Az okosgyár nem sci-fi, hanem üzleti döntés

Működésben az Ipar 4.0: a gyártás digitalizálása nemcsak sok előnnyel jár, hanem mindig hosszú távú és tartós befektetés is

A koncepció ismert: az intelligens gyárban csak a négy fal lesz fix, minden más eleme egy dinamikus rendszer része, ahol a gépek egy folyton változó, az aktuális megrendelésekhez igazított termékmixet állítanak elő. Hol tartunk a műszaki lehetőségek terén és mi lehet az első lépés az okosgyár létrehozásához? Rumpler Ádámot, a KUKA CEE GmbH Magyarországi Fióktelepének értékesítési menedzserét kérdeztük.

Mit jelent az Ipar 4.0 a KUKA számára? Egyenlő egy automatizálási projekttel?

Rumpler Ádám: Az Ipar 4.0-val kapcsolatos kérdéseket mindenki a saját vállalatára igyekszik lefordítani. A KUKA számára az Ipar 4.0 a termelési eszközök hálózatba kapcsolását, valamint a keletkezett adattömeg összefogását és rendszerezését jelenti.

Mindez csak a nagyvállalatok játszótere, vagy minden megoldás elérhető a kisvállalkozások számára is?

Mi globálisan gondolkozunk, ami azt is jelenti, hogy a kifejlesztett megoldások csak akkor hasznosak, ha azok mindenki számára elérhetők. Nem mindenki számára ajánlott minden eszközünk, de a platformokon mindenki megtalálja a számára hasznos megoldásokat. Ezzel együtt a nagyvállalatok jóval előrébb járnak a digitalizálásban, ami abból fakad, hogy egy komplex Ipar 4.0 projekthez a teljes vállalati kultúrának el kell érnie egy érettségi fokot. Egy kiforrott gyártási folyamat automatizálása sokkal könnyebb, mint egy kisvállalkozás sűrűn módosuló értékteremtő folyamatának digitalizálása.

Minden korszerű gyártóberendezés és robot képes az adatgyűjtésre és a kommunikációra. Miért okoz mégis problémát egy okosgyár létrehozása?

Jellemző, hogy a gyárakban szigetszerűen már most is megvannak a digitális eszközök, vagyis minden adat fellelhető, de nincs átjárhatóság a szigetek között. A nagyvállalatok rendelkeznek olyan IT-háttérrel, hogy ezt az átjárhatóságot is megoldják, vagyis minden termelési eszközüket rendszerbe szervezik. A kisvállalkozások számára ez nem elérhető házon belül és mivel piacgazdaságban élünk, minden gépgyártó arra törekszik, hogy az általa gyártott berendezéseket a saját IT-környezetében tudja tartani. Ez lecsökkenti a sztenderdizálás esélyét.

Mik a leggyakrabban digitalizált gyártási/menedzsment tevékenységek, ha okosgyárat szeretnénk létrehozni?

Erre a kérdésre a megúszós válasz az, hogy ne legyen papír a vállalkozás életében és ezzel a tevékenység már digitalizált. De érezzük, hogy a valódi válasz ennél összetettebb, mert a rendeléskezelést és a gyártási ütemezést meg lehet csinálni Excelben is, de azzal még nem kerültünk közelebb az okosgyárhoz.

A legfontosabb a megfelelő vállalatirányítási rendszer létrehozása, amire már telepíthetjük az IT- és a termelő berendezéseinket, így csillagszerűen megoldható a teljes értékteremtés digitalizálása. Ez azonban lépésekben történhet meg, mert a költséghatékonyságot sosem veszíthetjük szem elől; érdemes tehát azzal kezdeni, ami rövid távon a legnagyobb költségfaktortól szabadít meg minket. Ideális esetben azonban nem csak 1-2 éves célokat tűzünk ki, hanem egy hosszabb távú digitalizálási elképzeléssel is rendelkezünk.

Beszéljünk akár rövid, akár hosszú távról, tudják az ügyfelek, hogy mit szeretnének elérni?

Vannak, akik keresik az új megoldásokat, de sokak számára megfoghatatlan a digitalizációs hullám. Erre a KUKA-nak is fel kellett készülnie. Először is ismernünk kell az egyes iparágak értékteremtő folyamatait, erre épül rá az, hogy megismerjük az adott vállalkozás folyamatait is, meghallgatjuk azt, hogy mi lenne a céljuk. Ezekhez a célokhoz már hozzá lehet rendelni a megfelelő eszközöket.

Milyen megoldásai vannak a KUKA-nak az okosgyár megalkotáshoz?

Talán a szimulációs programjaink a leginkább kézzelfoghatók minden vállalkozás típus számára. Ez ugyanis egy vizuális műfaj, egy az egyben látható, hogyan fog kinézni végül a robotizált folyamat és a költséghatékonyág is kiszámítható. A szimuláció nem egy termék, hanem egy teljes körű szolgáltatás, nem kell hozzá szimulációs szoftvereket vásárolni. A KUKA tervezi meg a későbbi munkafolyamatot és már a szimuláció, később pedig annak végeredménye is erőforrás- és időmegtakarítással jár. Amikor a berendezést már telepítettük, akkor olyan felhőmegoldások kerülnek előtérbe, mint az iiQoT szoftverünk, ami a robotok összes termelési adatát gyűjti és például olyan üzeneteket szolgáltat, hogy mikor esedékes egy megelőző karbantartás.

Milyen mérőszámok vannak a megtérülésre és a hatékonyság növekedésére?

A mérőszámok esetében maradnék a robotoknál. A Mean Time Between Failure (a meghibásodások között átlagosan eltelt idő) az egyik legfontosabb mérőszám, ami a robotok megbízhatóságára utalhat – és pontosan ez mérhető, valamint növelhető a már említett iiQoT szoftverrel. A környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok szerint pedig a robotok energiafogyasztása számít a legfontosabb mutatónak, ami szintén pontosan mérhető és sok következtetés levonására használható. Ez korábban inkább csak szlogenszinten működött, de az elmúlt két évben az energiahatékonyág kérdése versenyelőnnyé lépett elő. Fel kell készülni arra, hogy a közeljövőben talán már nem az eszközbeszerzés jelenti majd a legnagyobb költséget az ipar számára, hanem az elavult géppark energiaszámlája, vagy éppen a manuális munkafolyamatokat végző dolgozók megfizetése.

A megtérülés egyik szintén nagyon fontos mérőszáma a ciklusidő, hiszen így ismerhető a gyártási kapacitás. Optimalizálás előtt a gyártóberendezés virtuális ikerpárján érdemes lefuttatni a tervezett változtatásokat, így egyetlen forint beruházás nélkül is megismerhetjük a későbbi változtatások hatását.

Mik a siker, vagy az esetleges kudarc fő okai?

Általánosságban elmondható, hogy ha egy meglévő, manuális folyamatot digitalizálunk, az mindig egy kicsit nehézkesebb. A nulláról induló projektek esetében már a tervezésnél szem előtt tudjuk tartani a későbbi okosgyár koncepciót.

A siker az, ha a fent említett mutatók alapján kimutatható fejlődést érünk el a digitalizációval. A kudarc egyik, talán leggyakoribb oka a vállalati kultúra hiánya. Ha az érintettek nincsenek felkészítve a változásokra, akkor nem is tudják majd lekövetni azt. Nem lehet túlhangsúlyozni az oktatás szerepét, beszéljünk akár általános digitalizációs képzésekről, vagy a beruházáshoz kapcsolódó konkrét tréningekről.

