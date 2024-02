CAD/CAM/PLM piaci körkép 3. rész

Sokak számára 2019 számított az utolsó évnek, amikor a múltbéli adatokból az aktuális piaci körülményekből viszonylag pontos üzleti tervet lehetett készíteni. Bár tartós mélyrepülés sem a világjárvány, sem a háború, sem az autóipari dekonjunktúra hatására nem következett be, a piaci mozgások egyre többször késztetik terveik felülvizsgálatára az ipari döntéshozókat. Körképünkből kiderül, hogyan élték meg a CAD/CAM/PLM ágazat vezető szereplői a világjárvány óta eltelt két évet, és milyen jövőképpel rendelkeznek 2024-re.

A mérnöki tervezőszoftverek meghatározó hazai kereskedőinek az alábbi kérdéseket tettük fel:

Jelentős visszaesést hozott az új licencek / szoftverfrissítések értékesítésében a 2023-as év? A beruházási kedv csökkenése egyenlő mértékben volt tapasztalható a kkv- és a multinacionális cégek körében? Öröklicenc vs. bérleti konstrukció/szoftverszolgáltatás. Melyik konstrukcióé a jövő? Milyen megoldások vannak a munkaerőhiány miatt egyre erősebb trenddé váló teljes automatizálásra? Átrendezhetik idővel a szoftverpiacot a kínai termékek? Milyen várakozásaik vannak a 2024-es évre?

Nyirő Ferenc, a Kontron Hungary Kft. Ipari Digitalizáció Üzletág vezetője

2023-ban 32 százalékkal nőtt az Ipari Digitalizáció Üzletág árbevétele, de ennek összetétele nagyon árulkodó: a nagyvállalatok felé tolódott el az értékesítésünk, míg a kisebb cégek beruházási képessége bezuhant. A tőkehiányos kkv-k számára nagy csapás volt a pályázatok hiánya. A kisvállalkozások nem fejlesztésekre költöttek, hanem az energiaszámla és a munkabérek kifizetésére.

Az öröklicenc vs. bérleti konstrukció kérdése nem nálunk dől el, hanem a nagy gyártóknál. A PTC már csak bérleti lehetőséget ajánl fel, és véleményem szerint minden nagy szoftvergyártó ebbe az irányba halad, maximum az év lehet kérdéses, amikor kivezetik az öröklicenc intézményét. A bérleti konstrukció egyébként az ilyen turbulens időszakokban komoly előnnyel rendelkezik. De már a bérleti konstrukciót is elkezdte felváltani a szoftverszolgáltatás, a jövő pedig az, hogy lokálisan nem is telepítem a szoftvert, hanem a felhőben fut, és az előfizetésemmel a világ minden pontjáról mindig elérem. Ennek térhódítása lassabb lesz, mert elég sok ellenállási pontot kell leküzdeni a tömeges bevezetéséhez.

Az előfizető kiszolgáltatottságával nem feltétlenül értek egyet, hiszen egy szoftver használata nem jelent végleges röghöz kötést. Aki váltani akar, az egy átmeneti időszakra megtarthat egy-két licencet a régi szoftverből is, az adatok átvitele pedig ezalatt megoldható. Az átvitelt pedig az öröklicenc esetén is el kellene végezni, ha nem akarjuk, akkor igazából ott sem vagyunk semmivel sem szabadabbak. Az egyértelmű, hogy aki nem köt le tőkét, annak a váltás anyagi szempontból egyszerűbb – és ez a gyártói oldalt is arra ösztönzi, hogy a felhasználó mindig elégedett legyen, ne csak a vásárlás pillanatáig. Ez a történet tehát nem fekete-fehér, de a világtrendet úgysem tudjuk megállítani a határon.

A kínai szoftverekben rejlő potenciált hiba lenne lebecsülni, de nem lesz egyszerű megugrani azt a szintet, amit a négy nagy gyártó – a PTC, a Dassault, a Siemens és az Autodesk – jelenleg kínál az ügyfeleinek. Kívülállóként nem könnyű felvenni a versenyt ezzel a négyessel. Mindig lesznek olyanok, akik megveszik ezeket a szoftvereket, mert kapnak egy kedvező pénzügyi ajánlatot, de úgy vélem, hogy a kínai szoftverek jelenleg messze nem jelentenek akkora a kihívást, mint amekkorát a kínai autók kezdenek jelenteni.

Mindig vannak várakozásaink, amiket az élet évről évre felülír. A gázai konfliktus még ki sem pattant, amikor mi az előzetes üzleti terveinket készítettük, januárra pedig odáig eszkalálódott, hogy már gyárak kényszerültek leállásra Európában a tengeri szállítmányozás nehézségei miatt. A történések tehát nagyon gyorsan befolyásolják a mindennapokat. 2019 volt az utolsó békeév, amikor a piaci mozgásokból viszonylag jó terveket készíthettünk. Ez azóta és idén is nagy nehézségekbe ütközik. Mindent figyelembe véve mégis jó évet várok, hiszen az infláció már lecsökkent, talán a recesszióból is kilábalunk, és pozitív stimulusokat kaphat a feldolgozóipar.

Sebők Róbert, az Arkance Systems HU Kft. CAD üzletág igazgatója

Az elmúlt két év nem okozott törést az előfizetők számának bővülésében, csupán az üzletmenet hullámzása volt megfigyelhető. A gyártók is igyekeznek minél rugalmasabbá tenni a szoftvertermékek licencelési lehetőségeit, az Autodesk például az úgynevezett „Flex Token” formájában valósította meg ezt, ahol csak a termékek tényleges napi használatára számítanak fel előfizetett krediteket. 2023-ban az építő- és gépiparban átmeneti lassulás volt megfigyelhető, de a beruházások itt sem álltak meg, csak a megváltozott piaci viszonyokra racionalizálták a beszerzéseiket a vállalatok.

Az Autodesk szoftverek csak előfizetői konstrukcióban érhetők el. Nem mindenki örül ennek – idehaza sokaknak a birtoklás jelenti a biztonságot –, de mint üzleti modell, működik. Sokkal rugalmasabb megoldást kínál, másrészt a vevői kiszolgáltatottságot sem növeli. A szoftvergyártó előrejelzéseket ad arról, hogyan változhat majd az éves licencdíj, nagy meglepetés tehát nem érhet senkit, másrészt az öröklicenc sem ad valóban örökös autonómiát a szoftverem felett. Ha a Windows kifrissül az adott verzió alól, akkor az használhatatlanná válik. Az öröklicencek korában ugyan lehetett karbantartási díjat fizetni, de annak árát ugyanúgy az Audodesk szabályozta. A két konstrukcióhoz tehát nagyrészt hasonló kockázatok kapcsolódnak. Van már példa felhőben futtatott megoldásokra, azaz szoftverszolgáltatásra is, de ezen a téren még várni kell az igazi áttörésre.

A távol-keleti gyártók tehetségesek, tehát minden benne van a pakliban. Egyelőre az alapszolgáltatások terén fejlesztik a funkcióikat, a komolyabb megoldások – például a csoportmunka-támogatás – kezelésében elmaradásban vannak. Nem is látszik, hogy ki kívánnának lépni a belépő szintű szoftverek kategóriájából.

2023 és 2024 számunkra nemcsak a külső környezet szempontjából izgalmas. Az Az Arkance System Hungary szoftveres üzletágai és a HungaroCAD az ARKANCE cégcsoportban egyesültek. Kölcsönösen erősítjük egymást, hiszen történelmileg a HungaroCAD az építőipari területen, az Arkance System Hungary pedig a gépipari területen volt erősebb. Együtt sokkal szélesebb portfóliót tudunk nyújtani, ami egy ilyen gazdasági környezetben előnynek számít. Az ARKANCE világszerte 50 irodában, több mint 1300 alkalmazottal és 32 nyelven működik, így nemzetközi erőforrásokra is támaszkodhatunk. 2024-ben is árbevétel-növekedéssel számolunk, a gépiparban ehhez az automatizálási igény adhatja majd az alapot, amit nagyrészt IT-megoldásokkal terveznek elérni a cégek.

