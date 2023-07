Cselekvési terv egy dinamikus és zavaros világban

A Schneider Electric bolgár okosgyárából közvetítették az a beszélgetést, amin a társaság délkelet-európai vezetői elsősorban az energetikai kihívásokra reagáló lehetséges stratégiákat vitatták meg.

Címkék: energia energiafelügyelet energiafogyasztás energiahatékonyság energiamegtakarítás energiaracionalizálás Schneider Electric

A modern ipari folyamatoknak állandóan alkalmazkodniuk kell a rendkívül dinamikus ütemben változó körülményekhez – ez alól pedig a jelenlegi kissé kiszámíthatatlan időszak sem lehet kivétel. Napjainkban teljesen új értelmet nyert az agilitás, hiszen a vállalkozások „kormányosainak” rendkívül szokatlan körülmények között, példátlan piaci dinamikában és felbolydult ellátási láncokban kell navigálniuk.

Válság idején az együttműködés mindannyiunknak segít átvészelni a vihart. A panelbeszélgetés során a Schneider Electric régiós vezető menedzserei osztották meg elképzeléseiket és tapasztalataikat a megszokottól eltérő, a fenntarthatóságot és a magasabb termelékenységet szolgáló hatékony technológiák bevezetésével kapcsolatban.

Az új energiakörnyezet sok vállalkozás számára jelent kihívást

2022-ben Európa példátlan energiahelyzettel szembesült, az évtizedek óta a megszokott stabil és megfizethető energiára épülő világunk a feje tetejére állt. A krízis elmúlt, de az energetikai átállás témaköre azóta is velünk maradt.

Az energiamenedzsment és ipari megoldások területén vezető szereplőként a Schneider Electric az energiahatékonyságról szóló vita élére állva megújítja az arról szóló diskurzust, nagyobb hangsúlyt fektetve a megújuló energiákra, a rugalmas hálózatra és a méretezhető üzleti megoldásokra. A 2023. március 30-án a Schneider Electric bulgáriai okosgyárából közvetített South-East Europe Innovation Talk elnevezésű eseményén sikertörténeteket, alaptechnológiákat és bevált gyakorlatokat is megosztott az érdeklődőkkel a folyamatok új valósághoz történő adaptálásához.

Villamosítás, megújuló források és digitalizáció – a hosszú távú stabilitás kulcstényezői

Az élőben online közvetített rendezvényen Dragoljub Damljanovic, az újvidéki okoshálózati fejlesztési központ vezetője, Martin Yordanov, a plovdivi okosgyár gyárigazgatója, Jiri Havalek, a cég szigetszentmiklósi logisztikai központjának vezetői csapatának tagja, valamint Petr Hermann, a Schneider Electric délkelet-európai régiójának elnöke vettek részt. A kerekasztal beszélgetés során a résztvevők a közművek, az ipar és a logisztika szemszögéből tekintették át a jelenlegi energetikai helyzetet hármas felosztásban:

Testreszabott forgatókönyvek: mit kell tenniük a vállalkozásoknak?

Globális kihívások és nemzeti sajátosságok

Gyakorlati tapasztalatok: energiaátmenet és a digitális transzformáció

A szabályozás a modern elektromos hálózat fejlesztésének kulcsa

A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a komplex energetikai környezetben az állam részvétele a megfelelő szabályozás révén kulcsfontosságú egy rugalmas villamosenergia-elosztó hálózat sikeres és átfogó kiépítéséhez – nemcsak Délkelet-Európában, hanem világszerte is. Ugyanakkor a társadalom, az oktatás, de mindenekelőtt maga az ipar feladata egy magasabb vállalkozói kultúra elterjesztése, ami képes lesz új technológiai szintre emelni a termelést úgy, hogy az Ipar 4.0 koncepciók az egész régióban sztenderddé és általánossá váljanak.

Délkelet-Európa országai között eldöntött ténynek számít a szorosabb integráció szükségessége, mert csak így válhat a régió erősebbé és fenntarthatóbbá. Ha a villamosenergia-átviteli rendszer fejlesztéséről, az ipar modernizálásáról, vagy éppen a humán tőke otthon tartásáról van szó, nemcsak a régió politikai vezetői segíthetik egymást, hanem az üzleti szereplőknek is bőven van tennivalójuk az integráció erősítéséhez. Mindez nagy jelentőséggel bír a már megkezdett energetikai átalakulás szempontjából. Intenzív tudáscserére és a közeljövő összes energetikai kihívásának és energetikai témájának világos megértésére van szükség.

„Az új energiakörnyezet hatással van a hálózatra, az épületekre, a termelésre, az adatközpontokra, valamint az üzleti élet egészére – mutatott rá Petr Herman. – Fontos, hogy a vállalatok felismerjék, hogy az elektromos energián alapuló megoldások használata, a megújuló energiaforrások és a digitalizáció a hosszú távú ellenállóképesség és a fenntarthatóság pillérei. A Schneider Electric jelentős tapasztalatokkal rendelkezik az intelligens rendszerek hálózati szintű, valamint különböző létesítményekben történő bevezetése terén. Tudásunk megosztásával támogatjuk a különböző iparágak, az épületek és az infrastruktúrák energetikai és digitális átalakulását.”

Minden eszköz a rendelkezésre áll

A világ megmentése érdekében mindent egy lapra, a digitalizációra kell feltennünk. Jó hír is akad: ehhez már mindent feltaláltunk. Minden energiaforrásra szükségünk van, de ezek termelését és felhasználását a lehető legnagyobb mértékben karbonmentesíteni kell. Ehhez a kulcs az elektrifikáció, aminek legtöbbet reklámozott oldala a járműveink lecserélése, de ennél többről van szó. Az elektrifikáció a kínálati oldalt is átalakítja: lehetőség nyílik a helyi energiatermelésre, amit közvetlenül felhasználhatunk, tárolhatunk, vagy akár másnak is elküldhetünk. Csak a ma elérhető technológiákkal 2030-ra kétharmadával lenne csökkenthető a CO 2 -kibocsátás.

A Schneider Electric EcoStruxure IoT-platformja már eddig is képes volt minden energia- és folyamatadatot összekapcsolni a gyártósoron helyben és a felhőben. A tavaly bemutatott EcoStruxure Power és Process megoldás digitálisan egyesíti az elektromos és az automatizálási rendszert. Meglévő üzemben is bevezethető, így nem kell újraépíteni a modelleket. Az EcoStruxure Power és Process segítségével egyetlen irányítási architektúrában egyesíthetők a folyamatirányítás, a biztonságtechnika és az energiavezérlő rendszer képességei.

Molnár László