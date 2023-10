ELEMZÉS/VÉLEMÉNY

A Siemens nemzetközi felmérésben vizsgálta a nettó zéró CO2 kibocsátáshoz szükséges infrastrukturális átállás jelenlegi helyzetét és jövőbeni kilátásait.

Danival a Magyar Ipari Célgép Nagydíj szervezése hozott össze minket. Ő volt talán szponzori oldalon a leglelkesebb mérnök a Nagydíj három évének története alatt: mosolyog, barátkozik, és a színpadon mindenkit lehengerel az előadásával. A Nagydíj kapcsán kiírt játékban, a közösségi felületeken a legtöbb aktivitást érte el, amin nem lepődtünk meg, így ígéretemhez hűen – merthogy ez lett a jutalma – most bemutatom őt nektek.

Automatizálásból ötöst kapott a magyar ipar. Egyelőre csak a rendezvények szintjén, de ha a hazai automatizálástechnika öt meghatározó szereplőjén múlik, akkor hamarosan az ipari teljesítményünk is kiérdemli a jeles osztályzatot. Az Automatizálási Napok a feldolgozóipar forró témáit, mindenekelőtt az autóipar szerkezeti és technológiai átalakulását boncolgatva jelölte ki a fejlődés útját.

A CATL stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Shandong Hi-speed Group vállalattal, melynek értelmében a két fél olyan új és innovatív energetikai megoldások kidolgozásában működik együtt, mint az elektromos nehéz-tehergépjárművek akkumulátorcseréje és a megújuló alapú áramtermelés. A megállapodást Wang Qifeng, a Shandong Hi-speed Group elnöke és Dr. Robin Zeng, a CATL elnök-vezérigazgatója írta alá szeptember 12-én.

A biztonsági szakértők évtizedek óta jövendölik a „jelszómentes jövőt”, amely a jelek szerint már valóban a küszöbön áll. A FIDO 2 szabvány terjedésével ugyanis hamarosan tényleg búcsút inthetünk végre a jelszavaknak. A jól ismert azonosítási módszer olcsó és egyszerű, ám egyúttal nagy támadási felületet is nyújt a kiberbűnözőknek: az adatlopási incidensek közel felénél ugyanis feltört hitelesítési adatokkal jutnak be a vállalatok rendszereibe. A Micro Focus szakértői szerint a vállalatoknak érdemes minél hamarabb bevezetniük a jelszómentes azonosítást, és emellett ajánlott egy dedikált hitelesítési keretrendszert igénybe venniük ahhoz, hogy egységesen tudják kezelni a régi és új típusú azonosítási technológiáikat.

Az egyre összetettebbé váló globális ellátási láncoknak egyre nagyobb nyomást kell elviselniük az exponenciálisan növekvő online kereskedelem, a változó vásárlói igények és a munkaerőhiány miatt. A megrendelések teljesítésének hatékonysága kulcsfontosságú a nyereséges üzletmenet szempontjából. Az ellátási lánc vezetői tehát felismerték, hogy a véges emberi munkaerőt a technológiával kell támogatniuk a megrendelések teljesítési folyamatában. Valami azonban egészen idáig hiányzott az összképből.

25 évvel ezelőtt szeptemberben alapították a magyarországi Arburg képviseletet és ennek megünneplését kapcsolta idén össze a magyar leányvállalat a szakmai tartalommal. A szeptember 14-én és 15-én megrendezett Open House szakmai nyílt napokon tehát az elmúlt negyed évszázad során elért sikereket és innovációkat is bemutatták. A szerdai VIP jubileumi ünnepségre és a kétnapos szakmai programra összesen 200 vendég látogatott el.

Nagyon sokan terveznek, vagy valósítottak már meg energiahatékonysági fejlesztést a magyarok közül otthonukban, a Schneider Electric online kérdőívét kitöltők 90 százaléka jelezte ezt. Az izzócsere, valamint a nyílászárók cseréje és a szigetelés a leggyakoribb projektek, de viszonylag sokan cserélik le régi, elavult berendezéseiket is.

Egy egyszerű jelzés rengeteg időt spórol meg a karbantartás vagy a logisztika során, és akár munkahelyi baleseteket is megelőzhet, de csak akkor, ha könnyen észrevehető. A Brady ipari címkenyomtatók lehetővé teszik a cégek számára, hogy a munkahelyi biztonság és hatékonyság növelése érdekében saját maguk nyomtassanak feltűnő biztonsági jelzéseket, jelöléseket, csőjelölőket és tájékoztató utasításokat tartalmazó címkéket, amelyek megfelelnek a szabályozás által esetlegesen előírt színkódoknak is. Varga Csaba, a Brady Magyarországért és a jugoszláv utódállamokért felelős értékesítési ügyfélmenedzsere a nyomtatóarzenál két közkedvelt modelljén keresztül mutatja be a házon belüli ipari jelöléstechnika előnyeit.

Az egészségipar az egyik legdinamikusabban bővülő szektor a világon, a szektor a legtöbb fejlett országban ma a GDP-növekedés több mint 10 százalékát adja. A hazai orvostechnikai gyártók ezzel együtt hagyományosan külföldön találják meg a piacukat. Nem mindegy tehát, hogy hogyan.