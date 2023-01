A COPA-DATA a 2023-as Világgazdasági Fórumon

Közismert, hogy az ipari folyamatok automatizálása hozzájárulhat a klímasemlegesség eléréséhez. A salzburgi COPA-DATA szoftvercég ezért meghívást kapott a davosi Világgazdasági Fórumra, hogy „Globális Innovátorként” járuljon hozzá szakértelmével a bizottságok munkájához.

Stefan Reuther, a salzburgi COPA-DATA szoftvercég igazgatótanácsának tagja részt vett január végén a Világgazdasági Fórum idei ülésén Davosban. A WEF Globális Innovátorok Közösségében a világ több mint 400 leginnovatívabb technológiai vállalata találkozott, hogy megvitassák, miként járulhatnak hozzá a vállalatok a globális kihívások leküzdéséhez. A részvétel csak meghívóval volt lehetséges.

Független szoftverszolgáltatóként a COPA-DATA a gazdasági célok mellett a fenntarthatósági céljaik elérésében is támogatja ügyfeleit. A "klíma-semlegesség" ("Net Zero") divatszó egyre gyakrabban jelenik meg a gyártás ("Net Zero Manufacturing") kapcsán, és a WEF egyik fő témaköreként az osztrák cég szakértelmére is igény mutatkozott.

Stefan Reuther, a COPA-DATA igazgatótanácsának tagja

Stefan Reuther, a COPA-DATA igazgatótanácsának tagja: "Tisztában vagyunk azzal, hogy a Világgazdasági Fórum intézménye sokakban kelt ellenzérzéseket. A világ problémái nem a WEF-en oldódnak meg, de ott kapnak globális figyelmet. A WEF meghívott minket, hogy csatlakozzunk a Globális Innovátorok Közösségéhez. a Globális Innovátorok a világ minden tájáról érkezett startup és érett startup vállalkozások csoportja, amelyek innovatív megközelítéseikkel és termékeikkel járulnak hozzá a mindannyiunkat érintő, közelgő kihívások megoldásához – nem csak Ausztriában, hanem az egész világon.

Amikor lehetőség adódik rá, vétek lenne nem szóba hozni azokat az innovatív technológiákat, amelyek hozzájárulhatnak a megoldáshoz. Össze kell fognunk, bármennyire is sokszínűnek és eltérőnek tűnnek a nézeteink. Ezért szívesebben ülünk le az asztalhoz másokkal, akik szintén hozzá akarnak járulni a gazdaság és a társadalom fenntarthatóbbá tételéhez, és aktívan segíteni akarnak a jövő alakításában. Nem mint Ausztria, hanem mint vállalatok és emberek képviselője, akik a világot egy jobb hellyé akarják tenni. Mindenki a maga módján dolgozik ezen, ez pedig a mi hozzájárulásunk."

Az energiaszektor mellett az árutermelésben lehet gyorsan nagy lépéseket tenni a fenntarthatóság felé a folyamatok automatizálásával. Erre sürgősen szükség is van, mivel a globális feldolgozóipar felelős a szén-dioxid-kibocsátás 20 százalékáért, és a világ energiaforrásainak 54 százalékát fogyasztja el. (Forrás: A feldolgozóipar szénlábnyomának csökkentése adatmegosztással | World Economic Forum weforum.org)

