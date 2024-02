CAD/CAM/PLM piaci körkép 1. rész

Sokak számára 2019 számított az utolsó évnek, amikor a múltbéli adatokból az aktuális piaci körülményekből viszonylag pontos üzleti tervet lehetett készíteni. Bár tartós mélyrepülés sem a világjárvány, sem a háború, sem az autóipari dekonjunktúra hatására nem következett be, a piaci mozgások egyre többször késztetik terveik felülvizsgálatára az ipari döntéshozókat. Körképünkből kiderül, hogyan élték meg a CAD/CAM/PLM ágazat vezető szereplői a világjárvány óta eltelt két évet, és milyen jövőképpel rendelkeznek 2024-re.

A mérnöki szoftverek (CAD, CAM, PM, CAE, AEC és EDA) globális piaca a ResearchAndMarkets.com által 2022-ben 39,9 milliárd USD-ra becsült piaca az előrejelzések szerint 2030-ra eléri a 104,1 milliárd USD-t 12,7%-os összetett éves növekedési ráta (CAGR) mellett.

A számítógéppel segített tervezés (CAD) térhódításának egyik motorja az intelligens épületek elterjedése, ami különösen a fejlődő országokban vált meghatározó trenddé. További piaci növekedési lökést adhat a 3D CAD globális elterjedése. A CAD outsourcing iránt is rendkívül magas kereslet mutatkozik a fogyasztási cikkek piacán, ahol meghatározó a hatékony és vonzó csomagolás, dobozolás és palackozás.

A mérnöki tervezőszoftverek meghatározó hazai kereskedőinek az alábbi kérdéseket tettük fel:

Jelentős visszaesést hozott az új licencek / szoftverfrissítések értékesítésében a 2023-as év? A beruházási kedv csökkenése egyenlő mértékben volt tapasztalható a kkv- és a multinacionális cégek körében? Öröklicenc vs. bérleti konstrukció/szoftverszolgáltatás. Melyik konstrukcióé a jövő? Milyen megoldások vannak a munkaerőhiány miatt egyre erősebb trenddé váló teljes automatizálásra? Átrendezhetik idővel a szoftverpiacot a kínai termékek? Milyen várakozásaik vannak a 2024-es évre?

Sallay Péter, a graphIT Kft. ügyvezető igazgatója

A 2022-es év érzékelhető fellendülést hozott a világjárvány után, és egészen 2023 tavaszáig nem is bizonytalanodtak el az ügyfelek. A mi esetünkben ezt nem az operatív pályázatok elmaradásának – hiszen a szoftverpiacot már évek óta nem a támogatások mozgatják –, hanem az európai feldolgozóipar általános helyzetének tudom be. Nem mondom, hogy nincsenek példák pályázatos szoftverbeszerzésekre vagy digitalizálási fejlesztésekre, de ezek száma eleve nagyon visszaesett a korábbi évekhez képest. Inkább a hosszú távú kiszámíthatóság, a lecsökkent munka- és feladatmennyiség áll a beruházások volumenének csökkenése mögött.

Hozzánk a kkv-szektor áll közelebb, mert a multinacionális ügyfelek az anyagcégek szintjén szerződnek le a Siemensszel. A mikro-, kis- és középvállalkozások egyértelműen csak a számunkra megszokott idősáv feléig/harmadáig/negyedéig láttak előre, ami érthetően óvatossá tette őket a szoftverbeszerzések terén is. Darabszámra 2023-ra sem adtunk el sokkal kevesebb szoftverlicencet, mint 2022-ben, de a döntések és a szoftverbevezetések időtartama nagyon elhúzódott. A folyamatban lévő bevezetéseket azonban nem állították le.

A mostani dekonjunktúra is ad egy lökést az előfizetési vagy szoftverszolgáltatási konstrukcióra történő átállásnak. Ilyen időszakokban nyitottabbak erre az ügyfelek, hiszen a kezdeti beruházás jóval alacsonyabb, mint ha valaki öröklicencet vásárolna, és az operatív költség is lekönyvelhető. A Siemens hosszú távon az öröklicencek kivezetése mellett van. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lesznek elérhetők az öröklicencek, de talán olyan feltételekkel, ami nem teszi majd azokat vonzóvá az ügyfelek szemében. Most azonban még egymás mellett élnek a különböző konstrukciók. De a legújabb fejlesztések – például a felhőtechnológia – kizárólag az előfizetéses konstrukcióban érhetők el.

A gyártás teljes automatizálása állandó trend, és mi időben felkészültünk rá – szerintem felkészültebbek vagyunk, mint az ügyfelek. 2024 legnagyobb kihívásának a tervezés és a gyártás szerves beintegrálását tartom a vállalkozás mindennapjaiba. Korábban ezek szinte külön életet éltek – a tervezést sokan igyekeztek elszigetelni a többi részlegtől –, de a felhőtechnológiák fejlődésével ez az integráció sokkal gyorsabban megy majd végbe, mint arra sokan számítanak.

Takács Imre, a Cad-Cam Solutions Kft. ügyvezető igazgatója

2022-ben a világjárvány hatásainak csillapítására hivatott intézkedések jótékony hatást gyakoroltak a szoftverpiacra is, sok kkv és multinacionális vállalat csatlakozott a felhasználói táborunkhoz. Ezen felül, szinte az összes partnerünk élt a szoftverkövetéssel is, a TopSolid rengeteg fejlesztése és a cégünk által biztosított technikai háttér miatt. A tavalyi évben nem érkeztek állami támogatások, pedig szükség ugyanúgy lett volna rájuk. Ezzel párhuzamban, a média elültette a vállalkozók fejében azt a gondolatot, hogy gazdasági recesszió várható, ami végül önbeteljesítő jóslattá vált; már azelőtt jóval óvatosabb lett mindenki, hogy valóban csökkent volna a gyártó cégek megrendelésállománya.

A TopSolidnál megerősödött Ipar 4.0 megoldások miatt a szoftverfrissítések száma a 2023-as évben sem esett vissza. Az új rendszerek eladása a multinacionális cégeknél a megszokott módon alakult, viszont a kkv szektorban jelentősen csökkent, többen elhalasztották a beszerzést akkor is, ha előzetesen már a bevezetése mellett döntöttek.

A TopSolid jelenleg örökös felhasználási módon érhető el. A világjárvány alatt volt lehetőség éves szoftverbérlésre, de egyrészt tömeges igény sem mutatkozott erre a konstrukcióra, másrészt a gyártó szemlélete és fejlesztései sem a bérleti konstrukció irányába mutatnak. Ugyan a világ ebbe az irányba halad, de a szoftverbérlet nagyon kiszolgáltatottá teszi a felhasználókat. Az előállított adatok gyakorlatban nem az ő tulajdonukat képzik, emiatt válnak kiszolgáltatottá a szoftver tulajdonosának – amikor a vállalkozás teljes élete egy szoftverplatformon nyugszik, akkor már nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy nem fizetem ki a jövő évi megemelt bérleti díjat.

A szoftverpiac nyerő stratégiája a jövőben a teljes automatizálás támogatása lesz a megrendelések kezelésétől, a gyártáson át a kiszállításig. Erre jó szoftverkörnyezetünk van, de átfogó megoldás mindig egyedi szoftverillesztésekkel érhető el. A magyarországi kkv-szektor az utóbbi években jelentős technológiai szintre fejlődött az ipari géppark területén, de jelenleg ezek a gépek fejlett szoftverek nélkül nagyon kis hatékonysággal üzemelnek. A fejlődéshez jó alapot adhat a bejelentett Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP), ahol várhatóan a kkv-szektor szoftveres területen is felfejlődhet a jelenlegi piaci igényekhez.

