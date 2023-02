A Micro Focus szerint ezek a technológiák pörgetik fel a piacot 2023-ban

„A változás mindig jó. Nem lehet örökké a hagyományokat követni. Igen, a nagymama fatüzelésű tűzhelyen főzött, de ha tehette volna, ő is villanyt használt volna.” Alvin Leung, angol származású, hongkongi-kanadai séf és televíziós személyiség

Címkék: felhő felhőalapú szolgáltatás felhőplatform IT IT infrastruktúra IT menedzsment kiberbiztonság kiberbűnözés

Háború, járvány, recesszió, válság. Vállalat legyen a talpán, aki ilyen körülmények között jól tud teljesíteni. A krízisben azonban ott van a lehetőség is, hiszen aki megtalálja a legjobb módszert a túlélésre, illetve választ tud kínálni az emberek egyre súlyosbodó problémáira, az versenyelőnyre tehet szert. Mindebben pedig óriási segítséget nyújthat a technológia. Nem mindegy azonban, hogy a sok feltörekvő vagy már korábban szélesebb körben elterjedt megoldás közül melyekre helyezik a fókuszt a cégek. A Micro Focus szakértői szerint a kiberbiztonsági eszközökre, a mesterséges intelligenciával történő adatfeldolgozásra, a fejlett felhőfelügyeleti szoftverekre, illetve az értékáram menedzsmentjére érdemes összpontosítani idén.

Napjaink kihívásaira a technológia nyújtja a hatékony választ. Az IDC jóslata alapján 2024-re az öt legsikeresebb vállalat közé minden ágazatban azok kerülnek be, amelyek a technológiát használják fel arra, hogy innovatív megoldások segítségével találják meg a kiutat az olyan problémákból, mint a recesszió vagy az ellátási láncok zavarai.

Kiberbiztonság gombnyomásra

A kiberbűnözés évek óta rekordokat döntöget, és a legfrissebb előrejelzések szerint 2023-ban 8 billió dolláros kárt okoz világszerte. A várakozások szerint ez az összeg a következő három évben évente 15 százalékkal nő, és 2025-re eléri az évi 10,5 billió amerikai dollárt, szemben a 2015-ös 3 billió USD-vel.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a kiberbiztonság területén óriási a szakemberhiány. Ilyen körülmények között az az észszerű a Micro Focus szakértői szerint, ha a gépek segítenek be a munkába. Érdemes olyan fejlett eszközöket is bevonni a védekezésbe, mint például az ArcSight, amely mesterséges intelligencia és automatizáció segítségével azonosítja és hárítja el a veszélyeket. Rendkívül kevés fals pozitív riasztást küld, így hatékonyan leveszi a terhet a biztonsági szakemberek válláról, akik így a valóban figyelmet érdemlő esetekre tudnak fókuszálni.

Intelligens adatfeldolgozás

Egyre több vállalat használ különféle innovatív algoritmusokat, hogy hasznos információkat nyerjen ki óriási adatkészletéből. Az IDC szerint az ilyen vállalatok 35 százaléka 2024-re sikeresen tud majd ezek alapján új termékkínálatot és árképzési modelleket kínálni, emellett új ügyfelekre is szert tehet a fejlesztéseknek köszönhetően. Egy másik előrejelzésében pedig arra hívta fel a figyelmet az elemző cég, hogy a Forbes Global listájának első ezer helyén szereplő vállalatok 90 százaléka 2025-re már valós időben fogja elemezni az információt annak érdekében, hogy javíthassa teljesítményét például az ügyfelek kényelmes kiszolgálása terén. Ebben fontos szerepet fog játszani a videók elemzése is. 2024 végére ugyanis a videómegfigyelési technológiákat használó vállalatok 30 százaléka a felvételek adatainak elemzését is felhasználja majd a nagyobb rálátást igénylő operatív döntések meghozatalához.

Az ilyen jellegű fejlődésnek az alapja egy olyan fejlett adatelemző platform, mint például az IDOL Unstructured Data Analytics. Az eszköz mesterséges intelligencia és a gépi tanulás segítségével nyeri ki a hasznos információt a strukturálatlan adatokból, beleértve a szöveg-, hang-, videó- és képfájlok elemzését.

Felhőkezelés felsőfokon

Egy friss felmérés értelmében a közép- és nagyvállalatok vezető IT-döntéshozóinak mintegy 71 százaléka számít arra, hogy cége 2023-ban felhőnatív alkalmazásokat fog fejleszteni és telepíteni, ami 2022-hez képest mintegy 11 százalékos növekedést jelent. A szervezetek már most is a többfelhős megközelítést alkalmazzák: a felmérésben részt vevők 26 százaléka számolt be arról, hogy két külön nyilvános felhőt használ, míg 23 százalékuk három nyilvános felhőt, 42 százalékuk pedig négy vagy több nyilvános felhőt vesz igénybe egyszerre.

Érthető, ha a vállalatok több platform előnyeit használják ki, hiszen így minden területen az elvárásaiknak legjobban megfelelő megoldásokat alkalmazhatják. Az IT-részlegeknek ugyanakkor nehézséget okoz, hogy kezeljék és nyomon kövessék a rendszereket, valamint különösen nagy problémát jelent a költségek kézben tartása. Ezekre a kihívásokra nyújt hatékony megoldást a piacvezető HCMX, amely ráadásul külön pénzügyi modult is tartalmaz, így a költségeket is átláthatóvá teszi.

Áramvonalasított szoftverfejlesztés

Az IDC-nél úgy látják, hogy a szervezetek minden eszközzel támogatják a fejlesztők munkájának hatékonyságnövelését, és ez a törekvés 2028-ra lehetővé teszik a szakemberek számára, hogy a programozással kapcsolatos munkájuk során 25 százalékról 75-re növeljék az innovációra fordított idő arányát.

Az ilyen kezdeményezések megvalósítását olyan keretrendszer biztosítja a leginkább, amelyben jól integrálhatók a fejlesztéshez kapcsolódó folyamatok, jó példa erre a ValueEdge értékáram-kezelő platform. A rugalmas, felhőalapú megoldás lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy felülvizsgálják meglévő eszközeiket és folyamataikat, és javítsák a szoftverek értékét, minőségét és „áramlását”. A Gartner előrejelzése szerint ez a terület idén komoly jelentőségre tesz szert: 2023-ra a szervezetek 70 százaléka értékáram-menedzsmentet fog alkalmazni a DevOps folyamatok javítására, így gyorsabban tudja az értékes szolgáltatásokat és termékeket eljuttatni a felhasználókhoz.