CAD/CAM/PLM piaci körkép 4. rész

Sokak számára 2019 számított az utolsó évnek, amikor a múltbéli adatokból az aktuális piaci körülményekből viszonylag pontos üzleti tervet lehetett készíteni. Bár tartós mélyrepülés sem a világjárvány, sem a háború, sem az autóipari dekonjunktúra hatására nem következett be, a piaci mozgások egyre többször késztetik terveik felülvizsgálatára az ipari döntéshozókat. Körképünkből kiderül, hogyan élték meg a CAD/CAM/PLM ágazat vezető szereplői a világjárvány óta eltelt két évet, és milyen jövőképpel rendelkeznek 2024-re.

A mérnöki tervezőszoftverek meghatározó hazai kereskedőinek az alábbi kérdéseket tettük fel:

Jelentős visszaesést hozott az új licencek / szoftverfrissítések értékesítésében a 2023-as év? A beruházási kedv csökkenése egyenlő mértékben volt tapasztalható a kkv- és a multinacionális cégek körében? Öröklicenc vs. bérleti konstrukció/szoftverszolgáltatás. Melyik konstrukcióé a jövő? Milyen megoldások vannak a munkaerőhiány miatt egyre erősebb trenddé váló teljes automatizálásra? Átrendezhetik idővel a szoftverpiacot a kínai termékek? Milyen várakozásaik vannak a 2024-es évre?

Nadj István, a CAD-Terv Mérnöki Kft. ügyvezető igazgatója

Az elmúlt években kialakult gazdasági bizonytalanság, az energiaárak növekedése miatt a vállalkozások beruházási kedve alábbhagyott, melyet tetéz a K+F pályázatok hiánya is. A fejlesztések jobban átgondoltak, és az évekkel korábban indult digitalizációs trendnek köszönhetően átalakulnak a mérnöki folyamatok is. Mára látható, hogy aki időben lépett, lépéselőnyre tett szert, hiszen kevesebb munkaerővel hatékonyabban tud működni. A távoli munkavégzés térnyerésével földrajzilag különböző helyen dolgozó mérnökök is bekapcsolódhatnak a munkába, ami korábban alig volt elképzelhető. És ez nem csupán a nagyvállalatok kiváltsága.

A felhőmegoldások térnyerése annak köszönhető, hogy általuk bárhol, bármikor, bármilyen eszközről elvégezhetjük a feladatainkat saját IT-specialista és saját IT-infrastruktúra nélkül. Éppen ezért már 1-2 munkahely esetén is költséghatékony megoldást jelentenek. Implementáció nélkül, azonnal elérhetők a legmodernebb fejlesztési eszközök.

Adatbiztonság szempontjából a felhőmegoldások a legbiztonságosabbak, és mérettől függően ár/érték arányban a legversenyképesebbek. Az előfizetéses licencmodellnek köszönhetően a folyamatos használat pénzügyi szempontból kiszámítható. Mindig elérhetők a legújabb fejlesztések és verziók.

A Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE® platform, ezen belül a CATIA használata töretlenül fejlődik Magyarországon. Több egyetemen a tanterv részeként a hallgatók is használják. 2024-ben jelentős áttörés várható annak köszönhetően, hogy a jelenlegi autógyárak és ipari szereplők (JRL, Renault, Claas, Airbus stb.) mellett több nagyobb gyár kihasználja a platform előnyeit, és beépítette azt a napi folyamataiba. Ennek hatása rövid időn belül érzékelhető lesz a magyar beszállítóiparban is.

Wiesler Zoltán, az EuroSolid Zrt. ügyvezető igazgatója

2022 elején az ipari fellendülésre sokan, az orosz-ukrán háborúra azonban kevesen számítottak. A háború okozta energiaárrobbanást sok iparcég pénztárcája megsínylette, ami közvetlenül hatott a beruházási kedvükre is. 2022 tehát messze nem bizonyult olyan jó évnek, mint amilyennek előzetesen látszott. Ennek ellenére az árbevételünk 2022-ben is növekedni tudott, de az infláció jelentősebben befolyásolta a reálértékét. Ezt az eredményt 2023-ben is hoztuk, az elmúlt két évet tehát üzleti eredményben kisebb növekedés jellemezte. Az üzletmenetre gyakorolt hatások több helyről érkeztek 2023-ban.

Ez részben a háttérben zajló üzleti profilváltással is magyarázható, az általunk képviselt Dassault Systèmes ugyanis platformosítja a szoftverkörnyezetét, ami semmi kényszerítő erővel nem jár az ügyfelek számára, de az éves árbevételünkre volt hatással. A felhőtechnológia kezdeti beruházási igénye ugyanis alacsonyabb, ugyanakkor a szolgáltatási oldalon kissé magasabb terheket ró ránk. Az átállás kezdeti éveiben az új licencekből fakadó árbevétel kisebb, de erre lehetett is számítani. A 3DEXPERIENCE platform nagyon jelentős lépés a digitális termékfejlesztés, gyártás, adatkezelés, tehát a PLM-terminológia területén, sokkal kiterjedtebb lehetőségeket biztosít a felhasználóknak. Ez az átrendeződés érzékelhető volt az ügyfeleink körében is, sokkal nagyobb fókuszt kapott a hagyományos PDM és Cloud PDM a beruházások terén.

A beruházási hajlandóság mérséklődése a multinacionális cégek körében is megmutatkozott, gyakoriak voltak a létszámstopok. Ez a CAD-licencek, vagy tervezői szerepkörök tekintetében volt kissé érzékelhető, hiszen ha nincs lehetőség több mérnök felvételére, akkor itt szűkülhet a mozgástér. Az ügyfeleink meglévő munkatársakat ugyanakkor a legújabb technológiákkal látták el, vagyis a szoftverkövetésből eredő forgalom még erősödni is tudott. A kkv-k nehezebb gazdálkodták ki az inflációs hatást. A korábban megkötött szerződések esetében csak lassan tudták érvényesíteni a megnövekedett költségeket, viszont jó jel, hogy ez a tényező kezd helyreállni. Tapasztaltunk pozitív hatásokat is, több olyan új ügyfelünk is lett 2023-ban, amelyek korábban más mérnöki rendszereket használtak, vagy az előzőekben említett PDM vagy Cloud PDM technológiánkat vezették be más CAD rendszerek mellé. Az új technológia egyik komoly előnye, hogy nagyon hatékonyan tudja kezelni a multi-CAD környezetet. Emellett jelentős hozadéka, hogy rendkívül rugalmas, a megkívánt igényekhez illeszthető, bárhonnan elérhető, úgy hogy az adat teljes mértékben a felhasználóé.

Az öröklicenc vs. bérleti konstrukció kérdésében mind a Dassault Systèmes SolidWorks, mind az EuroSolid egy hibrid megoldásra törekszik, hiszen mindkét licencformának vannak előnyei és hátrányai. A felhőtechnológiák mellett megmaradnak az on-premise telepítések öröklicencként, vagy bérleti konstrukcióként. A felhővel kapcsolatos biztonsági aggályok már jelentősen csökkentek, hiszen a valóságban sokkal ellenállóbbak a kibertámadásokkal szemben, mint a kisvállalkozások IT-rendszerei. Volt olyan ügyfelünk, akinek le kellett állnia a hackertámadások miatt, egy valami úszta meg sértetlenül: a számlázórendszer, ami a felhőben futott.

Manapság már semmire sem szabad legyinteni, ami Kínából érkezik. Tény azonban, hogy az elmúlt 30 év kínai fejlődése azon alapul, amit a fejlett országok vállalkozásai odavittek. Európának a költséghatékony és fenntartható üzleti modellekre és technológiai fejlesztésekre kell összpontosítania és ha félti a pozícióit, akkor sokkal jobban kell védenie az elért eredményeit. Vissza kell építeni a szorgalmat és a technológiai tudást. Kínai szoftverek esetében nem érezzük a nyomást, de figyeljük a piacot.

2024-ben olyan folyamatoptimalizáló megoldásokkal jelentkezünk, amelyek az alkalmazotti létszám emelése nélkül segítenek az iparcégeknek a hatékonyág és az áteresztő-képesség emelésében. Az év elején pályázati források is nyílnak ezekre a célokra, ebből kiindulva forgalomnövekedéssel számolunk 2024-ben.

