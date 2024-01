Automating the World: miért jó, ha automatizáljuk a világot?

Automatizálás, digitális átalakulás, fenntarthatóság. Előnyeik ellenére, többnyire még mindig mélységes szkepticizmussal méregetjük azt, aki felhozza a témát

Címkék: automatizálás célgépek Chemplex gépgyártás hajtás hajtástechnika Magyar Ipari Célgép Nagydíj Mitsubishi Electric

Engem viszont az érdekelt, hogy miért lehet a szkeptikus fogadtatás ellenére előnyös a gyártó vállalatok számára, ha egyre komplexebb folyamatokat és komplett ökoszisztémákat építünk ki az új technológiák felhasználásával. Például a termelés automatizálására.

Az egész téma a Magyar Ipari Célgép Nagydíjon elhangzott egyik előadás kapcsán merült fel bennem, amikor épp a Mitsubishi Electric kollégái szántották fel a színpadot. Akkor hallottam először az új szlogenjükről, az „Automating the World”-ről, ami nemcsak a szemléletmódbeli változás, hanem a felvázolt ökoszisztéma miatt is megragadta a figyelmemet. Ezért ültem le beszélgetni Kovács Tamással, a Mitsubishi Electric mérnök értékesítőjével.

Új szlogen, új szemléletmód, egy ökoszisztéma

Bevallom, amikor a konszern munkatársait hallgattam, arra gondoltam, hogy a régiónkban viszonylag nehéz dolgunk van, ha változtatni akarunk a régi folyamatokon vagy kipróbálnánk egy-egy új technológiát. A digitalizáció, az automatizáció és a fenntarthatósági szempontok például nem biztos, hogy a legnagyobb prioritást élvezik a gyártó vállalatok mindennapi életében. Pedig ahogy megtudtam, megéri komplex módon, akár komplett ökoszisztémákban gondolkodni.

Sipos Sándor, a Magyar Ipari Célgép Nagydíj ötletgazdája

„Csak hogy távolról indítsuk ezt a történetet, elárulom, hogy magát az ökoszisztéma elnevezést is a természetből vettük, mert remekül példázza azt, hogy minden mindennel együtt működik. Valahogy így tudnám a legegyszerűbben leírni a Mitsubishi ökoszisztémáját is: gyakorlatilag a portfóliónk építi fel, ami 5 területet fed le. A vezérlőrendszerek, a hajtások, a robotok, a szervohajtások és a termelés digitalizálását célzó eszközök tartoznak ide. Végeredményben az ökoszisztémánk nemcsak a termelés és a gyártás egy-egy részterületét képes lefedni, hanem bármilyen cég termelését teljes mértékben el tudja látni, teljesen automatizáltan.”

Fókuszban az energiamegfigyelés

A Mitsubishi Electric új üzenete egyértelmű: a digitális átalakulás segítségével nemcsak a termelést tehetjük hatékonyabbá, de mellette tehetünk a fenntarthatóságért, a fenntartható gyártásért is. Nagyon érdekelt, hogy a konszern ökoszisztémája hogyan támogatja a gyakorlatban ezt a szemléletmódot. Hogyan tud megfelelni az olyan valós kihívásoknak, mint amit például az elszálló energiaárak jelentenek?

„Ezzel kapcsolatban leginkább a SCADA rendszerünket emelném ki. Az ICONICS segítségével szinte valós időben látjuk az adatokat. Tehát ha egy gyárban ténylegesen telepítésre kerül egy ICONICS, akkor mérőműszerek és logikai vezérlők segítségével rengeteg adatot tudunk felvenni, illetve megfigyelni valós időben, valamint visszamenőleg is monitorozhatjuk őket, ami az adatok historizálásában is a segítségünkre lesz.”

De mi is az értelme ennek az adatkinyerésnek, hogyan tudjuk ezt a fenntartható gyártás érdekében hasznosítani?

„Ami nagyon fontos és rendkívül felértékelődött az elmúlt időszakban, az az energiafelhasználás visszavágása. Nevezzük így, mert mindenki szembesült azzal, hogy az energiaárak mennyire megnőttek, és ezzel mindenkinek kellett kezdeni valamit. Részünkről az energiamegfigyelés volt az első lépése ennek a történetnek. Gondoljunk bele: minden fogyaszt valamennyi áramot, ezért mindent fogyasztásmérővel látunk el. Az ICONICS segítségével az energiafelhasználást tudjuk ellenőrizni, és az olyan gépeket, amikre éppen nincs, vagy nem a korábbi mértékben van rájuk szükség, a működésüket már a termeléshez tudjuk állítani, ezáltal az energiafelhasználáson tudunk spórolni. Ezzel párhuzamosan quality menedzsmentet tudunk végezni, valamint a prediktív és preventív karbantartást is előtérbe helyezi a rendszer. Gyakorlatilag erre a logikára épül fel az ökoszisztéma is. Az iQ logikai vezérlőnket összekötjük a frekvenciaváltókkal, a szervókkal, a robotokkal, a hajtásokkal, a kismegszakítókkal és más ipari számítógépekkel, peremhálózati eszközökkel egy gigabites hálózaton keresztül, és fent a felhőben is tudjuk monitorozni az adatokat. Semmilyen szempontból nem okoz problémát a Mitsubishi ökoszisztéma implementálása bármilyen rendszerbe, a felhasználási lehetősége tulajdonképpen végtelen.”

Ami a beszélgetésünk végére számomra világossá vált, hogy az utólag pénzkidobásnak minősülő fejlesztésekkel ellentétben, ezzel az ökoszisztémával akár már 2-3 éven belül kalkulálhatunk megtérüléssel, gyakorlatilag ilyen szintű spórolást tesz lehetővé, ezt nem tudom szebben mondani. Emellett az energiamegfigyelés az ökológiai lábnyom csökkentéséhez is hozzájárul, ami hosszú távon szintén pozitív változást hoz a gyártó vállalatok számára. Örülök, hogy a Magyar Ipari Célgép Nagydíjon ennyire fontos témákat is tudtunk érinteni.

Sipos Sándor

A Magyar Ipari Célgép Nagydíj ötletgazdája, a vegyipari technológiák szakértője, a Chemplex Kft. tulajdonosa