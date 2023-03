Az optikai szálas lézer és a CO2-lézer összehasonlítása

Érjen el költségmegtakarítást egy energiahatékonyabb géppel!

Az emelkedő villamosenergia-árakkal járó energiaválság idején a vállalatoknál is egyre nagyobb szükség van az energiaköltségek csökkentésére. Az ipari üzemekben megkerülhetetlen, hogy a régi, energiazabáló berendezéseket modern gépekre cseréljék. Ezek több szinten is csökkenthetik a költségeket. Jól mutatja ezt az energiahatékony optikai szálas és a CO2-lézerek összehasonlítása.

Különbségek az optikai szálas és a CO 2 -lézerek között

A CO 2 -lézer a lézersugarat szén-dioxid-alapú gázkeverék segítségével állítja elő. Ezt a keveréket erre a célra elektromosan gerjesztik. A lézersugarat egy optikával keresztülvezetik egy sugárútvonalon.

Az optikai szálas lézerek pedig szilárdtest-lézerek, amelyek teljesítménytartománya hasonló a CO 2 -lézerekéhez. A lézeraktív közeg üvegszerű vagy kristályos szál vagy lemez. A lézersugár előállítása egy aktív szálban, a gép vágófejéhez vezetése pedig egy továbbító szálban történik. Az egyik leglényegesebb különbség azonban a közvetítő közeg mellett a lézer hullámhossza. Ez a következőképpen néz ki:

Optikai szálas lézer: 1 µm

CO 2 -lézer: 10 µm

Az optikai szálas lézer rövidebb hullámhossza a CO 2 -hoz képest nagyobb abszorpciós arányt eredményez acél, inox és alumínium vágásakor. A jobb abszorpciós arány a feldolgozandó anyag kisebb felmelegedését jelenti.

Optikai szálas lézer előnyei a CO 2 -lézerhez képest

Az optikai szálas lézeres technológia az elmúlt néhány évben gyorsan fejlődött. A siker különböző egyedi tényezők egész sorától függ. Ha azonban az összes lehetőséget kiaknázzuk, amelyeket ez a technológia nyújt, akkor a száloptikás lézer a következő okok miatt éri meg leginkább:

Nagy vágási sebességgel rendelkezik, így alacsonyabbak az óránkénti üzemeltetési költségei;

rendelkezik, így alacsonyabbak az óránkénti üzemeltetési költségei; Az optikai szálas lézer és a CO 2 -berendezés közvetlen összehasonlítása azt mutatja, hogy az optikai szálas lézerek kevesebb energiát igényelnek. Az elektromos hatásfokuk akár ötször nagyobb;

-berendezés közvetlen összehasonlítása azt mutatja, hogy az optikai szálas lézerek kevesebb energiát igényelnek. Az akár ötször nagyobb; Egyszerűsített lézersugár-vezetés jellemzi;

jellemzi; Kevesebb karbantartási igényel.

Konkrét számítási példa az optikai szálas és a CO 2 -lézer összehasonlítására

Ha közvetlenül összehasonlítja az optikai szálas lézer és a CO 2 -rendszer fogyasztását, világossá válik, hogy milyen nagy lehet a potenciális megtakarítás.

Megtakarítás egy CO 2 -gép szállézer-berendezésre történő cseréje esetén:

Üzemóra / év Vágási idő Átlagos áramfogyasztás Éves áramfogyasztás CO 2 -gép (6 kW) 3 600 h 65% 65 kW 152 100 kWh Fiber gép (6 kW) 3 600 h 65% 22 kW 51 480 kWh Éves energiamegtakarítás 100 620 kWh

Éves megtakarítás (példa):

160 Ft / kWh: 100 620 kWh ×160 Ft / kWh ≈ 16 millió forint

180 Ft / kWh: 100 620 kWh ×180 Ft / kWh ≈ 18 millió forint

Megtakarítás 5 évre vetítve

160 Ft / kWh: 16 000 000 × 5 év = 80 millió forint

180 Ft / kWh: 18 000 000 × 5 év = 90 millió forint

Vagyis a CO 2 -lézerről az optikai szálas lézerre való átállás évente akár 16–18 millió forint megtakarítást jelenthet. Ebben a példában egy 6 kW-os CO 2 -lézert egy 6 kW-os optikai szálas lézerrel helyettesítettünk. Ahogy a fenti táblázatból látszik, a CO 2 -rendszer háromszor annyit fogyaszt, mint a szálas lézer. 160 Ft / kWh árat feltételezve ez évi 16 millió forint megtakarítást eredményez. Ha ezt 5 évre vetítjük le, a költségmegtakarítás 80 millió forint.

Megtakarítás két CO 2 -lézeres gép cseréje esetén:

Üzemóra / év Vágási idő Átlagos áramfogyasztás Éves áramfogyasztás CO 2 -gép (6 kW) 3 600 h 65% 65 kW 152 100 kWh CO 2 -gép (4,4 kW) 3 600 h 65% 51 kW 119 340 kWh Egy fiber gép kivált két CO 2 -gépet! 271 440 kWh Fiber gép (10 kW) 3 600 h 65% 25 kW 58 500 kWh Éves energiamegtakarítás 212 940 kWh

Éves megtakarítás (példa):

160 Ft / kWh: 212 940 kWh × 160 Ft / kWh ≈ 34 millió forint

180 Ft / kWh: 212 940 kWh × 180 Ft / kWh ≈ 38 millió forint

Megtakarítás 5 évre vetítve

160 Ft / kWh: 34 000 000 Ft × 5 év = 170 millió forint

180 Ft / kWh: 38 000 000 Ft × 5 év = 190 millió forint

A nagyobb termelékenysége miatt egy fiber lézer berendezés egyszerre két CO 2 -lézert helyettesít. Egy 10 kW-os optikai szálas lézer csak egyötödét fogyasztja két ugyanolyan teljesítményű CO 2 -gépnek. Ezt figyelembe véve a megtakarítás évente 34 millió forint, 5 év alatt pedig 170 millió forint. Az optikai szálas lézer és a CO 2 közötti összehasonlítás eredménye tehát egyértelműen a szálas lézer mellett szól.

Profitáljon duplán: használja ki az ingyenes intelligens funkciókat

Korlátozott ideig ingyenesen kínálunk Önnek két intelligens funkciót új gépéhez, ha CO 2 -lézerről a Bystronic optikai szálas lézerére vált:

1.Parameter Wizard: A Parameter Wizard egy mesterséges intelligencia alapú funkció, amely segíti a tapasztalatlan kezelőket abban, hogy percek alatt megtalálják és optimalizálják a tökéletes paramétereket.

2.NCT & KerfScan: A Nozzle Control Tool (NCT) lehetővé teszi a fúvóka gyors és megbízható központosítását. A KerfScan vizsgálja a folyamatokat égetővágás közben.

A két eszköz használata a következőket teszi lehetővé:

Nagy fokú autonómia a kezelő nélküli működtetésben;

Állandóan magas folyamatminőség az égetővágás során;

Rövidebb átállási idő;

Kevesebb selejt;

Az alkatrészek könnyebb eltávolítása az automatikus válogatáshoz.

Megrendeléskor hivatkozzon a következő promóciós kódra: GOSmart23

Használja a promóciós kódot, és érjen el megtakarítást most. Profitáljon most, és lépjen kapcsolatba velünk!

Bystronic Magyarország Kft.

Tel.: +36 (23) 610 433

Info.HU@bystronic.com

www.bystronic.hu