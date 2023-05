Bejött a Hannover Messe a vállalkozó szelleműeknek

Az elektrifikáció, a digitalizálás és az automatizálás jelöli ki az ipar fejlődési útját

A világ vezető ipari szakkiállítása bebizonyította, hogy már elérhetők a versenyképes és egyben klímasemleges ipari technológiák. A következő lépés az összes rendelkezésre álló megoldás következetes felhasználása lehet. A 2023-as Hannover Messe fő témái a mesterséges intelligencia, a zöld hidrogén, az energiagazdálkodás, a hálózatosított és intelligens termelés, valamint az új Manufacturing-X adat-ökoszisztéma voltak.

Optimista hangulat uralkodott a Hannover Messe pavilonjaiban, ahol több mint 4 000 kiállító mutatta be megoldásait 130 000 látogató számára, 43 százalékos nemzetköziség mellett. Egyértelművé vált, hogy a klímavédelemhez az iparnak a CO 2 -semleges termelést lehetővé tevő technológiákat kell szállítania. A klímasemleges gyártás technológiai megoldásai már rendelkezésre állnak, ahhoz azonban, hogy az ipar versenyképességét hosszú távon biztosítsuk, a bürokratikus akadályokat fel kell számolni, és transznacionális együttműködési megállapodásokat kell kötni.

A kovid előtti évekkel összehasonlítva némileg zsugorodott a vásár, de a nagy német világcégek hatalmas standjai nem mentek össze, és a növekvő nemzetköziséget az is jelzi, hogy rengeteg ázsiai kiállító mérettette meg magát Hannoverben. A mikrovállalkozások kétszer is meggondolták, hogy kiállítsanak-e egy ilyen prémium szakvásáron, mert nemcsak a négyzetméterárak lettek borsosak, hanem a logisztika, a szállás stb. szintén megdrágultak. „Rögtön szemet szúrt, hogy a klasszikus fém, műanyag és gumi alkatrészek gyártói, beszállítói kisebb számban állítottak ki Hannoverben, és a helyüket a digitális megoldások fejlesztői vették át – jelentette ki Wolf Erik, a hannoveri kiállításokat képviselő Increst Communication Kft. ügyvezető igazgatója. – Ez az általános magyar iparszerkezetnek nem feltétlenül kedvez, de a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség által szervezett magyar közösségi stand kiállítói összetétele nagyon is megfelelt annak a digitalizációs tematikájú csarnoknak, ahol helyet kaptunk. A három önálló magyar kiállító sem panaszkodott az eredményekre.”

A 2023-as Hannover Messére a legnagyobb számban német, holland, kínai, dél-koreai, lengyel és amerikai vendégek látogattak el, akik élőben, a gyakorlatban is láthatták az ipari átalakulás folyamatát. A látogatókat a klímasemleges termelést szolgáló csúcskategóriás ipari termékek, új hidrogéntechnológiák, a hálózatos gyártási folyamatok inspiráló ötletei, mesterséges intelligenciát használó hangvezérelt robotok, valamint hatékony energiagazdálkodási megoldások várták. Nagy dobásnak bizonyult a főleg az ipari kkv-k számára létrehozott, a digitális üzleti modellek útját előkészíteni kívánó Manufacturing-X adat-ökoszisztéma is. A vásáron tapasztalt pozitív befektetői hangulat hatására a Német Elektromos és Elektronikus Gyártók Szövetsége máris felfelé módosított az idei évre eredetileg jósolt 1-2 százalékos növekedési előrejelzésén.

„A magyar kiállítók felkészültsége elég vegyes volt; aki létszámproblémákkal küszködött, az a saját standját is alig tudta elhagyni, mások hónapokkal előre reklámozták a saját részvételüket – mondta Wolf Erik. – Ami még külön örömre adott okot: érezhetően több magyar látogatóval találkoztam Hannoverben, mint a korábbi években. Voltak, akik a piacot mérték fel és üzleti partnereket kerestek. A kisebb cégek számára még mindenki potenciális ügyfélnek számít, ami kicsit csapongóvá teszi a látogatásukat, a nagyobb cégek már sokkal céltudatosabban járják végig a csarnokokat.”

Zöldgazdaság és zöldipar

Az ipar fejlődési útját alapvetően határozza meg a klímavédelem és a fenntarthatóság. A megcélzott klímasemlegesség elérése érdekében új, intelligens technológiákra és megoldásokra van szükség az erőforrások megőrzéséhez és a hatékony termeléshez. A Hannover Messén nemcsak a 4 000 kiállító által felvonultatott megoldásokból profitálhatott minden látogató, hanem a politikai döntéshozók és delegációk sehol máshol nem tapasztalt számából. Idén több mint 50 nemzet több mint 100 politikai delegációja látogatott el a vásárra. Az Európai Unió képviselői korábban nem tapasztalt buzgalommal jelentek meg Hannoverben, de érkeztek delegációk Indonéziából, Argentínából, Mexikóból, Kanadából, Japánból, Kínából, az Egyesült Államokból és Indiából is.

„A kiállításra egy magyar politikai delegáció is ellátogatott, és a HEPA-val egyeztetve talán beindulhat egy olyan folyamat, ami több magyar kiállító számára tenné lehetővé a részvételt. Ennek keretében több tematikus magyar stand létrehozását tervezzük” – tette hozzá Wolf Erik.

A következő Hannover Messe 2024. április 22–26. között kerül megrendezésre.

Molnár László