A Fujitsu folyamatos oktatási programot indít viszonteladó partnerei számára

A Fujitsu SELECT Expert viszonteladó partnerek mostantól könnyebben bővíthetik és frissíthetik versenyelőnyt biztosító, értékes informatikai ismereteiket. A Fujitsu 1 millió euró beruházással elindított folyamatos oktatási programja új szemléletet képvisel a képzés terén, és három fő pilléren nyugszik: oktatás, eszközök és közösség.

Továbbra is exponenciálisan növekszik a kritikus fontosságú műszaki készségekkel rendelkező szakembereknek kínált álláshelyek száma – különösen a fejlődő, új technológiák területén. Eközben pedig folyamatosan gyorsul a technológiai innováció üteme. Sok pozíció azonban betöltetlen marad, így a vállalatok minden ágazatban küszködnek informatikai terveik megvalósításával, ami megfojtja az innovációt, és hátráltatja az üzleti növekedést. Erre a trendre válaszul a Fujitsu viszonteladó partnereire is kiterjeszti a folyamatos tanulás kultúráját, ezzel is javítva a képzett szakemberek elérhetőségét.

A viszonteladó partnerek oktatása és minősítése mindig is alapvető fontosságú volt a Fujitsu Select Partner Programban. 2023-ban ez az oktatási szemlélet megújul – a Fujitsu a viszonteladó partnerekre is kiterjeszti a folyamatos tanulás versenyelőnyt biztosító kultúráját:

Az oktatásra, az eszközökre és a közösségre épülő folyamatos oktatási program

Oktatás: A SELECT Partner oktatásban részt vevő partnerek szabadon megválaszthatják az elsajátítani kívánt tananyagot és a képzés módját – igény szerinti, virtuális oktatást vagy élő helyszíni képzést. A partnerek nem akkreditációt választanak, hanem kritikus tanulási területeket, és különféle oktatási lehetőségeket vehetnek igénybe (pl. workshopokat, gyakorlati képzést) készségeik fejlesztésére és aktív minősítésük fenntartására.

Eszközök: A Fujitsu összes partneroktatási tartalma rugalmas, új platformra kerül át, amely lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy bármikor és bárhonnan hozzáférjenek a képzésekhez. A könnyen kezelhető műszerfal világos áttekintést ad az egyéni fejlesztési célok felé tett előrehaladásról, és lehetővé teszi az akkreditációs státusz megosztását a közösségimédia-platformokon. Az új platform külső képzésekkel és minősítésekkel is zökkenőmentesen integrálható.

Közösség: A Fujitsu partnerökoszisztémája a tudásmegosztás erős kultúrájára épül. Ennek középpontjában a folyamatos műszaki eszmecserét támogató közösség, a TechCommunity áll. A közösség emellett éves workshopokat is szervez, ahol a régió legjobb és legtehetségesebb értékesítési szakemberei, pre-sales tanácsadói és IT-stratégái találkoznak egymással.

