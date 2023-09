Akkumulátorcsere-hálózatot épít a CATL Kínában

Új típusú elektromos közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről született megállapodás

Címkék: akkumulátor elektromobilitás elektromos autó elektromos autó töltő elektromos autó töltő

A CATL stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Shandong Hi-speed Group vállalattal, melynek értelmében a két fél olyan új és innovatív energetikai megoldások kidolgozásában működik együtt, mint az elektromos nehéz-tehergépjárművek akkumulátorcseréje és a megújuló alapú áramtermelés. A megállapodást Wang Qifeng, a Shandong Hi-speed Group elnöke és Dr. Robin Zeng, a CATL elnök-vezérigazgatója írta alá szeptember 12-én.

A megállapodás értelmében a CATL és a Shandong Hi-speed Group egy új típusú elektromos közlekedési infrastruktúra fejlesztése és kiépítése kapcsán kezdi meg az együttműködést, amelynek fókuszában az elektromos nehéz-tehergépjárművek akkumulátorcseréje és a zöldáram-termelés áll. Az innovatív technológiának köszönhetően, a Shandong Hi-speed Group erőforrásai révén a CATL egy akkumulátorcsere-hálózatot épít ki a gyorsforgalmi utakon, először a kínai Santung tartományon belül található nagysebességű főútvonalak mentén.

A Shandong Hi-speed Group a kínai Santung tartomány egyik fontos, állami tulajdonú befektetési társasága. A cég vezető szerepet játszik a tartomány infrastrukturális fejlesztéseiben és célja, hogy nemzetközi viszonylatban is versenyképes infrastruktúra-szolgáltatóvá váljon. A Fortune 500 listán is szereplő vállalat az elmúlt évek során dinamikus fejlődésen ment keresztül, eszközparkjának mérete tartományi és országos szinten is az első helyen áll az szektorban.

A CATL a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó innovatív technológiák területének piacvezető vállalata, átfogó ipari ismeretekkel rendelkezik - többek között - az elektromos járművekbe szerelhető akkumulátorok és az energiatároló rendszereknek a fejlesztése, valamint az akkumulátor-újrahasznosítás terén. A CATL elkötelezett amellett, hogy az anyag- és elektrokémiai rendszerek, a szerkezeti rendszerek, valamint az úgy nevezett zöld, extrém gyártás és az üzleti modell terén fejlesztett innovációi révén elsőrangú megoldásokat és szolgáltatásokat biztosítson az úttörő energetikai alkalmazások, berendezések számára.

Egy ezer mérföldes út megtétele is egyetlen lépéssel kezdődik. A CATL és a Shandong Hi-speed Group partnersége fontos lépés a zöld távolsági közlekedési hálózat kiépítése felé, felgyorsítva ezzel az energiaátmenetet Santung tartományban, valamint elősegítve a szén-dioxid-semlegességre vonatkozó célkitűzések elérését.