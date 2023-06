14 ezer látogatót vonzott az idei Ipar Napjai kiállítás

Kivár a piac, de a beruházási érdeklődés változatlanul magas

Címkék: Automotive Hungary Ipar Napjai 2023 kiállítás Kvalix Robatech Stäubli

Véget ért a 10. Ipar Napjai és a vele egy időben rendezett 11. Automotive Hungary kiállítás a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. Magyarország legnagyobb üzleti és szakmai találkozójának központi témái idén a zöldenergia, az alternatív hajtások, az energiatárolás új formái, valamint az energiahatékonyság új megoldásai voltak.

Csaknem 14 ezren látogattak ki idén az Ipar Napjai és az Automotive Hungary kiállításokra. A Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ három pavilonjában 18 ország 370 kiállítója mutatta be az ipar és a járműgyártás legújabb fejlesztéseit, trendjeit.

A kiállításokkal egy időben rendezett szakmai programok szép számú érdeklődőt vonzottak. A Kulturális és Innovációs Minisztérium egész napos rendezvénye, a „Kutatás és innováció a zöld átállás szolgálatában” című szakmai fórum telt házas volt, csakúgy, mint a Portfolio-MAGE Járműipar 2023 konferenciája, az E-mobilitási kerekasztal, valamint az akkumulátorgyártással és hidrogénmeghajtással kapcsolatos előadások.

Sokan vettek részt a DigiLean Egyesület előadás-sorozatán, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség szakmai fórumán, de rengeteg érdeklődőt vonzottak a műanyagipari és munkavédelmi beszélgetések, konferenciák, valamint a Profittermelő Ipari 3D nyomtatás előadás, amelyen számos alapanyag 3D nyomtatása szóba került a polimertől az acélig.

A hagyományosan minden évben meghirdetett Nagydíj-pályázat célja a hazai forgalmazású, innovatív termékek, eljárások, műszaki szolgáltatások közül a legjobbak díjazása. Ezen díjak átadására a kiállítás megnyitóján került sor.

Ezúttal a következők vehették át a NAGYDÍJ elismerést: a B Consulting Kft., a DMG MORI HEITEC Digital Kft., a Fath Kft., a FANUC Hungary Kft., az M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft., az Oxyma Systems Víz- és Légkezelés Technológiai Kft. és a Werth Magyarország Kft. Különdíj elismerésben pedig a Filamania Kft. és a Jouleing Kft. részesült.

Az Automotive Hungary egyik legfontosabb eleme ezúttal is a B2B beszállítói fórum volt. A zárt körű, regisztrációhoz kötött fórum célja, hogy a beszerzők számára lehetővé tegye az előzetes minőségi szűrőn már átesett, de kevésbé ismert beszállító cégek megismerését, személyes tárgyalást és az esetleges későbbi üzletkötést. Idén 65 magyarországi beszállító és 16 integrátor (beszerző) több mint 200 tárgyalást bonyolított le, ami jelentős üzleti és szakmai sikernek számít.

Ezúttal is, ahogy 2014 óta minden alkalommal, az Automotive Hungary kiállítással egy időben rendezte a Hungexpo és az autopro.hu a Techtogether Automotive Hungary mérnökversenyt, amelyen az ország különböző felsőoktatási intézményeiből érkező járműépítő mérnökhallgatók mérték össze tudásukat. Idén a BME Motorsport csapata győzött, és vitte haza a 400 ezer forintos díjat. Második a szombathelyi StudentTecLab ELTE csapata, a harmadik az Electric Racing Miskolc lett. A verseny egyébként – ahogy minden évben – ezúttal is lehetőséget teremtett a képzett munkaerőt kereső cégeknek új munkatársak felkutatásában a tehetséges fiatalok között.

Kiállítói vélemények

Herényi Zoltán, a Robatech országmenedzsere

A Robatech nagyon aktív a kiállítások nemzetközi piacán, de a magyar leányvállalat először állított ki az Ipar Napjai kiállításon. Számunkra lassan indult be a kiállítás, az első két napon kevés látogató volt, és a beszélgetéseken is kevés konkrétum hangzott el. A harmadik naptól ígéretesebb találkozókra került sor. Igyekeztünk a főbb rendszereinket bemutatni, külön hangsúlyt fektetve a két új, innovatív és energiahatékony Vision, illetve Easy nevekre keresztelt ragasztógépekre. Az idei Interpack kiállításon debütált Easy olvasztó a belépő szintet képviseli, sok csomagolási alkalmazásnál használható, nagyon jó ár/érték arányú készülék. A látogatók között az autóipar dominált, szerencsére a még csak épülő autógyár leendő beszállítói is megkerestek minket a kiállításon.

Forró Péter ügyvezető igazgató, Kvalix Kft.

Idén szerettük volna a leggyorsabban növekvő üzletágunkat, a célgépépítést is előtérbe helyezni, de ezzel mindig nehézségekbe ütközünk, mert a már bemutatható fázisban lévő gépekre nagy szükség van a megrendelők üzemeiben, nem szenvedhet késedelmet a gyártásuk a kiállítás miatt. Ezért csak a standunk fala üzente azt a látogatóknak, hogy a gépgyártásban is otthon vagyunk. A disztribúció terén minden fontos márkát meg tudtunk jeleníteni, és a bérgyártási tevékenységünket is sikerült eredményesen reklámoznunk. Meglepően nagy igény volt az alkatrészgyártó szolgáltatásunkra. A közlekedésen kívül nem lehetett panaszunk a kiállításra, a látogatottság és az eredmények túlszárnyalták az előzetes várakozásaimat. Ez talán jó hír a magyar feldolgozóipar számára, mert az iparban túlsúlyban vannak a recessziós várakozások, aminek első jeleit észlelni is véljük már a célgépes projekteknél, ahol a szokottnál is elhúzódóbb beszerzési döntésekkel és némileg visszafogottabb ajánlatkérési aktivitással találkozunk.

Baranyai Roland robotikai divízió vezető, Stäubli Systems, s.r.o.

Szabó Ernő fluidtechnikai vezető, Stäubli Systems, s.r.o.

A világjárvány éveit kihagytuk, de előtte megjelentünk már a budapesti ipari kiállításon. Idén mindenképpen meg szerettük volna mutatni a nagyobb átmérőjű csatlakozóinkat, mellyel a folyadéklogisztika iparába is belépünk, valamint a robotok számára kifejlesztett szerszámcserélő palettánkat. Ebben már 10 Gbit/s átviteli sebességet is garantáló csatlakozók vannak, ezért a legújabb kamerás alkalmazásokhoz is tökéletesek. Összességében sikeres négy napon vagyunk túl, sok meglévő ügyféllel találkoztunk, és ha tippelnünk kellene, azt mondanám, új ügyfelekkel is indul majd közös munka a kiállítás hatására. A robotmodellek terén pedig az új, SIL3/PLe biztonsági szintet képviselő TX2touch kollaboratív robotunkat mutattuk be. A versenytársak nem nagy számban jelentek meg, ezen a téren még fejlődhetne a kiállítás, és akkor a Stäubli is sűrűbben venne részt rajta.

Sendula Tibor automatizálási divízió vezető, SR-Logistic Raktártechnika Kft.

Negyedszer állítottunk ki az Ipar Napjai kiállításon, és idén a termékválasztékunk sokszínűségének bemutatására helyeztük a hangsúlyt; a hagyományos raktártechnikától egészen az automatizált rendszerekig mindent bemutattunk, nem feledkezve meg a köztes megoldásokról, pl. a lemezpolcos rendszerről, az ipari galériákról, a raklapos állványokról és a szállítópályákról sem. Az automatizálási szakértelmünket egy robot is demonstrálta a standon. El is nyertük A valóságot legjobban modellező stand megtisztelő címet. Bár a világjárvány előtti szintet még nem nyerte vissza a kiállítás, ezzel együtt nem érzem kidobott pénznek a jelenlétünket. Kevesebb látogatónk volt, de a korábbi éveknél tudatosabbak. Volt olyan vendégünk, aki célzottan hozzánk jött, és egyből meg is fogalmazta azt, hogy mire van szüksége – ez elég ritka jelenség manapság a szakvásárokon. A kisebb méretű beruházásoknál még van akarat a megvalósításhoz, a nagyobb volumenek esetében kivár a piac.

Péter Szabolcs ügyvezető igazgató, M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft.

A kezdetektől ott vagyunk az Ipar Napjai kiállításokon, talán csak a koronavírus tarthatott minket vissza egy-két évre. Most is csak a stand mérete okozott némi fejtörést. Úgy döntöttünk, hogy a négy szerszámgép (Brother megmunkálóközpont, Okamoto síkköszörű, Mitsubishi tömb-szikraforgácsoló, Romi eszterga) mellett a Filtermist olajködelszívó egységeknek is külön sarkot szentelünk, mert úgy érezzük, hogy a világjárvány és a munkaerőhiány miatt egyre nagyobb igény mutatkozik az egészséges munkakörnyezetet biztosító megoldások iránt. Idén vállaltuk fel a japán Sugino sorjázó- és mosóberendezések magyarországi képviselője, amiből a JCC-HM mikrobuborékos folyadéktisztító egységet mutattuk be a kiállításon, ami egyben elnyerte az idei Hungexpo Nagydíjat. Mérsékelt az érdeklődés az új szerszámgépek iránt, de a tavaly megrendelt gépek gépek egy részét idén szállítottuk le, így pénzügyi gondjaink nincsenek. Örülünk annak, hogy egy nagyon sikeres vásáron vagyunk túl, ahol az egyik kiállított gépünkre még vevő is akadt.

