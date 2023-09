Csináld magad! Az eszközök már a kezedben vannak!

A Brady csúcskategóriás nyomtatóival a felhasználók döntenek arról, hogyan készítik el az ipari jelölőcímkéket

Egy egyszerű jelzés rengeteg időt spórol meg a karbantartás vagy a logisztika során, és akár munkahelyi baleseteket is megelőzhet, de csak akkor, ha könnyen észrevehető. A Brady ipari címkenyomtatók lehetővé teszik a cégek számára, hogy a munkahelyi biztonság és hatékonyság növelése érdekében saját maguk nyomtassanak feltűnő biztonsági jelzéseket, jelöléseket, csőjelölőket és tájékoztató utasításokat tartalmazó címkéket, amelyek megfelelnek a szabályozás által esetlegesen előírt színkódoknak is. Varga Csaba, a Brady Magyarországért és a jugoszláv utódállamokért felelős értékesítési ügyfélmenedzsere a nyomtatóarzenál két közkedvelt modelljén keresztül mutatja be a házon belüli ipari jelöléstechnika előnyeit.

Kinek van szüksége ipari jelölésre?

Varga Csaba: A munkahelyi vizuális elemek jelentős szerepet játszanak a létesítmény színvonalának növelésében, hiszen egy pillantásra átláthatóvá teszik az alkalmazottaknak szánt információkat. Tipikus eset azonban az is, hogyha audit van az adott létesítményben, és SOS jelölni kellene mindent, amit addig elmulasztottak. Sokan ilyenkor külsőssel végeztetik el a munkát, ami nem biztos, hogy időben elkészül, az viszont biztos, hogy drága lesz. Komoly előnyben van ilyenkor az az iparcég, amelyik házon belül tudja megoldani a címkék tervezését és legyártását.

Varga Csaba, a Brady Magyarországért és a jugoszláv utódállamokért felelős értékesítési ügyfélmenedzsere

Két nyomtató a témája a mai beszélgetésünknek, ezeket mi különbözteti meg egymástól?

A BBP37 nyomtató volt idehaza a 2022/2023-as pénzügyi év slágerterméke. Maximális címkeszélessége 101,6 mm, és az igazi különlegessége az, hogy nemcsak egyenes, hanem XY vágóéllel rendelkezik, aminek révén alakzatokat és szövegeket is körbe tud vágni, így a kívánt kinézetű és formájú címkéket is el tudjuk vele készíteni. A Brady Workstation (BWS) szoftver segítségével akár a 101,6 mm szélesség többszörösének megfelelő méretű jelölés is létrehozható.

Ami a méretet illeti, a BBP85 ott kezdődik, ahol a BBP37 véget ér: 101,6 mm-től 254 mm-ig tart a nyomtatható címkék szélessége. Nyomtatási sebességben némileg lassabb (12,7, illetve 5 cm másodpercenként), de hosszabb az a lista, amiben a két nyomtató egyezik.

Nézzük akkor a közös pontokat!

Mindkét nyomtató esetében ipari felhasználású asztali gépekről beszélünk. A nyomtatók kiolvassák az információkat a memóriachipből, majd automatikusan beállítják azt, hogy a nyomtatás azonnal megkezdhető legyen. A címkeanyag, a címkenyomtató és a címketervező szoftver közötti zökkenőmentes kommunikáció már elsőre helyes címkéket, minimális címkeveszteséget és gyors azonosítást eredményez. Emellett az akár egyedi, teljesen személyre szabott, logóval vagy bármilyen más információval előre nyomtatott címketekercsek precíz nyomtatását is lehetővé teszi.

A BBP37 nyomtató nemcsak egyenes, hanem XY vágóéllel is rendelkezik, aminek révén alakzatokat és szövegeket is körbe tud vágni

Mindkét ipari nyomtatóra igaz, hogy kétféle kellékanyag kell hozzájuk: a folytonos vagy elővágott címketekercs, illetve a nyomatot képező festékszalag. A Brady nyomtatók csak a gyártótól származó kellékekkel működnek, minőségügyi okokból fontos ugyanis, hogy a címke alapanyaga és a festékszalag kompatibilisek legyenek egymással.

A Brady ennek megfelelően széles választékkal bír előnyomtatott fejlécű jelölőcímkék, kábeljelölők, ToughWashTM mosásálló címkék, ToughStripeTM padlójelölő szalagok, fényvisszaverő szalagok, utánvilágító szalagok, mágneses hordozók, áthelyezhető vinilcímkék, kötelezően elhelyezendő CLP vegyszerjelölő címkék, nyomógomb- és kezelőpanel-címkék, ipari papírok, poliészterek, poliimidek és polivinil-fluoridok (Tedlar) terén. A több száz eredeti Brady címkeanyagot automatikusan felismeri a nyomtató és a Brady Workstation címketervező szoftver.

A nyomtatók saját billentyűzettel és 7" képátlójú érintőképernyővel rendelkeznek, amely segítségével a nyomtatókra telepített címketervező varázslókkal önálló módban tudunk címkéket tervezni és nyomtatni. Alternatívaként a címkék a Brady Workstation segítségével számítógépen is megtervezhetők.

Hogyan működik a Brady Workstation?

Ez egy digitális platform kiváló minőségű termék- és kábelcímkék, valamint biztonsági jelzések létrehozására. A címkekészítő szoftvert a vállalati számítógépre telepíthetjük, ami aztán kétirányú kommunikációt végez a Brady címkenyomtatókkal. Az alkalmazások lehetővé teszik a címkék létrehozásának automatizálását, beleértve az adatimportálást és az összetett sorozatokat is. Az Expresszjelölők alkalmazás biztonsági jelölési sablonokat tartalmaz, amelyeken a felhasználók egyedi információkat helyezhetnek el, és percek alatt ki is nyomtathatják a jelöléseket. A Csőjelölő és a Nyíl címke alkalmazások hasonló módon működnek, az Egyéni Tervező alkalmazásban pedig a felhasználók egy üres szerkesztőfelületen próbálhatják ki a kreativitásukat.

Ami a méretet illeti, a BBP85 ott kezdődik, ahol a BBP37 véget ér: 101,6 mm-től 254 mm-ig tart a nyomtatható címkék szélessége

Ha váltanunk kell az egyes címkeanyagok között, akkor hogyan támogatják a nyomtatók a gyors cserét?

Ilyenkor a tekercset és/vagy a festékszalagot is cserélnünk kell. A „bedobható” szalagoknak és címkéknek köszönhetően elfelejthető a bonyolult befűzés, az orsók felszerelése, az érzékelők beállítása és a kalibrálási lépések. A tapasztalatok szerint egy teljes csere nem vesz 20 másodpercnél több időt igénybe. Az előre nyomtatott címkéinkkel még gyorsabb a nyomtatási folyamat.

Milyen karbantartási munkával számolhatnak a nyomtató tulajdonosai?

Egy-egy év gyártói garanciát vállalunk mindkét készülékünkre. Sűrűn használt nyomtatók esetében javasoljuk a három- vagy ötéves karbantartási szerződések megkötését. A szerződés típusától függően ezen időszak alatt helyszíni javításokat is elvégzünk.

Molnár László