Dobozos megoldások helyett egyedi konstrukciók

Az ügyfélbarát hozzáállás hosszú távon is kifizetődik?

Címkék: célgépek Chemplex gépgyártás Magyar Ipari Célgép Nagydíj pneumatika pneumatikus henger

Egy webshop itt, egy webshop ott, akár a gyártástechnológia terén is. Az utóbbi években egyre több cégnél láttam, hogy profiljuk inkább a standard megoldások irányába tolódott el, háttérbe szorítva az egyedi fejlesztéseket. Ezekkel természetesen semmi probléma nincsen, hiszen a dobozos megoldások sok esetben kínálnak költség- és időhatékony, megbízható alternatívát.

De mi történik akkor, ha valami miatt mégiscsak egyedi megoldásra lenne szükség? Többek között erről a félig-meddig csapdahelyzetről beszélgettem a HAFNER Pneumatika Kft. ügyvezető igazgatójával, Ujváry Gergellyel. Hiszen sok esetben az egyedi fejlesztés nem biztos, hogy anyagilag is megéri a gyártó cégnek. Bár beszélgetőtársamnak ebből a szempontból kicsit más volt a tapasztalata…

„Éves szinten körülbelül 100-150 projektjellegű megkeresést kapunk, ami különböző vevői igények alapján keletkezik. Amikor a vevőink megkeresnek valamilyen egyedi megoldást igénylő problémájukkal, akkor első körben azt vizsgáljuk meg, hogy melyiket lehet adott esetben kiváltani egy standard megoldással, vagy kombinálni őket egy összetettebb, már létező konstrukcióval. Ha a meglévő eszköztárral a probléma sehogy sem oldható meg, vagy a vevőnek nem felel meg a javaslat, fejlesztünk számukra egyedi terméket. Ezekből az egyedi fejlesztésű termékekből éves szinten kb. 80–120 új termékünk keletkezik, ami azért elég sok. Viszont nekünk pont az a nagyon nagy piaci előnyünk, hogy ezeket az egyedi igényeket tényleg gyorsan és költséghatékonyan ki tudjuk elégíteni, nemzetközi szinten is.”

Ujváry Gergely, a HAFNER Pneumatika Kft. ügyvezető igazgatója

Ahhoz, hogy bármely cég egyedi megoldásokat tudjon kínálni az ügyfeleinek, rendkívül fontos a folyamatfejlesztés. Senki sem ellensége a saját pénztárcájának, ezért nagyon érdekes betekintést nyerni abba, hogyan zajlik a folyamat maga, amelynek során végül megszületik az egyedi termék.

„Ha van ilyen igényük, akkor azt általában ügyfeleink maguk szokták jelezni a területi képviselőknek, fontos, hogy nem mi keressük meg őket. Ami szintén segíti a folyamatot, hogy az értékesítésen dolgozó kollégák műszaki oldalról is nagyon jól képzettek, tehát nemcsak az értékesítéshez értenek, hanem műszakilag is nagyon erős háttérrel rendelkező emberek, ezáltal fel tudják tenni azokat a kérdéseket is, amelyek a mérnökeink számára fontosak a tervezés szempontjából. Erre kiemelt figyelmet fordítunk, mert nagyon sok olyan körülmény van, ami befolyásolhatja a szelepek és a munkahengerek konstrukcióját. Ilyen tényező lehet például az, hogy külső használatra kell-e a szelep, így ki lesz-e téve különböző természeti, éghajlati vagy környezeti hatásnak? Vagy egy zárt, házon belüli rendszerbe fog beépülni? Nem mindegy az sem, hogy milyen hőmérséklet-tartományban kell, hogy funkcionáljon a szelep. Van különbség aközött, hogy az adott munkahengert egy arab országban építik be, vagy Szibériában.

Ehhez hasonló egyedi igény lehet az is, hogyha robbanásbiztos megoldást szeretne a vevő, ez is egy külön speciális termékcsalád, amiket általában olajfúró tornyokon szoktak használni, vagy gázvezetékeknél, illetve olyan egyéb vezetékeknél, ahol kiemelt jelentőségű, hogy a szikraképződést megakadályozzuk. Ha kitöltötték a kérdőívet, a mérnökeink megkapják az összes információt, majd következő lépésként ez alapján elkészítenek egy konstrukciós javaslatot. Ekkor derül ki, hogy van-e még esetleg bármi más kérés a vevő oldaláról, amelynek alapján változtatnunk kell a termék konstrukcióján. Amennyiben megtörtént a konstrukció elfogadása, rendszerint szoktunk prototípust készíteni, de nem minden esetben. Miután a vevő is jóváhagyta, indulhat az egyedi gyártás, vagy akár a szériagyártás is.”

Az innováció mint a minőség és a versenyképes ár kulcsa: nem csak az ügyfeleknek jár

Úton-útfélen hallhatjuk a mantrát, hogy fejlessz, innoválj, nézz a jövőbe. Nos, a HAFNER Pneumatika Kft. házon belüli fejlesztéseire szerintem érdemes vetni egy-két kósza pillantást, mert úgy tűnik, van, amikor egy első gondolatra talán drágának történő beruházás a versenyképes ár kulcsa.

„Nagyon-nagyon-nagyon sok időt és energiát, illetve pénzt fektetünk technológia- és egyéb infrastrukturális fejlesztésekbe. Ha csak egy-két példát mondhatok, akkor az egyik legjobb eset erre az, amikor a forgácsolóüzemünkben 2018-ban elkezdtük a kollaboratív robotoknak az alkalmazását. Ez egyébként gyakorlatilag egy házon belüli integráció volt, hiszen nem annyiból állt a történet, hogy csak megvettük a robotot. Ehhez magát a CNC-megmunkálóközpontot is felújítottuk, annak figyelembevételével, hogy megfeleljen a robot működési igényeinek. Minden mást a technikai szakembereink és a mérnök kollégáink terveztek, illetve építettek meg. Ez egy hosszabb projekt volt, de gyakorlatilag ezzel operátor nélkül is képes a megmunkálóközpontunk üzemelni, akár még éjszaka is. Illetve, most már van olyan megoldásunk, hogy egy teljes hétvégét tud önállóan dolgozni. Ez például az önköltségeink oldaláról nézve rendkívüli költségcsökkentő tényező volt. De hasonló kaliberű fejlesztésünk volt a két ütemben megvalósult naperőműparkunk telepítése is. Ezek mellett számos ehhez hasonló hatékonyságnövelő, költségcsökkentő projektünk van minden egyes évben. Úgy gondolom, hogy mi ezáltal tudunk igazából költséghatékony megoldást vagy olcsóbb, relatíve olcsó megoldást ajánlani vevőinknek a jó minőség megtartása és a fenntarthatóság mellett is.”

A gyártástechnológiában és termelésben magam is úgy tapasztalom, hogy a környezetvédelmi szempontok, az energiafelhasználás optimalizálása, a tudatosabb hulladékkezelés egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a működés során. De vajon ez egy reális elvárás minden cég felé?

„Ez nálunk már évek óta szempont. Kifejezetten odafigyelünk arra, hogy nagyon kevés olyan hulladékot termeljünk, ami nem újrahasznosítható, emellett mindent szelektíven gyűjtünk. Energiafelhasználás szempontjából a felhasznált energia körülbelül 35%-a megújuló energiából származik, úgy, hogy nem tudunk visszatáplálni a rendszerbe, mert azt nem engedélyezték. Tehát ez tényleg egy valós százalék, amit mi állítunk elő és használunk fel. Szerintem ez elég szép eredmény, és ez az a fajta szemlélet, ami igazából az egész cégre jellemző. A vállalati kultúra része, hogy ilyen szempontok alapján is mérlegelünk különböző döntéseket.”

Sipos Sándor

a Magyar Ipari Célgép Nagydíj ötletgazdája, a vegyipari technológiák szakértője, a Chemplex Kft. tulajdonosa