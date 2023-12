Eltelt az első száz év

A múltat idéző környezetben, a jövőt előrevetítő hangulatelemek között ünnepelte 100. születésnapját a Phoenix Contact

Mire elég száz év? 1920-ban 276 GWh volt az ország teljes villamosenergia-termelése, szemben a tavalyi 35 699 GWh össztermeléssel. Még egy szám: az országban száz évvel ezelőtt nagyjából 6 700 gépjármű közlekedett – ma pedig nagyjából hatmillió forgalomban lévő jármű rója Magyarország útjait. Alapjaiban változott meg tehát társadalmunk 100 év alatt, és ezt tette a Phoenix Contact is – bár volt, ami állandónak bizonyult.

Csak az első száz év nehéz

A centenáriumi ünnepségre stílusosan az Eiffel Műhelyházban került sor, látványos utalásként a hőskorra – 1923-ban ugyanis a Phönix Elektro- und Industrie-Bedarfsgesellschaft első irodája az esseni pályaudvaron kapott helyet, ahonnan akkor még kizárólag értékesítési munkát végeztek. 1928-ban az RWE-vel kötött üzleti kapcsolat vezetett az első DIN-sínre szerelt sorkapocs feltalálásához, és ez adta a cégalapító Hugo Knümannak az ötletet, hogy a blokkokat szétválassza, és külön-külön DIN-sínre helyezett sorkapcsokba rendezze. Ahogy mondani szokás, a többi már történelem.

A Phoenix Contact centenáriumi ünnepségére stílusosan az Eiffel Műhelyházban került sor

És ezt most illik szó szerint venni, vagy ahogy az ismert kötet címe tartja, Csak az első száz év nehéz. Valóban: Andreas Rossa, a Phoenix Contact üzletágvezető elnökének elmondása szerint a cégalapítás utáni 70 év lassú növekedést, többször stagnálást hozott, és 84 évbe telt elérni az 1 milliárd eurós forgalmat. Ezután újabb 10 év alatt a forgalom kettő-, majd 5 év alatt már hárommilliárd euróra ugrott. Ez nem utolsósorban annak volt köszönhető, hogy a tulajdonosok az előző években megtermelt nyereséget a következő évi beruházási tervekbe forgatták vissza.

A cégadatok és a trendek tehát valóban egy rendkívül ígéretes második száz évet vetítenek előre: a ma már több mint 100 országban mintegy 22 000 embert foglalkoztató Phoenix Contact cégcsoport a 2022-es pénzügyi évben 21 százalékos árbevétel-növekedést és 3,6 milliárd eurós összbevételt ért el. Nem utolsósorban: az elmúlt két év rendkívül dinamikus növekedése – 2021-hez képest a forgalom egyharmadával növekedett – egy rendkívül kiélezett nyersanyag- és energiapiacon jött össze! Úgy látszik, hogy jöhet eső, fújhat szél, a Phoenix Contact stabil lábakon áll, amit a jubileumi rendezvényen megjelent nagyszámú üzleti partner is visszaigazolt.

„Nagyon fontos céges alapelvnek számít az önállóság, a saját lábon állás. Ez egy állandó tartópillérünk, de a technológiai és társadalmi változásokkal párhuzamosan a cég is folyamatosan változik – jelentette ki ezzel kapcsolatban a magyar leányvállalatot 25 éve vezető Pálos Gábor. – Az energiakérdés tulajdonképpen már a cégalapításkor jelen volt a Phoenix életében – az első termékünk a villamos tömegközlekedéshez kapcsolódott –, de az energiaárak robbanásszerű növekedésével vált fő csapásirányunkká az elektrifikáció, az ehhez kapcsolódó automatizálás és a megújuló energiák használatának elterjesztése.”

Ami jó a Phoenix Contactnak, az jó a világnak?

Mindenki hallotta már, hogy „ami jó a General Motorsnak, az jó Amerikának”. E mondás felett talán már eljárt az idő, de a Phoenix Contactra vonatoztatva van-e igazságtartalma? Az biztos, hogy a cég elkötelezett az All Electric Society vízió (a teljesen elektromos társadalom) megvalósítása mellett egy olyan jövő érdekében, amelyben a megújuló erőforrásokból származó energia kívánt mennyiségben és gazdaságilag fenntartható módon áll rendelkezésre az egész világon.

Egy 100 éves családi vállalkozás maga a megtestesült stabilitás, amit a jubileumi rendezvényen megjelent nagyszámú üzleti partner is visszaigazolt

A megtermelt „zöld” villamos energiát pedig a szektorok összekapcsolása tudja még hatékonyabban elérhetővé tenni, ugyanis az ágazati összekapcsolás néven ismert megközelítés átfogó villamosítást, digitalizálást és automatizálást feltételez többek között az energia, az infrastruktúra, az épületek és a mobilitás területén, így „intelligens ágazatokat” hoz létre. Az integráció egy olyan rendszert épít ki, ami az All Electric Societyhez vezet, és amin a Phoenix Contact évek óta aktívan dolgozik.

Az All Electric Society tehát egy olyan társadalom, amelynek teljes energiaciklusa teljes egészében megújuló energiaforrásokból előállított villamos energián alapul. A fenntarthatóan termelt villamos energia gyakorlatilag a „elsődleges energiaforrás”. A felhasznált végső energia azonban nem mindig villamos energia. Az ellátás biztonsága és a villamos energia, az épületek, a közlekedés és az infrastruktúra összekapcsolása az ipari szektorral csak akkor válik valósággá, ha az elektromos energiát a szintetikus energia előállításának alapjául is felhasználják, pl. üzemanyagok (e-üzemanyagok) előállítására vagy power-to-gas és power-to-liquid (energiából gázt és energiából folyadékot) technológiák révén.

Pálos Gábor, a Phoenix Contact Kft. ügyvezető igazgatója és Andreas Rossa, a Phoenix Contact cégcsoport üzletágvezető elnöke

„Az emberiség előtt álló legnagyobb kihívás az »energiaéhség«, azaz a folyamatosan növekvő energiaigény kielégítése és egyidejűleg a klímaváltozás kordában tartása – tette hozzá Hamza Attila. – az ENSZ 2030-ra kitűzött 17 irányelvének 90%-a technológiai jellegű kihívásnak számít. Legfőbb társadalmi érdekünk, hogy az All Electric Society vízió megvalósuljon, mivel az ENSZ-célok, például a szegénység felszámolása vagy a tiszta energia korlátlan rendelkezésre állása csak az elektromos hálózat jelentős bővítésével, valamint a fosszilis energia megújuló forrásokkal történő leváltásával lehetséges, amit gazdaságosan kell előállítanunk, tárolnunk és továbbítanunk. Biztos vagyok benne, hogy a vízió 30 éven belül megvalósul, és a jövő Phoenix Contact generációja új kihívásokkal és új vízióval fog szembenézni.”

Metaforák jegyében: a Vissza a jövőbe című filmtrilógiából ismert DeLorean DMC-12 a múltba és a jövőbe is elrepítette Marty McFlyt – akárcsak a Phoenix Contact a vendégeit

Kettős jubileum

2023 kettős jubileumot hozott a Phoenix Contact életében, hiszen pont 30 éve, 1993 óta működik a jelenleg 32 munkatársat foglalkoztató magyarországi leányvállalat. A Phoenix Contact Kft. szellemisége és eredményessége az anyacéget idézi; munkatársainak negyede több mint tíz éve dolgozik a cégnél, az átlagidő pedig közel hat év. A mobilisabb fiatal generációt is igyekeznek integrálni a cégkultúrába, hogy érezzék az őket támogató közösséget. Karrierutak nyílnak meg előttük, és állandó motivációt érezhetnek a tanulásra, a továbbfejlődésre.

„2006 augusztusa óta dolgozom a Phoenix Contact Kft.-nél. Értékesítőből rendszerértékesítő, majd termékmenedzser, végül egyre nagyobb területek vezetője lettem – emlékezett vissza Hamza Attila. – Az én példám is mutatja, hogy milyen személyes és céges fejlődési lehetőségek állnak nyitva a Phoenix Contactnál. Legalább ilyen fontos a cégkultúra, a sokszínűség és a munkavállalókhoz való hozzáállás, ami a fiatalok prioritáslistájának is az élén található, még a bérviszonyokat is megelőzve. Nem lényegtelen szempont, hogy egy valódi high-tech iparágban dolgozhatunk, ami minden szempontból a jövőt formálja.”

A hazai leányvállalat ugyanazt az elismerést vívta ki idehaza, mint az anyacég világszinten. Az ünnepségre a hazai elektronikai és ipari automatizálási cégek több mint 100 felsővezetője látogatott el, hiszen a brand és az innovációs erő egyben a saját versenyképességüknek is a záloga. Ennek is köszönhető, hogy a magyar képviselet is történelmi forgalombővüléssel zárta az elmúlt két pénzügyi évet.

A centenáriumi ünnepséget látványos bemutatók színesítették

És hogy mit hozhat a jövő és a változó magyar iparszerkezet a Phoenix Contact számára? „Cégünk erős gyártói, fejlesztői és disztribútori hálózattal rendelkezik Ázsiában is. A távol-keleti óriásgyárak pedig ugyanazt a korszerű technológiát igénylik majd, mint amit mi fejlesztünk az All Electric Society vízió megvalósításához. Közös munkával világszerte lehetővé tesszük az értékteremtő folyamatokat, és kikövezzük az utat mindenki számára egy olyan jövő előtt, amelyet érdemes lesz megélni. Ezt azért tehetjük meg, mert összekapcsoljuk az embereket és a technológiákat – jelentette ki Pálos Gábor. – De meggyőződésünk, hogy az innováció csak akkor lehet sikeres, ha a megfelelő embereket kapcsoljuk össze a megfelelő időben. Az európai ipar versenykésességének megőrzése egyben magyar érdek is. Az ázsiai autógyártók és autóipari beszállítók európai és hazai megjelenése ugyanakkor a versenyképesség növekedéséhez is hozzájárulhat.”

