A szakkiállítások svájci bicskája

Csikós Bors, a Meta-Vulk Kft. ügyvezető igazgatója 2022-ben már a 26. alkalommal állítottunk ki a Hannover Messén, ez tehát állandó programnak számít nálunk. A digitális kiállításokban nem hiszünk, biztosak voltunk abban, hogy a világjárvány után visszatérnek a látogatók az offline terekre, így Hannoverbe is. Tavaly még érezhető volt a korábbi lezárások hatása, de idén már a megszokott látogatószámra és nagy érdeklődésre számítunk. A Hannover Messe az ipar legnagyobb eseménye. Azon túl, hogy alkalmunk nyílik találkozni a meglévő partnereinkkel, hiszen egy időben, egy helyen tud mindenki annyi találkozót lebonyolítani, amihez egyébként heteken, hónapokon át kellene utaznia a bolygón, mindig köttetnek új üzleti kapcsolatok is. A patinája miatt ráadásul egyfajta presztízskiállítássá is vált a kiállítók számára. Vitathatatlan, hogy nagy költségekkel jár a részvétel, az elérhető támogatásokkal pedig sokszor nem a legmegfelelőbb cégek élnek, mi is mindig saját finanszírozással állítunk ki mindenhol. De mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön ki kiállítóként, mert egészen biztosan meg fogja találni a számítását. Épp a kiállítás patinája miatt ne egységstanddal jelenjünk meg, hanem terveztessünk egyedi, impresszív standot, fordítsunk rá időt, energiát és pénzt. Megéri, a vevő ránk talál. Molnár Csaba, a Moltech AH Kft. ügyvezető igazgatója Tavaly állítottunk ki először a Hannover Messén, előtte évtizedekig látogatóként vettünk részt rajta. Saját építésű standunk volt, az európai partnereinket pedig előzetesen meghívtuk a kiállításra. Vegyes, de alapvetően pozitív érzéseim vannak a részvétellel kapcsolatban. A költségek jelentős tételt tettek ki, és itt nem is önmagában a Hannover Messére gondolok, hanem például a szállás- és logisztikai költségekre is. A szállítás egy év alatt a kétszeresére drágult még euróban is, de befektetés nélkül nincs haszon. Sikerült viszont új megrendelőkre szert tennünk, sőt, még új viszonteladóval is bővült a kapcsolati hálónk. A meglévő ügyfeleink közül is sokan meglátogattak minket, ami mindenképpen stabilizálja az üzleti viszonyt. Abban is biztos vagyok, hogy azok a partnereink is számon tartják, hogy Hannover Messe kiállítók vagyunk, akik végül el sem jöttek a kiállításra. Ez ugyanis egy vállalkozás életképességét, ambícióit is visszatükrözi. Aki exportálni akar, az nem spórolhatja meg magának a külföldi kiállításokon történő részvételt, ennek megfelelően idén is részt veszünk kiállítóként a Hannover Messén.