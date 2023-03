A jó kapcsolat és a pontos munka nem kerül többe

Tovább emelte az eddig is magas „lécet” az acéliparban úttörő szemlélettel rendelkező Cursor CNC

Erős hazai és nemzetközi versenyben szereplő képzett, sokoldalú csapat a nem túl nagy Magyarország közepén, világszínvonalú szerszámgépparkkal és szokatlanul erős digitális támogatással. Működésüket tényszerű számokból alkotott statisztikákra épülő folyamatfejlesztések és a csapat kohéziójának szüntelen erősítése jellemzi leginkább. Motiváló küzdelem a gazdasággal, szervezeti kultúrával, kommunikációval, és rövid idő alatt elért számos szakmai siker. Ez itt a kecskeméti Cursor CNC története.

A Cursor CNC forgácsolási divíziója 2018-ban indult a jelenleg is használt kecskeméti telephely bérbevételével. Az impozáns, jól felszerelt üzembe hamar gépészszemeket gyönyörködtető szerszámgépek kerültek. A géppark kiválasztásának elsődleges szempontja az a hosszú távú stratégiai cél volt, hogy prototípus-, szerszám- és készülékgyártásra alkalmas legyen. A gépek egységesek, mind a felső kategóriás és nagy múltú Okuma márka jeles képviselői.

Az akkor még távlati cél szellemében – ami a forgácsolás legmagasabb színvonalának megteremtésére vonatkozott – az egyszerűnek mondható háromtengelyes megmunkálóközpontok is úgynevezett „bridge type” felépítésűek, ami rendkívüli merevséget biztosít. És bár ritkábban felmerülő előny, de a hőstabilitásuk is kiemelkedő. A géppark többi tagja még izgalmasabb. Öttengelyes, portál- és multitasking gépek láthatók az üzemben, szám szerint hat. Kategóriájának mind a csúcsa, olyan képességekkel, ami sok piac számára relevánssá teszi a céget.

„A géppark kiválasztásában nem volt ugyan jelentős szerepem, azok beüzemelésében és oktatásában már részt vállaltam. Akkor egy másik pozícióban tevékenykedtem, de jól tudtam, mi a tulajdonos célja, és azonosulni is tudtam a törekvéseivel – mondta Sipos Ádám cégvezető. – Egyenként ismertem meg az évek alatt minden, az üzembe érkező szakembert, akik javával jó emberi kapcsolatot ápolok. A velük elért szakmai sikerekre pedig a kezdetektől büszke is vagyok.”

A Cursor CNC 5 000 × 2 000-es asztallal rendelkező portálgépe kétségkívül a legnépszerűbb. Gyakorlatilag nincs az évnek olyan időszaka, mikor ne lenne a lehetőségekhez képest teljesen kihasználva.

„A portálgépünk mérete, pontossága és megbízhatósága miatt a legkeresettebb. Nagyon stabil pont a gazdasági szervezetben, azt is mondhatom, hogy a működésünk gerincét adja – tette hozzá Sipos Ádám. – Bár igaz, hogy a gép képességeit nem használjuk ki maximálisan, így is több piacra, számos elégedett ügyfélnek szállítunk alkatrészeket.”

A forgácsolás ugyan egy nagyon szép és sok kihívást rejtő műszaki feladat, a forgácsolással foglalkozó szervezetek döntéseinek hátterében mégis gazdasági célok húzódnak. A szerszámgépek legjavából való választás pedig nagy bátorságra, eltökéltségre és hosszú távra kitűzött célokra utal.

„A klasszikus számításokra alapozott önköltség-kalkulációk sem mentesek a szubjektivitástól. Bár nagyon sok és egyre több adat áll a rendelkezésünkre, ma is alkalmaz a legtöbb vállalat historikus adatokat, átlagokat, visszaosztott költségtényezőket ezekben a számításokban. Ezek tűnhetnek tényszerűnek, de véleményem és tapasztalatom szerint különböző módon értelmezhetők, azaz szubjektívek – jelentette ki Sipos Ádám. – Akik egy vállalat elindításakor magas bekerülési költségű gépet vásárolnak, nem az első egy-két évben remélnek kedvező megtérülési adatokat. Ők azok, akik hosszú távú stratégiai célokat állítanak fel, kultúrát építenek, hisznek a hozzáadott értékben. Éppen ezért nem félnek attól sem, hogy a gazdaság 5 év alatt jelentősen átalakul, mert a mért adataikra alapozott következetes döntéseik az átlagnál rugalmasabban igazodnak ezekhez a változásokhoz.”

Az öttengelyes gépek elterjedésének üteme napjainkban kezd dinamikusan növekedni. Korábban a vállalatok keresték azt a feladatot, amire csak ez a technológia alkalmas, azaz a szimultán öttengelyes megmunkálás. Ez a hozzáállás azonban részben tévesnek bizonyult. Az öttengelyes gépek legnagyobb előnye ugyanis abban rejlik, hogy az egyes megfogások között nincs szerelés, nullpontfelvétel, munkadarab-kiállítás. Ez pedig töredék hibalehetőséget és szignifikánsan csökkentett beállási időket jelent.

A multitasking esztergák terjedésének is hasonló oka van. Persze ezek esetében az is igaz, hogy magasabb hajtottszerszám-teljesítménnyel rendelkeznek. De a revolverfejekhez képest sokkal nagyobb szerszámtár jelentősen kevesebb szerszámszerelést indokol, ami pedig az egyedi gyártásban mérhető előny.

„Az én szakmai életemben ez az első ilyen tudású gép. Kár lenne tagadni, hogy eleinte tartottam is tőle, mert ezt a felépítést sérülékenynek gondoltam – mondta Fodor István szenior gépbeállító. – Örülök, hogy volt alkalmam megismerni, és rájönni, hogy egy nagy munkaterű esztergával van dolgom, ami rendkívüli marási képességekkel is rendelkezik. Öröm vele dolgozni. A legtöbb darabot szinte készen veszem ki belőle, és nagyon látványosak.”

Kitűnni a piacon – a Cursor CNC legnagyobb előnye

Átfutási idő, minőség és ár? De valójában leginkább az ár áll a szempontok között, amit a piac sorol a beszállítókkal szemben támasztott követelmények közt. De ha ez így van, miért lényeges a géppark, a szervezet és a digitalizálás?

„Habár a vevőinket közvetett módon érdekli csupán, hogy milyen géppel dolgozunk, még akkor is, a gépész lelkületű látogatóink számára öröm egy rövid sétát tenni a gépeink közt – mondta ezzel kapcsolatban Sipos Ádám. – Az ár természetesen fontos. És ez egy rendkívül összetett kérdés. Van az alkatrésznek egy ára. És lehet egy hosszú távon is gyümölcsöző, olajozott partneri együttműködésnek is egy ára. A kettő közé pedig nem tehető egyenlőségjel. A gépek, a technológia, a szoftverek olajozzák a folyamatot, az alapja azonban a szervezeti kultúra.”

Ez persze nem jelenti azt, hogy a jó kapcsolat többe is kerül, sőt. Félreértésmentes információcsere, tisztázott igények, egységes dokumentumkezelés mind a közös siker része, és költségcsökkentő tényezők.

„A legjobb vevőink azok, akik szigorú beszállítói rendszerükkel mérlegre teszik a teljesítményünket. Én ezt nem mint vizsgáztatást élem meg, hanem mint az együttműködés mérését – mondta Sipos Ádám. – A kudarc mindenkié, ahogy a siker is. És valljuk be, ez utóbbi a cél. 2022 harmadik negyedévében elkezdtünk használni egy mesterséges intelligencia által is támogatott kapacitáskezelőt. A szigorú IT-háttér ellenére kellően rugalmasan tudjuk kezelni, a változásokhoz igazítani. Ez ugyan igényel némi erőforrást, cserébe bármely műszak minden pillanatában ismertek számunka kapacitásaink, az éppen zajló és soron következő munkáink, ahogy az is, hogy egy esetleges módosítás a termelésben milyen következményekkel jár.”

A kapacitáskezelőn felül a Cursor CNC egy úgynevezett digitális gyártási szoftvert is használ. Ennek célja elsősorban az üzemben zajló folyamatok hatékonyságának vizsgálata, de megbízható, átfogó képet ad akár egy-egy kolléga munkájáról is. Vagy felhívhatja a figyelmet valamilyen kiaknázatlan előnyre, visszatérő problémára is. Az Okuma gépek hazai forgalmazója által fejlesztett SmartConnect alkalmazás képes pontosan követni a szerszámgépen történteket, de méri még az energiafelhasználást is.

„A controllingtevékenységünk is 2022-ben kezdett erősödni. A gazdasági és műszaki terület határán kezdetben jellemzőek voltak a kommunikációs elakadások. És mi, akik mindkettőre ráláttunk, sem mindig tudtuk, hogy néhány napja milyen események terelték egy adott irányba az üzem történéseit – magyarázta Sipos Ádám. – Mára természetes, hogy a SmartConnectet hívom segítségül, ha meg szeretnék érteni valamit, mert ez minden a gépen történt gombnyomást rögzít, és nagyon sok olyan statisztikával szolgál, ami direkt módon a döntéseim alapját képezi.”

Munka a Cursor CNC-ben

„Kis cég vagyunk, és bár már nem jellemző, hogy mindenki mindent csinál, nekünk is volt ilyen időszakunk – jelentette ki Horváth Zoltán műszakvezető. – Én az egyik legrégebb óta itt dolgozó ember vagyok, gépbeállító és műszakvezető. Napi feladatom, hogy írok vagy javítok programot, mentorálom az új kollégákat, szervezem az erőforrásokat. A legnehezebb, ha alacsony szakmai affinitással rendelkező kollégák érkeznek a csapatba, akik nem is tapadnak meg. Személyes sikernek élem meg, ha egy fiatalból sikerül a szakmáját értő és szerető embert képezni. Szerencsére sok fiatal kap nálunk lehetőséget.”

„Az első hely, ahol gépészmérnökként nem vagyok a műszaki feladatok közé szorítva. Ok-okozati összefüggéseket is látok a feladatok gazdasági és műszaki találkozásánál, és ez egy új szemlélet kialakítására ad lehetőséget – tette hozzá Varga Zsolt gépészmérnök, technológiavezető. – Az is új, hogy a műhelyben lévő műszaki valóság mellett létezik egy digitális is. A szoftverek segítségével előre prognosztizálunk problémákat, és teszünk intézkedéseket ezek elkerülésére. Persze nem mondom, hogy mind sikerül, de azt igen, hogy az esetek számottevő részében van »B« tervünk, illetve a korábbinál sokkal gyorsabban reagálunk nem várt, kedvezőtlen eseményekre.”

Az acéliparban úttörő szemlélettel rendelkező Cursor CNC 2022 második negyedévében új elvárásokat fogalmazott meg. Az addig is magas „lécet” tovább emelte. Újragondolt pénzügyi és kommunikációs stratégiával végez jelentős piacfejlesztést azért, hogy megtalálja azokat a vevőket, akik számára az irányelvek, amik a Cursor CNC számára alapértékek, stratégiai fontosságúak. Az üzleti kapcsolatok nem állnak meg az ország határainál, egyértelmű cél a hazai sikerek nemzetközivé fejlesztése.

A Cursor CNC csapata élvezi ugyan a csúcstechnológia adta előnyöket, amit a gépek biztosítanak, a csapat minden tagja, köztük a cég vezetése is tudja, hogy nincs idő hátradőlni. A változások folyamatossága a motorja a szünet nélkül tartó adatvezérelt fejlesztéseinek, és ezzel a stratégiával hatékonyan küzd az iparágban még mindig jellemző negatív sztereotípiák ellen.

