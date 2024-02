CAD/CAM/PLM piaci körkép 2. rész

Sokak számára 2019 számított az utolsó évnek, amikor a múltbéli adatokból az aktuális piaci körülményekből viszonylag pontos üzleti tervet lehetett készíteni. Bár tartós mélyrepülés sem a világjárvány, sem a háború, sem az autóipari dekonjunktúra hatására nem következett be, a piaci mozgások egyre többször késztetik terveik felülvizsgálatára az ipari döntéshozókat. Körképünkből kiderül, hogyan élték meg a CAD/CAM/PLM ágazat vezető szereplői a világjárvány óta eltelt két évet, és milyen jövőképpel rendelkeznek 2024-re.

A mérnöki tervezőszoftverek meghatározó hazai kereskedőinek az alábbi kérdéseket tettük fel:

Jelentős visszaesést hozott az új licencek / szoftverfrissítések értékesítésében a 2023-as év? A beruházási kedv csökkenése egyenlő mértékben volt tapasztalható a kkv- és a multinacionális cégek körében? Öröklicenc vs. bérleti konstrukció/szoftverszolgáltatás. Melyik konstrukcióé a jövő? Milyen megoldások vannak a munkaerőhiány miatt egyre erősebb trenddé váló teljes automatizálásra? Átrendezhetik idővel a szoftverpiacot a kínai termékek? Milyen várakozásaik vannak a 2024-es évre?

Béke Gyula, az Enterprise Group PLM üzletágának vezetője

Az előzetes várakozásokkal ellentétben a világjárvány 2020–21-ben nem okozott forgalomcsökkenést. 2022-ben és 2023-ban folytatódott organikus növekedésünk, és ennek köszönhetően tavaly fennállásunk legjobb évét zártuk.

2023 egy külső, gazdasági stimulátoroktól mentes év volt, nem befolyásolták pl. EU-s pályázatok az ipari szoftverpiacot. A döntéseket azonban megfontoltabban hozták meg az érdeklődők, licencleltárt tartottak, megnézték, mennyi darabbal rendelkeznek az adott évben, mennyi felhasználójuk van ezekhez, és ennek megfelelően döntöttek, szükség van-e újakra vagy a meglévő licencek meghosszabbítására. Ezen döntésüket nagyban befolyásolta a finanszírozási költségek emelkedése, hiszen 15-20 százalékos piaci hitelkamatot nagyon nehéz kitermelni egy átlagos magyar kisvállalkozás hatékonysága mellett. Ez megmutatkozott a mi licencértékesítési számainkban is, de jelentősnek nem mondanám az ebből fakadó csökkenést. A kkv-szektorban mindig is megfontolták a szoftvervásárlást vagy -bérlést, hiszen fejlesztési támogatások nélkül kevesen tervezik üzletük fejlesztését vagy nagyobb mértékű digitalizálását.

Az öröklicenc vs. bérleti konstrukció/szoftverszolgáltatás kérdése alighanem már eldőlt az elmúlt években. Mivel a legtöbb nemzetközi ipari szoftverfejlesztő tőzsdén jegyzett vállalat, igazodniuk kell a befektetők elvárásaihoz. A befektetők pedig két fontos trendnek való megfelelést várnak el: megújuló árbevétel és kapcsolódás a felhőtechnológiához. Az előfizetési modell mindkettőt ötvözi, így az ipari szoftverfejlesztők is elindultak ebbe az irányba. A fiatalabb cégvezetőknél egyre elfogadottabb ez a licencelési konstrukció, ők rugalmasabban állnak az előfizetés kérdéséhez, de nagyon sokan kiszolgáltatottnak érzik ezáltal magukat, és igyekeznek öröklicenceiket fenntartani. Mindkét konstrukció elérhető nálunk, de három-négy év múlva az ügyfeleink többsége előfizetéses konstrukcióban dolgozik majd velünk, mert a fejlesztők árazása és a kondíciók efelé terelik őket. A magyar piac volumene kerekítési hibának számít a nemzetközi fejlesztőknél, vagyis a nemzetközi trendek határozzák majd meg a hazai szoftverpiac jövőjét. Azon dolgozunk, hogy minden ügyfelünknek folyamatosan legyen választási lehetősége.

A gyártás teljes automatizálása terén mi a megmunkálási fázisok optimalizálására törekszünk testreszabásokkal, vagy más, pl. ERP rendszerekkel való integrálásra és a professzionális termékadat-kezelést biztosító PDM/PLM rendszerek implementálására. A belépő szintű szoftvereknek – és a kínai megoldásokat egyelőre idesorolom – mindig meglesz a felhasználói körük, de középtávon az ügyféltámogatás minősége dönti el, hogy melyik szoftverkörnyezet mekkora teret nyer a piacon. Három-öt éves távlatban nem látok komoly fenyegetést a kínai CAD-CAM szoftverek jelentősebb térnyerésére. 2024-re jó piaci lehetőséget látok, csökkennek majd a hitelkamatok, és egyéb pozitív hatások és fejlesztési programok is érhetik majd a magyar feldolgozóipart. Sok olyan aktivitást tervezünk, amelynek célja kimondottan a keresztértékesítés lesz.

Beke András, a CAD-design Kft. társtulajdonosa

A home office terjedése talán az olcsóbb szoftvermegoldások iránti keresletet is megemelte, ezért a világjárvány évei sem okoztak gondot a működésünkben. Az elvárt 30-40 százalékos növekedést minden évben hozzuk, de 2023-ban 65 százalékkal növekedett az értékesítés nettó árbevétele. Továbbra is a ZWCAD adja a forgalmunk oroszlánrészét, itt 35 százalékos volumennövekedést és 10-15 százalékos áremelést tudtunk realizálni. A ZW3D duplázott 2022-höz képest, de ez volumenben kevesebbet jelent. Szeptemberben mintha elbizonytalanodtak volna az ügyfelek, de az év végi akciónk nagyon sikeresnek bizonyult, és jócskán megdobta a 2023-as eredményt.

Az ügyfeleink számára az öröklicenc konstrukció a szimpatikus, 99 százalékuk erre szerződik. Nem is tervezzük az átállást a bérleti konstrukcióra, mert éppen az öröklicenc számít az egyik fő érvünknek, amivel a ZWCAD mellett tudunk érvelni. Véleményem szerint az öröklicences konstrukció azért is előnyösebb, mert jobban ösztönzi a gyártót a fejlesztésekre. Az ügyfelek ebben a konstrukcióban csak akkor frissítenek, ha úgy látják, hogy ez az új funkciók miatt meg is éri nekik. 2024-re is legalább 35 százalékos növekedést szeretnénk elérni. A piaci ismertségünk – 4 000 ZWCAD és 100 ZW3D licenc értékesítése után – kezdi elérni azt a mértéket, hogy minden érintett ismerje a megoldásainkat.

