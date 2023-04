2023 fő irányai: gazdaságosság, biztonság, energiamegtakarítás

Ha ez a hármas vezérel téged is 2023-ban, és ipari gépeket üzemeltetsz vagy gyártasz, elég izgalmas témát hoztam neked: arra világítok rá, hogy milyen mértékben tudja támogatni a céljaidat egy jó frekvenciaváltó és egy hajtástechnikai szakértő ezen a 3 területen.

Figyelj, egy ügyfélnek így spóroltam egy gurigát

Egy 30 éves gépet állítottunk vissza a termelésbe, a vártnál jóval gazdaságosabban. Gyártási folyamatának kulcsberendezése, egy betápláló csőcsigás adagoló ment tönkre, amelynek következtében állt a termelés. Ügyfelem szervohajtásra gondolt, de a hirtelen felbukkant kiadások aggasztották, ezért költséghatékonyabb, egyszerűbb megoldást, frekvenciaváltóval vezérelt hajtóműves villanymotort javasoltam, amellyel együtt kb. egymillió Ft megtakarítást érhet el a szervó alkalmazásához képest. Ő bevitte magát az erdőbe, hogy szervó így, meg szervó úgy, és a végén hálás volt, hogy más megoldást választottam.

A gép a gyártásának az alapja volt: folyamatos üzemben továbbította az alapanyagot, a műanyag darálékot, az extruderfejhez. Az anyagáramoltatás sebességét kellett biztosítani oly módon, hogy ne tudjon betömődni az anyag, ugyanakkor állandóan megfelelő mennyiség érkezzen a fejhez, ellenkező esetben a késztermék minőségét kockáztatjuk. A 30 éves konstrukcióban eredetileg hidraulikusan oldották meg a beszorulásmentes anyagáramlást, ezt gondoltuk tovább azzal a tudattal, hogy a gépet mielőbb vissza kellett állítani a termelésbe, megbízható alkalmazással.

Régi gép, gazdaságosan megnövelt élettartam – vajon lehetséges?

A rendszer átépítésére és üzembe helyezésére néhány nap kellett. A biztonságos működtetés érdekében a hajtóművet túlméreteztem, a meghajtótengely és a csiga közé nyírócsapot iktattam be. Abban biztos voltam, hogy a gépelemek jók, és hogy a figyelmünket a frekvenciaváltó programozására kell fordítanunk, mert azon múlik minden. Ha jól betanítjuk, jól állítunk be mindent, akkor a rendszer élni fog. A vezérlés finomhangolásával, a motoráram-figyelésen keresztül a motorfordulat csökkentésével vagy éppen a motor megállításával el tudtuk azt érni, hogy az anyagáramlás folyamatos legyen. Az eredmény: a gép kifogástalanul működik, ami azt jelenti, hogy a jelenkor ipari elvárásainak megfelelő műszaki megoldást tudtunk nyújtani – gazdaságosan, megnövelve a gép élettartamát.

Nyúlj jó eszközökhöz!

A piacon lévő egyik legújabb frekvenciaváltó-termékcsalád az INVT, amelyet mi csak úgy hívunk, hogy a „kis mindentudó”. Alapfunkciói között a fékellenállás-illesztés is szerepel, ami kifejezetten újdonság más, hasonló paraméterekkel rendelkező frekvenciaváltókkal szemben. STO (Safe torque stop) biztonsági bemenetének köszönhetően vészgomb tehető rá. 1,5 kW teljesítménytől beépített zavarszűrővel, PID funkcióval, szivattyús nyomástartással rendelkezik.

Alapvető védelmi követelményeknek is megfelel: túlfeszültség és alulfeszültség, túlmelegedés elleni védelem, motorhőáram-védelem. Beüzemeléskor a teszt elindítása után az automatikus hangolás funkció vizsgálja a villanymotor tulajdonságait, a kábelek hosszának figyelembevételével optimalizálja az elektromos motor vezérlését. Vektoros működése a legigényesebb alkalmazások szabályozását is biztosítja.

Ez a frekvenciaváltó rendkívül felhasználóbarát, digitális kijelző segíti a működtetést, illetve a hibák kijelzését. Összességében egy jó alkalmazás-paraméterezéssel akár 20-30%-os energiamegtakarítás érhető el, ha egyéves távon vizsgálod a költségeidet.

Összegezve az INVT kicsi, erős és mindentudó, mindemellett az ára is versenyképes, és van raktáron. Így ha a gazdaságosság, a biztonság és az energiamegtakarítás a 2023-as éved alapirányai, mindenképpen nézd meg ezeket a készülékeket, mielőtt választasz. Sokszor tapasztalom, hogy aki azt hiszi, hogy komolyabb funkciókra is szüksége van, meglepődik, mert az alaptípus is elegendő számára, és nem kell drágább, nagyobb kivitelt vásárolni, mert ez jóval többet tud az elvártnál.

Miért kellene mindenhez egy szakértőt bevonni?

Sose sajnáld szakértő segítségét kérni már meglévő, üzemben lévő gépeidre sem, mert könnyen lehet, hogy pár ötlettel, minimális ráfordítással elébe mehetsz a váratlan kiadásnak és a termeléskiesésnek. Egy szakértő az esetek többségében tud neked javaslatot tenni a géped hatékonyságának a javítására is.

Ha hajtástechnikai szakemberrel mész neki egy feladatnak, a végeredmény könnyen az lehet, hogy megmarad néhány százezred vagy milliód – attól függ, hogy nálad mi a lépték. Nem elhanyagolandó, ha egy eszköz beszerzésén spórolni tudsz, kiváltképp, ha ez az eszköz energiát is megtakarít, és olyan funkciókkal bír, amik megkímélnek további kiegészítők megvásárlásától.

Minden szavát barátsággal írtam,

Kiss László

a Te hajtástechnikai szakértőd