Azt hinnéd, ahhoz, hogy jó szakember legyél, a szaktudásba kell a legtöbbet fektetni...

Címkék: célgépek Chemplex gépgyártás hajtás hajtásrendszer hajtástechnika Linamar Hungary Zrt. Magyar Ipari Célgép Nagydíj

Danival a Magyar Ipari Célgép Nagydíj szervezése hozott össze minket. Ő volt talán szponzori oldalon a leglelkesebb mérnök a Nagydíj három évének története alatt: mosolyog, barátkozik, és a színpadon mindenkit lehengerel az előadásával. A Nagydíj kapcsán kiírt játékban, a közösségi felületeken a legtöbb aktivitást érte el, amin nem lepődtünk meg, így ígéretemhez hűen – merthogy ez lett a jutalma – most bemutatom őt nektek.

Sokan tartjuk magunkat átlagembernek, azt gondoljuk, hogy bennünk aztán semmi különleges nincs, pedig nem így van! Ahány ember, annyi izgalmas életút, annyi tanulság és történet. Egy fiatal mérnök is tele lehet meglepetésekkel. Kardos Dániel az otthonában építette meg a saját CNC-marógépét, és munka után a ház körül kísérletezgetett vele. Így készültek el a dekorációi: például szeletelt fatörzsekbe illesztett szpotlámpák díszítik a kertet. „Nagyon szép, vintage hatása lett. A jó szakembernek a munkán túl is folytatnia kell a hivatását, hiszen az nem jár le a munkaidő végeztével.” A listán van még egy 3D nyomtató megépítése, ami már tervszinten készen van, de most más van napirenden, amikor leteszi a munkát a Linamar Hungary Zrt. békéscsabai sales mérnöke.

„Most arra fókuszálok inkább, hogy a kislányommal legyek, mert a legfontosabb, hogy minőségi időt töltsünk együtt. És még tőle is tanulok: megdöbbentő a felismerés, hogy amikor a saját énedet egy picit háttérbe helyezed, hagyod magad irányítani, rájössz arra, hogy ez is te vagy, csak ezt az oldaladat még soha nem ismerted meg."

„A gépészvilágban nagyon erős mérföldkő az, hogy kétévente vannak nagy kiállítások, mi, gépészek ezeket nagyon várjuk, hogy találkozzunk, tapasztalatot cseréljünk, ismerkedjünk egymással. A ti rendezvényetek válasz erre az igényre, és jobban kihasználható, mint egy szakvásár, hiszen itt nem a termékek vannak a fókuszban, hanem a szakemberek, és nincs a beszélgetések mögött eladási szándék, mint az egyébként a kiállítások többségén érezhető.”

„Mérnökként egyáltalán nem elég a szaktudás – mondja Dani, aki meg van győződve arról, hogy ott kell lenned a forgatagban, ismerkedni és követni a trendeket. – Ezeken az eseményeken tudatosan keressük a kapcsolatot lehetséges partnerekkel, és elmondhatom, hogy a kezdeményezéseink sikeresek. Előremutató dolog a versenytársakkal szinergiákat alakítani, hiszen adódnak lehetőségek, amennyiben nem úgy tekintünk egymásra, mint szigetekre.” Büszkén sorolja, hogy milyen közös projektek vannak kialakulóban a nagy múltú autóipari beszállító vállalat és a különböző partnercégek között.

„Ehhez persze kell a vezetői támogatás és nyitottság is. Nekem szerencsém van, mert közvetlen felettesemmel – Nagy Józseffel – hasonlóan gondolkodunk. A célgép üzletág itt Békéscsabán egy viszonylag új dolog. Azt látom, hogy azzal, hogy megyünk és bemutatkozunk, kapcsolatokat építünk, eredményeket érünk el, és ez hatással van a teljes üzletágunkra: egyre jobban kezd elterjedni, hogy vagyunk a piacon.”

Nem volt mindig egyértelmű számára az, hogy színpadon szerepel és esettanulmányokat mutat be 300 szakember előtt. „Az első pofon akkor ért, amikor rájöttem, hogy szakmailag hiába vagyok a csúcson, még sok területen nem állok készen a kihívásokra.” Az egyetem után mérnökként Orosházán, a Linamarnál kezdte a pályáját, majd hívást érzett arra, hogy világot lásson – ahogy régen a céhekben az inasok tették –, így 8 évig más vállalatoknál gyűjtötte a tapasztalatot, majd visszatért a Linamarhoz, hogy tudásával sales mérnökként támogassa az új üzletágat.

A legnagyobb autóipari cégeket a legmagasabb technológiai színvonalon kiszolgáló Linamar Precision Part Manufacturing részeként, mégis szinte önálló szervezeti egységként működik a Linamar Tervező és Gyártó Központ, amely komplex szolgáltatást nyújt a piac számára a készülékgyártás és az automatizálás területén. A tervezéstől a gyártáson át a beüzemelésig kísérik a vásárlót, így a teljes folyamatból megfelelő visszajelzéseket kapva, rugalmasan alkalmazkodnak a trendekhez, az ügyfelek elvárásaihoz. Kardos Dániel a Linamar Hungary Zrt. békéscsabai vállalatának értékesítő mérnöke.

Csoportvezetői feladatokra készülve volt alkalma részt venni egy vezetői tréningen, ami ráébresztette arra, hogy kommunikációban is nagyon jónak kell lennie, hiszen az a kulcs, ami számos kaput ki tud nyitni. Ez egy hosszú út volt.

„A legmegdöbbentőbb, hogy a felismeréstől kezdve tudatosan kerestem a kihívásokat: prezentáltam, színpadra álltam, ismeretlen szakemberekkel beszélgettem, és felfedeztem, hogy minden, ami a komfortzónámon kívül esik, és behúzom, az rendkívül megerősít. Alázat, tisztelet, önismeret és pszichológia – ezek mind szükségesek ahhoz, hogy mérnökként jó saleses szakemberré válj.”

Fontos képességek, amelyekre minden embernek szüksége van, és ezekből van, ami nincs az alapkészletben: ki kell fejleszteni, meg kell szerezni, meg kell küzdeni érte. „Szerintem lényeges, hogy legyen benned szakmai alázat. Tiszteld a gépet, a gépkezelőt és a karbantartást végző kollégát. Egyáltalán nem ritka, hogy ott vagyok egy javításnál, hiszen értenem kell a géphez, tudnom kell, mik merülhetnek fel a használata során. A Kardos az, aki nem csupán értékesíteni és projektet menedzselni tud, hanem simán összekoszolja a kezét, megbontja a gépet és meghúzza a csavart – és ez így jó szerintem.”

Jó pár év tapasztalattal igyekszik mentorálni a pályakezdő kollégákat is, hogy jól beilleszthetők legyenek ebbe az előremutató üzleti gondolkodásba, és megállják a helyüket.

„Sok pályakezdő, amikor hozzánk érkezik, úgy gondolja, hogy ő mérnök, nem tekint túl a saját feladatán. Pedig hibás gondolat, hogy mindenki csak a saját hatásköréig teszi oda magát. Érdemesebb nagyobb felelősséget vállalni. Ma egy fiatalt borzasztóan sok inger ér, és ha nem adsz elég izgalmas feladatot, hamar megunnak mindent. Vezetőként akkor lendítesz rajtuk, ha erős impulzív élményeket tudsz biztosítani. Energiát kell tenned a fejlesztésükbe: meg kell őket ismerni, tudni, mi az, ami érdekli őket, és annak megfelelően adni a kihívásokat. Ezzel irányba állítod őket.”

Mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy a Magyar Ipari Célgép Nagydíj kapcsán ilyen ambiciózus, fiatal szakemberekkel ismerkedtem meg. Bízom abban, hogy Dani látásmódja és mérnöki attitűdje ad egy kis inspirációt akkor is, ha nem mérnök vagy.

Sipos Sándor, a Magyar Ipari Célgép Nagydíj ötletgazdája, a vegyipari technológiák szakértője, a Chemplex Kft. tulajdonosa