgóoszlopos gép, valamint az új, 500 kg teherbírású PH Cell 500 palettamozgató rendszer várta, de valódi újdonságot jelentett a holisztikus digitális és adatalapú CELOS X ökoszisztéma is a termelési folyamatok integrált összekapcsolásához és optimalizálásához.

A DMG MORI nagy bemutatóterme mellett izgalmas technológiai szemináriumok várták a látogatókat, amik a feldolgozóipar legújabb trendjeit és fejlesztéseit mutatták be. Az Academy Area területen és a LASERTEC Showroomban személyesen is átérzhető volt a képzés és továbbképzés, valamint az additív gyártás terén felhalmozott tudás.

Fókusztémák:

Folyamatintegráció: több technológia integrálása az esztergálástól, a maró-esztergálástól, a köszörüléstől és a fogaskerék-megmunkálástól a fejlett technológiákig és a folyamat közbeni mérésig.

több technológia integrálása az esztergálástól, a maró-esztergálástól, a köszörüléstől és a fogaskerék-megmunkálástól a fejlett technológiákig és a folyamat közbeni mérésig. Automatizálás: teljes automatizálási portfólió a PH Cell 500-tól, valamint a munkadarab- és palettakezelési megoldástól a szerszám- és anyagmozgatást végző AMR-ekig.

teljes automatizálási portfólió a PH Cell 500-tól, valamint a munkadarab- és palettakezelési megoldástól a szerszám- és anyagmozgatást végző AMR-ekig. Digitalizálás (DX): az EMO Hannover 2023 kiállításon bemutatott CELOS X mindenki számára elérhetővé vált olyan megoldásokkal, mint a 3D Shop Floor Programming, a Digital Twin és az LPS 4 Cell Controller.

az EMO Hannover 2023 kiállításon bemutatott CELOS X mindenki számára elérhetővé vált olyan megoldásokkal, mint a 3D Shop Floor Programming, a Digital Twin és az LPS 4 Cell Controller. Zöld átalakulás (GX): A GREENMODE PACKAGE segítségével 30%-nál több energia takarítható meg modern gépekkel, ezenkívül utólagos automatizálási megoldások és retrofit is elérhető.

Erős beruházási igény, éledező pályázati reményekkel

„Az ügyfelekkel lefolytatott beszélgetések elég vegyes képet mutattak. Van, aki az automatizálás felé haladna, mások pedig a kinézett szerszámgép finanszírozási lehetőségeit kutatják pályázatok híján – jelentette ki Kovács Gábor. – Bár könnyen előfordulhat, hogy az ismét megnyíló EU-forrásokból operatív pályázatokat is kiírnak majd, ami megint felforgathatja majd a beruházások ütemezését. Arra számítok, hogy az érdeklődések száma megugrik majd, de a pályázati remények rossz oldala az, hogy tovább tolódhatnak majd az amúgy indokolt beruházások.”

A mérték a lényeg

„Már tavaly is a Haimert képviseltem Pfrontenben és tény, ami tény: az idei Házi Kiállítás sikeresebbnek bizonyult számunkra, mint a 2023-as. Négy gépet, egy kiegyensúlyozót, egy zsugorbefogót, valamint két szerszámbemérőt állítottunk ki, az egyik szerszámbemérőn a WinTool szoftver futott – tette hozzá Högl Balázs, a Haimer magyarországi értékesítési menedzsere. – A DMG MORI és a Haimer között stratégiai szintű együttműködés van; sokáig a DMG MORI portfólióját képezte több szerszámbemérő, amik 2017-től a Haimer választékát gazdagítják.

Idén Magyarországról sokkal többen látogattak el a Házi Kiállításra, így arra is nyílt lehetőség, hogy hazafelé a Haimer igenhauseni gyáregységét is megmutassuk 12-13 magyar fémipari vállalkozásnak. Ezalatt jópár olyan gondolatébresztő beszélgetést is lefolytattunk, aminek ajánlatadás lesz a folytatása. Idén még nem várok nagy élénkülést a beruházások terén, de 2025 már újra a fémipar éve lesz.”

Molnár László