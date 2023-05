Elveszítem, megtalálom – a jövő vonalkódja

Egyedi, digitális azonosító minden félkész-, készterméknek, vagy akár szállító- és tárolóeszköznek

A hatékonyság és termelékenység következő szintjének elérése nem csak nagy és költséges gyártóberendezések üzembe állításával lehetséges. Az apró, szinte láthatatlan dolgok is lehetnek nélkülözhetetlen építőkövei egy hatékony gyártási és logisztikai folyamatnak. Dariusz Kosibát, a Brady Corporation kelet- és közép-európai RFID üzletfejlesztési menedzserét az RFID-címkékkel megvalósított automatizált, valós idejű eszközkövetés működéséről kérdeztük.

Mikor jelent meg az RFID-technológia?

Dariusz Kosiba: Az RFID-technológia meglehetősen érettnek számít, hiszen az alapjait már az 1940-es években lerakták, de ez természetesen még nem olyan alkalmazás volt, mint amikre most gondolunk az RFID szó hallatán. Az ipar a 80-as években kezdett el fantáziát látni benne és tett komolyabb erőfeszítéseket az RFID-rendszerek fejlesztésére, tömeges elterjedésének kezdete pedig a 90-es évek végére tehető. Innen jutottunk el napjainkra a megszámlálhatatlan alkalmazásig, hiszen az RFID rövid idő alatt hódította meg a gyártás, a logisztika, a kiskereskedelem stb. világát.

Dariusz Kosiba, a Brady Corporation kelet- és közép-európai RFID üzletfejlesztési menedzsere

Hogyan működik egy RFID-alapú, valós idejű készletnyilvántartás? Milyen előnyei vannak?

A raktárkészlet felmérésének hagyományos módja a munkatársak által végzett kézi leltározás volt. RFID-technológiával egyrészt mindez távolról is elvégezhető, ráadásul sokkal gyorsabban, vagyis az információ azonnal a rendelkezésünkre áll. Ezáltal nemcsak kevesebb emberre van szükségünk a raktárban, de további előnyként a raktárkészlet is csökkenthető, hiszen a valós idejű nyomon követés révén kisebb biztonsági tartalékokat kell felhalmoznunk. Nem kis versenyelőnyt jelent, ha a vállalkozás forgótőkéjének nagy részét nem a raktár köti le.

Mindezen előnyök ellenére mégis miért nem sikerült az RFID-technológiának mindenhonnan kiszorítania az azonosító címkéket vagy egyéb vizuális azonosítási megoldásokat?

Ennek egyrészt fizikai okai vannak; ha egy fémdobozba helyezzük az RFID-címkét, az nem fog működni, de akkor sem, ha fémfelület mögé kerül. Ezek a fizikai korlátok eleve kizárnak több alkalmazási lehetőséget. A másik ok a bekerülési költség: egy egyszerű vonalkódos papírcímke mindig olcsóbb lesz még a legolcsóbb RFID-címkénél is. Bizonyos esetekben az alacsonyabb bekerülési költség minden felsorolt előnyt felülír. Bár tény, hogy az RFID-címkék ára is csökken, az elkövetkező években a várakozásaink szerint eléri a kevesebb mint 10 eurócentes határt, ami már a legárérzékenyebb felhasználókat is elgondolkoztatja majd.

Milyen hardver- és szoftverigénye van egy RFID-alapú alapanyag-ellátásnak és készletszintfigyelésnek?

Egy RFID-rendszer telepítése és üzembe helyezése manapság már rutinfeladatnak számít. A világjárvány óta a gyártás lehetőségeit az alapanyag- és alkatrészhiány is képes negatív irányban befolyásolni. Egy RFID-rendszer nemcsak pontos információkat szolgáltat a készletről, hanem az információ a beszerzéshez is eljuttatható automatikusan, ehhez csak néhány RFID-antennára van szükség a raktárban, valamint RFID-címkékre a termékeken – ebből a szempontból fémes és nemfémes felületre alkalmazandó címkéket is megkülönböztetünk. Ezek a „smart” címkék képesek a hőmérséklet és a mozgás detektálására is, ami számos iparágban növeli a folyamatbiztonságot, ezenkívül minőség-biztosítási célokra is használható. Vagyis címkékről, antennákról, RFID-olvasókról és az informatikai fejlesztésről beszélünk, ami napjainkban már nem számít költséges beruházásnak, karbantartási igénye pedig csekély.

Az RFID-hőmérséklet-érzékelő címkék milyen alkalmazásokban használhatók?

Ezek passzív címkék, és szinte bármilyen felületen alkalmazhatók. Vezeték nélküli úton kapnak energiát az RFID-olvasóval való leolvasásakor. Ezeket a címkéket arra teszteljük, hogy hő, hideg, szennyeződések hatására, valamint kül- és beltérben is jól olvashatók maradjanak, és ellenálljanak a vegyi anyagoknak, tisztítószereknek, zsírnak, olajnak és üzemanyagoknak. Az alkalmazások között megtalálható a környezet-, az anyag-, a berendezés-, a hűtőlánc-, az adatközpont-monitorozás, a karbantartási és biztonsági adatgyűjtés, valamint az üvegházhatás-monitorozás. A hőmérséklet-leolvasások automatizálhatók, és a leolvasók az ISO 18000-63/64 és ETSI szabványokkal kompatibilis sávszélességen olvassák le az értékeket.

Milyen előnyökkel jár a kombinált UHF és NFC RFID-címkék használata?

A kétfrekvenciás, UHF és NFC RFID-technológiájú címkékkel több egységet követhetünk nyomon távolról, akár 11 méter távolságból, az információkhoz ugyanakkor közelről is hozzáférhetünk. Az adatok olvasásához és írásához csak egy NFC-kompatibilis okostelefonnal kell megérintenünk a címkét. A jelek nem igényelnek közvetlen rálátást, ami jelentősen növeli a készletkezelési sebességet és a rugalmasságot. A kétfrekvenciás RFID-címkével ellátott termékeknél a teljes ellátási lánc részt vehet a visszakövetési programokban, az alkatrészgyártástól, összeszereléstől, logisztikától kezdve a forgalmazáson át a telepítőkig, karbantartókig és végfelhasználókig.

Hogyan használható az RFID-technológia az üzemen belüli anyagáramlás felügyeletére, nyomon követésére és optimalizálására?

Ez egy rendkívül fontos alkalmazási terület, hiszen a beruházások megdrágultak, vagyis előnynek számít, ha a meglévő gyártási kapacitást minél jobban ki tudjuk használni. Az RFID-technológia képes az üzemen belüli árumozgás figyelésére, és az információkat itt is valós időben szolgáltatja. Jó példa erre az üzemterületen belüli RFID-kapuk használata. Ebben az esetben az RFID-címkék a szállítójárművekre kerülnek, és így kapunk átfogó képet az áruk mozgásáról. Ezzel a targoncák/vontatók kihasználtsági szintje is optimalizálható, hiszen az adatok révén már küldhetünk olyan utasítást, hogy a legközelebbi szállítóeszköz induljon el az alapanyagért vagy éppen a késztermékért. BFA antennánk képes a mozgás irányának detektálására is.

Milyen különleges RFID-alkalmazásokat ismerünk az iparban?

A lehetőségeknek csak a képzelet szab határt. Vannak laboratóriumok, ahol az RFID-címkékkel 12-szer gyorsabban azonosítják az egyes vérmintákat, mint a hagyományos módszerekkel. Máshol a helyszíni vonatazonosítást gyorsítják fel a technológiával. A Lufthansa az ülések alatt elhelyezett mentőmellények meglétét ellenőrzi RFID-címkékkel, két repülés között ugyanis sokszor nem áll rendelkezésre elég idő ahhoz, hogy a kabinszemélyzet személyesen végezzen el minden feladatot. A Brady LED-címkéi pedig egy adott elem vagy elemcsoport meghatározását segítik olyan módon, hogy egy kis zöld LED-lámpát tartalmaznak, amely csak akkor világít, amikor a Brady RFID-olvasók rádióhullámai érik (3,5 méteren belül). Ez felgyorsítja az áruk komissiózását, hiszen innentől a címkét csak az olvasó képernyőjén kell kiválasztani.

Milyen kiberbiztonsági szintet képvisel egy RFID-rendszer?

Ez az RFID-eszközök felett lévő IT-rendszerek függvénye. Az RFID-eszközök nyílt szabványokra épülnek, írhatók és olvashatók. De az üzemen belül a gyártásfelügyelet úgy kódolja az információkat, hogy az többé nem lesz sem olvasható, sem pedig felülírható az arra nem jogosult személyek által.

Milyen kompetenciákkal rendelkezik a Brady egy RFID-rendszer kiépítéséhez?

Teljes portfólióval rendelkezünk ezen a téren, és mindent saját forrásból szállítunk, az akár ügyfélre szabott címkék gyártásától kezdve az antennák, vevőegységek és RFID-olvasók fejlesztéséig, amik szintén lehetnek alkalmazásra szabottak. Ne feledkezzünk meg a szoftverfejlesztő részlegünkről sem, amelyhez szintén lehet speciális kérésekkel fordulni. Minden, általunk létrehozott megoldás kulcsrakész, amiket sok esetben helyi integrátorok helyeznek üzembe.

