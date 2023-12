Elfogadásra tervezve

A jövő tegnap kezdődött! A kkv-k lehetőségeire szabott gépkiszolgáló robotok a kisvállalkozások körében is őrzik a versenyképességet

Vírusmentes, mindig tettre kész, szünet nélkül dolgozik, nincsenek igényei, problémamentes, megbízható munkatárs? Fel van véve! Ha pedig fizetésemelést sem kér és felmondani sem fog, akkor valóban megfogtuk az isten lábát. Ha mindent nem is old meg a robotizált gépkiszolgálás, de a termelés stabilizálása mindenképpen elérhető vele. A robotika kezdőlépéseiről Rumpler Ádám, a KUKA CEE GmbH Magyarországi Fióktelepének értékesítési vezetője beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Mikor robotizálható a termelés? Mi kell hozzá az ügyfél oldaláról?

Rumpler Ádám: Ha ügyféloldalról nézzük, akkor mindenképpen szükség van a hajlandóságra, a robotika tehát legyen része a vállalati kultúrának és jövőképnek. A mai digitalizált világban pár kattintással szert lehet tenni az automatizált gépkiszolgálás alapismereteire. A ChatGPT segítségével egy automatizálási beruházás peremfeltételeit könnyen megismerheti már akárki. Ilyen hátérrel már a kisvállalkozások is jó elméleti felkészültségre tehetnek szert.

Ha ez adott, akkor megnézzük, hogy mi az automatizálandó feladat, és arra igyekszünk közösen egy költséghatékony megoldást találni. Az ügyfél ismeri a saját rendszerét, illetve azt is, hogy hova akar eljutni, mi pedig a lehetőségeket ismerjük, ebből áll majd össze az életképes koncepció. Minden folyamat automatizálható, de nem mindegy, hogy milyen áron. Ha a folyamatok áttekintése során arra jutunk, hogy számtalan más dolgot kellene az ügyfélnek optimalizálni vagy megváltoztatni, akkor nem biztos, hogy a robotos beruházás a kézenfekvő megoldás az ügyfél részéről.

Rumpler Ádám, a KUKA CEE GmbH Magyarországi Fióktelepének értékesítési vezetője

Igényel pluszberuházást a robotizálás, pl. képzést, informatikai fejlesztést?

Az automatizált folyamat elejét és végét is érdemes modernizálni, mert így lesz igazán hatékony a robotika, továbbá az IT-infrastruktúra fejlesztése is elengedhetetlen. Nem elhanyagolható a munkatársak képzése, hiszen így a termékátállásokat saját erőből is meg tudják majd oldani. A vállalkozás akkor igazán jövőbiztos, ha nem pusztán használja az eszközeit, hanem valóban uralja is azokat. Az első projekthez még kell a külső segítség, de ez egy tanulási folyamat, ami magasabb szintű működéshez vezet.

A becslések szerint a költséghatékonyan robotizálható műveletek hány százaléka lett a valóságban is robotizált Magyarországon?

Egyelőre egy viszonylag kis százalékról beszélünk. A nagy autóipari gyártó cégek esetében elég nagy az automatizáltság mértéke, a kkv-szektorban azonban még van hova növekedni, és egyre erősebb az igény ezen cégek körében is. Már nem azért automatizálunk, hogy növeljük a versenyképességet, hanem hogy megőrizzük azt, és egyre több döntéshozó jut el erre a felismerésre.

A megkeresések, ajánlatkérések hány százaléka jut el a megvalósításig?

Ez az arány már szerencsére elég magas. Ha valaki eljut a megkeresésig, az eleve tisztában van a problémával és a lehetséges megoldással. Ilyen esetben a tervezett beruházás 2-3 éven belül meg is valósul, az időtartam nagyrészt a költségvetési korlátok vagy a pályázati források függvénye. Fontos megjegyezni, hogy az ügyfél fejlesztési igénye nem a robot vagy más termelőeszköz hiányában realizálódik, hanem inkább úgy, hogy nem talál embert a gépkiszolgáláshoz, vagy minőséget akar javítani. Az ügyfél egy problémát mond el nekünk, amire adott esetben az automatizálás a megoldás.

Milyen mutatószámokban érhető el javulás a robotos gépkiszolgálással?

Az első és legfontosabb mutatószám a megtérülés. Fel tudjuk vázolni, hogy jelenleg milyen kapacitással működik a gyártócella, mekkora beruházással tudnánk azt automatizálni, és ebből elég könnyen kiszámítható a megtérülés. Fontos ezenkívül az áteresztőképesség, vagyis a gyártási kapacitás, valamint a minőségjavulás, vagyis a selejtszám csökkenése. Az elmúlt két évben ehhez az energiamegtakarítási lehetőséget is hozzá szoktuk számolni. A KUKA.Sim szimulációs szoftver segítségével a robotalkalmazások részletei és szekvenciái valósághűen szimulálhatók még az indítás előtt, beleértve az energiaigényt is.

Mikor végzi el az integrációt a KUKA, mikor bízza ezt integrátorra?

A gépkiszolgálás mindig egyedi projekteket jelent. A KUKA olyan esetekben vállalja a projekt fizikai megvalósítását, ahol kollaboratív robot kerül a termelésbe, vagyis nincs szükség komoly biztonsági elemekre. Ahol sok perifériára van szükség, olyan berendezésekre, amik a KUKA termékportfóliójába nem tartoznak bele, ott integrátorokra bízzuk a feladatot.

Vannak dedikált KUKA-rendszerintegrátorok?

A KUKA egy hivatalos rendszerintegrátori partnerprogramot üzemeltet, amibe különböző peremfeltételek teljesítésével lehet bekerülni. Fontos számunkra, hogy mind területi, mind pedig technológiai szempontból elég széles legyen az integrátori körünk, hiszen így tudunk maximális számú végfelhasználóhoz eljutni, továbbá a partneri igényeket kielégíteni. A rendszerintegrátorok kiemelt támogatást kapnak mind technológiai támogatás, mind marketing téren (például közös megjelenés egyes eseményeken).

Hova egyszerűsödött a robotika az elmúlt 10-20 évben? Kell még félnie tőle egy hazai kkv-nak?

A Nemzetközi Robotikai Szövetség szerint az öt legfontosabb globális robotikai trend a következő: energiahatékonyság, könnyű elérhetőség, a felhasználói környezet leegyszerűsödése, az MI térhódítása, valamint a használt robotok felújítása. Ez az öt trend mintha a kkv-k lehetőségeire szabná a robotikát, könnyen tudnak azonosulni mindegyik trenddel és célkitűzéssel, így megjósolható, hogy a kisvállalkozások hamarosan nélkülözhetetlennek fogják érezni a mesterséges munkatársakat.

Molnár László