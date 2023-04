A jó példa is ragadós

Magyarországon a termelés nyugat-európai eltolódása miatt növekszik az ipar szerepe, másrészt a munkaerőhiány az automatizálás térhódítását is elősegíti. Ezt a koronavírus-járvány is felgyorsította, kiderült ugyanis, hogy az emberi munkaerőre alapozott gyártás mennyire sérülékeny. De a költségnyomás és a politikai bizonytalanság sok beruházás alapos átgondolására készteti a piaci szereplőket. A korábbi, nem éppen optimális ügyfélszolgálati megoldásunkhoz képest most 100 százalékosan tudunk a helyi igények kielégítésére koncentrálni. A helyi leányvállalatunk mélyebb, jobb támogatást ad a ragasztófelhordásos alkalmazások terén és gyors rendelkezésre állást is jelent az új alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadásban, valamint a szerviz terén is. A számokból kiindulva nem megalapozatlan az 50%-os növekedési várakozás. Súlyunk és elismertségünk – bár folyamatosan növekszik – még nem kielégítő. A csapat megerősítésével megteremtettük a hátteret, az eredményeknek pedig a számokban is meg kell jelenniük. Peter Gyger, a Robatech regionális értékesítési igazgatója