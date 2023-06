A SOLIDWORKS® Electrical programcsomag és a kollaboráció előnyei

A SOLIDWORKS® terméknevet látva leginkább a mechanikai tervezőszoftver jut eszünkbe, mely a világ egyik legelterjedtebb 3D MCAD eszközévé vált

Igazodva az ipari termékek összetettségéhez, a különböző szakterületek együttműködési igényeihez, a termékcsalád folyamatosan új tagokkal bővült, elérve azt, hogy a legkülönbözőbb mérnöki tervezési, szimulációs, gyártástechnológiai folyamatok szinte valamennyi szegmense megvalósítható legyen a SOLIDWORKS modellterével kapcsolódva. Ennek a folyamatnak a részeként jelent meg 2012-ben a SOLIDWORKS® Electrical programcsomag, amely gyakorlati megközelítést kínál az igazán hatékony, komplex tervezési együttműködésekhez is.

A SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional önállóan is használható tervezőprogrammal olyan kollaborációs környezetet kínálunk, amelyben a különféle szakterületek tervezői nemcsak univerzális szimbólum- és alkatrészkönyvtárakat használnak, osztanak meg, hanem egyidejűleg ugyanazon a projekten is dolgozhatnak. Az alkalmazás segít a tervezési folyamatok automatizálásában, és lehetővé teszi a tervek villamos, elektronikai, pneumatikus, hidraulikus és mechanikai összetevőinek egyidejű fejlesztését is. A folyamat és műszerezettségi rajz szimbólumok (Process and instrumentation, P&ID) lehetővé teszik ezen tervek megvalósítását is. (Viszont az alkalmazásnak nem funkciója a nyomtatott huzalozású lemezek, ill. áramkörök [NYHL, ill. PCB] tervezése.) Parametrikus eszközeivel segít a tervezőknek sokkal hatékonyabban és hibamentesebben dolgozni, mint az általános célú CAD-rendszerek. Megvalósíthatunk egyvonalas, részletes többvonalas teljesítmény- és vezérlési, PLC-sematikus, valamint 2D elrendezésű (layout) rajzokat. A program részletes PLC- és sorkapocs-menedzselő, ill. automatikus rajzolási eszközöket kínál.

Dinamikus és automatizált csatlakozó- és PLC-szimbólumok, makrók segítik a gyors rajzkészítést. PLC-menedzsmenteszköz áll rendelkezésre a PLC adatainak, címkéinek, I/O portjainak kezelésére, bekötési rajzainak automatizált elkészítésével. A hibamentes tervezést beépített ellenőrző modul (DRC) segíti. A szoftver lehetővé teszi egyedi projektsablonok (template-ek) létrehozását, és a meglévő tervek tetszőleges részeinek újbóli felhasználását. Az összeköttetések és komponensek jelzésrendszere testreszabható és automatizált, mindazonáltal rugalmasan változáskövető. Az automatizáltan, táblázatos formába történő kigyűjtések adatai Excel®-táblázatokba is exportálhatók további felhasználásra, a projektdokumentációból pedig intelligens pdf és dwg rajz is generálható. A SOLIDWORKS hivatalos Elektromos Tartalmi Portálja (az ECP) segítségével automatizáltan bővíthetjük a szoftver adatbázisát, több mint 1 700 gyártó közel 100 millió alkatrészéből válogatva. A szoftver beépített felhasználói jogosultság menedzsmenttel és revíziókezeléssel is rendelkezik. Hatékony projektmenedzsment-eszközöket tartalmaz, így a projekt egyik területén végrehajtott változtatások az összes többi releváns területen is megjelennek. A sok különálló projektdokumentum létrehozásának, frissítésének és ellenőrzésének időigényes és hibákra hajlamos folyamata teljesen automatizálásra került.

Az ECAD-MCAD kollaboráció kelléke, a SOLIDWORKS Electrical 3D nem egy önálló szoftver, hanem egy Add-in, szoftverbővítmény, mely beépülve a SOLIDWORKS MCAD programba, lehetővé teszi a két platform összekapcsolását. Így válik megoldhatóvá pl. a villamos vagy az elektropneumatikus alkatrészeket is tartalmazó mechanikai szerelvények, berendezések és azok egységes tételjegyzékének (BOM) létrehozása a 3D-s modelltérben, a Schematic 2D-s terveit integrálva. Továbbá a SOLIDWORKS MCAD beépített routing (huzalozási, útvonaltervezési) technológiájának köszönhetően automatizálható a különféle vezetékek, kábelek vagy teljes kötegek (Harnessek), csövek elhelyezése is a 3D-s térben. Lehetőség van kábelcsatornatelítettség-kalkulációra, az eltérő feszültségszintű vezetékek, ill. kábelek elkülönítésére, a tényleges hosszúságaik meghatározására, valamint a síkbeli terítékek létrehozására, és műhelyrajzok generálására is. A 2D tervek és a 3D modellek valós időben szinkronizálódnak, így a módosítások automatikusan frissülnek. Az alkatrész-adatbázis összekapcsolható a PDM (MRP/ERP) rendszerrel, hogy a megfelelő alkatrészszámokat, árakat, beszállítói információkat, átfutási időt és egyéb releváns adatokat rögzíthessék a tervezéskor.

A programcsomag egyedülálló azzal a képességgel, hogy valós idejű, kétirányú kapcsolatot biztosít az összetett sematikus rajzok és a SOLIDWORKS 3D mechanikus modellek között, és ezért egyértelmű előnyt kínál minden olyan vállalat számára, ahol a tervezőknek együtt kell működniük egy projektben. Hatékonyan segít a tervezőmérnököknek csökkenteni az innovációval járó kockázatot, és a termékeket gyorsabban forgalomba hozhatóvá teszi, kevesebb fizikai prototípus készítését igényelve vagy teljesen el is hagyva azt. A rejtett költségek csökkenthetők, a gyártási hibák és hulladék mérsékelhetők.

A parametrikus hivatkozásoknak köszönhetően gyorsan és hibamentesen változtathatunk a terveinken. Az automatikus táblázatos kigyűjtések gyorsan generálhatók CAD-terveinkből, időnk és energiánk valóban a terveink szakmai tartalmára összpontosulhat. A bemutatott szoftverek segítenek a vállalatoknak felgyorsítani a piacra jutást és csökkenteni a fejlesztési költségeket azáltal, hogy kiküszöbölik a pazarló, mégis mindennapos folyamatokat a különféle tervezőcsapatok, valamint a gyártás és az üzemeltetés között.

