A jövő munkáskezei

Mindannyian láttunk már robotot. Kollaboratív robotot is láttunk már valamennyien. A többségünk mégis féligazságokkal rendelkezik a cobotok működését és hasznát illetően

A kollaboratív robot (más néven cobot) egy olyan robot, amelyet arra terveztek, hogy biztonságosan segítse az embert meghatározott (általában ismétlődő) feladatok elvégzésében. Ezt a definíciót mindenki ismeri. De a cobotok haszna igazából akkor válik világossá, ha a saját üzemünkben nézünk körül és fedezzük fel azokat a munkafolyamatokat, amikre egyre nehezebben találunk egyre drágább munkaerőt, és még sosem gondolkoztunk el a feladat lehetséges robotizálásán. Enyedi Márta, az Universal Robots országmenedzsere most segít elindítani a közös gondolkozást.

Milyen „robotikai” előéleted volt az Universal Robots előtt?

Enyedi Márta: Élelmiszeripari mérnökként végeztem, és elképesztően komplex automatizálási projekteket ütöttünk nyélbe 15 év alatt. Az első gépsorokban ugyan még nem voltak robotok, de idővel kihagyhatatlanná váltak az élelmiszeripari gyártóberendezésekben is. Ami igazán lenyűgözött akkoriban, az a robotok hihetetlen rugalmassága volt, amit egy célgép sosem tud megközelíteni. Amikor a váltás mellett döntöttem, akkor a robotika, mint a jövő új típusú „sikervállalkozásainak” letéteményese, az első pillantásra vonzó volt számomra.

2020 januárja óta tartozom az Universal Robots kötelékébe. Az UR robotokkal korábban is találkoztam, de nem ismertem a konkrét alkalmazásokat, sem az embereket, akik létrehozták azokat. Az állásinterjúm során azonnal mélyvízbe dobtak, és egy egyszerű feladatot kellett végrehajtanom a robottal úgy, hogy nincs programozói végzettségem. Az akkor szerzett sikerélmény talán a mai napig kísér a munkám során. Nem véletlen, hogy a könnyen kezelhető, rugalmas, mondhatni „kezesbárány robotok” koncepciója ilyen rövid idő alatt fel tudta forgatni a robotika világát.

Enyedi Márta, az Universal Robots országmenedzsere

Kiknek javasolhatók a kollaboratív robotok?

Erre azt szoktam mondani, hogy minden gyártóüzemben szükség van legalább egy UR robotra, mert bárhova térünk be, ahol termelés folyik, ott mindig találunk legalább egy munkamozzanatot, amit a robot költséghatékonyan el tudna végezni. Az Universal Robots 2005-ös indulása során eleve azt tűzték ki célul, hogy olyan feladatokat automatizáljanak, amiket sem célgépekkel, sem nagy ipari robotokkal nem lehet vagy nem éri meg automatizálni. Ez a vízió semmit sem változott 18 év alatt, és ebből nőtte ki magát a kollaboratív robotika.

Nagyjából 2015-ig a cobotokat túlnyomórészt az autó- és elektronikai ipar vásárolta fel, majd a robotika lassan elkezdett leszivárogni a kkv-k szintjére, és ez a folyamat mind a mai napig tart. Ez a kereslet teszi lehetővé az évi közel 40 százalékos növekedést, ami kell is a globálisan 50% körüli piaci részesedésünk megtartásához a növekvő számú kollaboratívrobot-gyártók mellett.

A sikeres automatizálás alapja a disztribútorokkal, az integrátorokkal és az ügyfelekkel folytatott alapos konzultációs folyamat úgy az értékesítés előtt, mint az után. Nem szerencsés az a hozzáállás, hogy ha már robotizálunk, a robot tudjon mindent. Mindig az egyszerű, ismétlődő feladatok automatizálásával kezdjük, és úgy bővítjük az alkalmazások terét, hogy mindvégig figyelembe vegyük a rugalmasságot és a reális megtérülést.

Sikeres a hazai piac edukálása?

Idehaza is beindult az a folyamat, hogy a multinacionális nagyvállalatok – és egyre több közepes méretű üzem is – házon belül alakítanak ki tudáscentrumokat a robotintegrációs feladatok megvalósítására. Ezzel nyilván sokkal gyorsabban, rugalmasabban és költséghatékonyabban hozhatják létre a saját kollaboratív robotos alkalmazásaikat, és sokkal rugalmasabban alakíthatják azokat a változó termeléshez. Ezt a szándékot mind a disztribúciós partnereink, mind az Universal Robots támogatja – a magunk részéről a megfelelő képzések nyújtásával, az eleve adott egyszerű grafikus programozási felülettel és a minősített kiegészítő termékek bővülő tárházával. Természetesen a kiemelkedő szaktudással rendelkező integrátor partnereink is kulcsszerepet játszanak a konzultációs folyamat során, és természetesen az integrációs feladatot is magas színvonalon végzik.

Valóban kollaboratívnak mondhatók a jelenlegi cobotalkalmazások?

A robotkarok minden tekintetben kollaboratívak, és rendelkeznek ezen minősítéssel, az e-Series terméksorozat ennek érdekében már 17 biztonsági funkciót tartalmaz. Az UR koncepciójában hatalmas váltást hozott a perifériák (szenzorok, kamerák, karvégi eszközök) gyártóival elindult együttműködés. Az UR+ ökoszisztémában a honlapunkon található virtuális bemutatóteremben több mint 480 ilyen eszközt kínálunk, amelyek mindegyike kimeríti az ember-robot együttműködés feltételeit. Van azonban még két további feltétel: a munkatérnek és a munkadarabnak is meg kell felelnie a kollaboratív működés szabályainak. Ezekre nincs hatásunk, de az üzem előzetes feltérképezése során azokat a feladatokat igyekszünk kijelölni, ahol az ember-robot együttműködés optimálisan megvalósítható – ami nem jeleneti azt, hogy esetenként nem lehet szükség kiegészítő biztonsági elemekre.

A kollaborativitásnak van egy másik síkja is, ahol azt vesszük figyelembe, hogy mennyire „könnyű” együttműködni a felhasználónak egy-egy ilyen berendezéssel. Ez az UR kiemelt erőssége – a könnyen kezelhetőség –, ezért nagyon sokszor választanak UR robotkart akkor is, ha a teljes alkalmazás valamilyen oknál fogva nem lesz a biztonsági követelmények mentén kollaboratív, és elhatároljuk a munkaterületet.

Merre tart a kollaboratív robotok fejlesztése?

Világszerte több mint 65 000 cobotot helyeztünk üzembe, ez a hatalmas darabszám óriási mennyiségű adatot és tapasztalatot generál. Ebből táplálkozik a fejlesztés, és egy olyan változó piaci környezetben, mint a robotika, nem könnyű az úttörő szerep megőrzése. Ehhez kell az innovációra mindig nyitott dán mentalitás, valamint a cég működésére még mindig jellemző startup felfogás. A versenytársainkhoz képest egyedi helyzetben vagyunk, hiszen nálunk minden fejlesztési erőforrás a kollaboratív robotkarok tökéletesítésére fordítódhat.

A robotkarok mechanikája mindig fejleszthető, 2022-ben mutattuk be az eddigi legnagyobb karkinyúlású és teherbírású UR20-as modellt, ami egyben egy teljesen új széria előhírnöke. Az új sorozat fejlesztési irányát a vevői igényekre szabjuk; lehet továbbnövelni a teherbírást, de egyrészt szem előtt kell tartani az ember-robot együttműködésbe még beleférő teherbírást, másrészt a piac sem feltétlenül a nagyobb terhek mozgatását várja el. Sokkal fontosabb a kollaboratív robotokkal optimálisan megoldható feladat megtalálása és költséghatékony megvalósítása.

A robotkarok köré épülő UR+ szolgáltatási ökoszisztéma azonban szinte ugyanolyan fontos, mint maga a fizikai termék. Az ügyfelek megnyerése szempontjából pedig az alacsony szervizigény is fontos, ennek megfelelően az e-Series robotkaroknál már valóban csak akkor merül fel karbantartási igény, ha a használat nem rendeltetésszerűen történt.

Az értékesítés előtt egyre többen igénylik a szimulációt, ahol a robot digitális ikerpárján tanulmányozható a későbbi működés, kiszámítható a helyigény, a ciklusidő stb. Az ügyfél kezét pedig az üzembe helyezés után sem engedjük el; a myUR felületen mindenki regisztrálhatja a saját UR robotját, és így igény szerint néhány órán belül választ kaphat minden felmerülő problémájára.

Hogyan áll össze jelenleg az UR disztribúciós hálózata?

Négy disztribútorral és nyolc minősített integrátorral rendelkezünk idehaza, de időről időre más integrátorokkal is dolgozunk együtt projekteken. Vannak, akik egy adott szegmensre vagy alkalmazásra koncentrálnak, de folyamatosan fedezzük fel az új és új automatizálási területeket, amikhez mindig tartoznak új potenciális partnerek is, akik képesek az adott feladat megvalósítására. A képzési programjaink ahhoz alkalmazkodnak, hogy minden integrátori profilra a megfelelő tréningeket nyújtsuk.

Kicsit versenyt futunk az idővel. A vevői igények, a gyártókat terhelő kihívások, a munkaerőhiány, a minőségi követelmények vagy a rugalmas, agilis termelési megoldások igénye folyamatos fejlődésre és munkára ösztönöz minket is. Az Universal Robots sok esetben belépő szintű robotizálást jelent a kisüzemek számára, tehát egyfajta küldetésünk is a piac feltérképezése és az igények felmérése a kkv-szektorban is. Természetesen a nagy multinacionális gyártó cégeknél más léptékű projekteken dolgozunk, más kihívásokkal szembesülünk. Feltérképezve a hihetetlen ütemben növő piaci igényeket, három olyan szegmenst határoztunk meg, ahol a jövőben a legintenzívebb fejlődés várható: a cobotokkal végzett hegesztéstechnikát, a gépkiszolgálást, valamint a csomagolást és palettázást. Ezekben az alkalmazásokban átfogó integrátori körrel rendelkezünk, és ez a három terület adja majd a munkánk oroszlánrészét, de mindig jön olyan feladat, ahol speciális szaktudásra van szükség – gondoljunk például a csavarozási, adagolási feladatokra, a csiszolás-sorjázás-polírozás kérdéskörére, de akár a mostanában érdekessé vált laboratóriumi automatizálásra.

Hol szeretnéd látni az Universal Robotst 5 év múlva?

Figyelembe véve a hazai robot- és főleg cobotpenetrációs számokat, az a célunk, hogy minden hazai termelőüzemben legyen legalább egy UR cobot. Véleményem szerint ez elengedhetetlen a rugalmas és hatékony termelésszervezéshez. A gyorsan növekvő igény terén és az újabb és újabb alkalmazási területek fejlesztésében még nagyon sok feladat áll előttünk, ehhez olyan partnerekre van szükségünk, akikkel a lehető legmagasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni a piaci igényeket. A legfontosabb pedig a szemléletformálás; hogy a robotok technológiai rugalmasságát és hasznát be tudjuk emelni a köztudatba. Ha ez sikerül, akkor a robotsűrűség terén az ország behozhatja a régiós lemaradását – a cobotsűrűség terén ugyanis a mínuszunk még nagyobb, mint a hagyományos ipari robotok terén. Rajtunk nem múlik: jelenleg is 2–4 hétre tudunk robotkarokat szállítani, ami az alkatrészhiányos időkben egészen kivételes ajánlatnak számít.

Molnár László