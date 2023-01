Az element14 közösség kihirdette a Summer of Sensors Design Challenges nyerteseit

Címkék: díj Farnell verseny

A kihívók szenzoros készletekkel hoztak létre innovatív termékeket négy kihívási téma mentén.

Az element14 közösség nemrégiben bejelentette az elmúlt nyáron egy oktatási webinárium-sorozat mellett indult, és egész évben futott Summer of Sensors Design Challenge nyerteseit. A résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy fejlesszék képességeiket, és bemutassák, mire képesek az érzékelők, miközben a kihívások szponzorai által biztosított speciális szenzoros készleteket használták.

„Köszönjük minden versenyző kemény munkáját és különösen agyunk partnereinknek, akik segítettek nekünk az egyes kihívásokhoz szükséges szenzoros készletek beszerzésében – mondta Dianne Kibbey, az element14 közösségi médiájának globális vezetője. – „Elképesztő, hogy közösségünk milyen innovációs erővel rendelkezik és izgatottan várjuk, hogy idén tovább támogassuk őket új lehetőségekkel.”

A résztvevők közül négyet választott ki nyertesnek az element14 közösség zsűrije:

TAG You're It: Az ST Microelectronics által szponzorált NFC intelligens eszközkövetés legjobb felhasználása: Öt blogbejegyzés elkészültével a kihívás nyertese az indiai Rahul D., aki intelligens konténerkövetést hozott létre, amely NFC-kompatibilis GPS-flottakövetést, hangalapú online IoT kezelőfelületet, NMEA üzenetkezelést, GPS RTK-vevőt és GUI-t tartalmazott.

In the Air Tonight: A Renesas által szponzorált legjobb levegőminőségi alkalmazás: 15 blog elkészültével a kihívás nyertese a csehországi Michal Zurek, aki saját nyomtatott áramköri lapot hozott létre. A kihívás teljesítése után egy másik hat blogból álló sorozatban a színérzékelőt is megvizsgálta.

Exploration Station: A Vishay által szponzorált SensorXplorer érzékelők legjobb felhasználása: Több mint kilenc blogbejegyzésével ennek a kihívásnak a nyertese Owen Jeffreys, az egyesült királyságbeli közösség tagja, aki megalkotta az IntelliLight elnevezésű adaptív izzóvezérlőt.

Nyomás alatt: A MikroElektronika által szponzorált bioszenzorok legjobb felhasználása: Több mint öt blogbejegyzés elkészültével a kihívás nyertese a szerb Milos Rasic, aki egy kis egészségügyi monitorozó rendszert hozott létre az idősek számára.

A nyerteseket különféle szempontok szerint értékelték, beleértve azt is, hogy mennyire kreatívan használták a készleteiket, és legalább öt blogbejegyzést tettek a verseny során. Minden kihívó egy Multicomp Pro multimétert kapott, a győztesek pedig egy 11"-es iPad Pro-t, valamint egy második ajándékot nyertek, köztük egy Philips AC0820 Series 8 légtisztítót, egy Apple Air Tags 4 csomagot, egy Garmin GPS Rugged GPS Smart Watch okosórát és egy Under Bed IoT Sleep Tracker alváskövetőt.

A https://community.element14.com/challenges-projects/design-challenges/summer-of-sensors-design-challenge/w/documents/27919/summer-of-sensors---winners-announcement linken az összes nyertes terv megtekinthető és az element14 közösség is megismerhető.

www.farnell.com