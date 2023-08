Új típusú bioplasztik alapú technológia fejlesztése szívószálak és evőeszközök gyártására a Piringer Kft. üzemében

A Piringer Kft. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása pályázati felhívására nyújtott be pályázatot „Új típusú bioplasztik alapú technológia fejlesztése szívószálak és evőeszközök gyártására a Piringer Kft. üzemében címmel 2018-1.1.2.-KFI-2019-00209 azonosító számon és nyert el 236 597 529 Ft vissza nem térítendő támogatást.

Évek óta várható volt, hogy a hagyományos, biológiailag nem lebomló műanyagok okozta problémákra az Európai Unió valamilyen választ kíván adni. A válasz 2019-ben látott napvilágot a 2019/904 számú, az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló irányelvben. Az irányelv megszületését az tette lehetővé, hogy az EU úgy látta, hogy a korlátozni kívánt termékek esetében már rendelkezésre állnak a hagyományos műanyag alapanyagokat leváltani képes alapanyagok és azok gyártástechnológiái, gyártókapacitásai.

A Piringer Kft.-nél ekkor körvonalazódott egy új bioplasztik alapanyag kifejlesztésének ötlete. Az alapanyag kifejlesztésének a célja elsősorban az volt, hogy rendelkezésünkre álljon egy olcsó, a termékeinkhez: műanyag evőeszközökhöz és szívószálakhoz kompromisszum nélkül felhasználható alapanyag, mely képes leváltani a hagyományos polimereket, ezáltal csökkentve a termékeink környezetterhelését. A fejlesztés másik sarkalatos célja volt, hogy termékeink csomagolását is lebomló fóliák alkalmazásával valósítsuk meg, ezzel is csökkentve termékeink környezetterhelését.

A bioplasztik alapanyag fejlesztéséhez olyan összetevőket kerestünk, melyek Magyarországon nagy mennyiségben, olcsón hozzáférhetőek. A figyelmünk a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban képződő melléktermékekre és hulladékokra irányult. Ezeknek az anyagoknak a felhasználása egyrészt környezetvédelmi szempontból kedvező, másrészt a körforgásos gazdaság célkitűzéseit is messzemenően támogatja. A bioplasztik alapanyagunk alapját a PLA adja. Jelenleg ez az a polimer, mely könnyen beszerezhető, valamint kielégíti azt az igényt, hogy az új alapanyagunk teljes mértékben megújuló forrásból származzon és lehetséges legyen a biológiai lebontása.

Az alapanyagok kiválasztásánál alapvető szempont volt az ár, valamint az, hogy a felhasználása minél egyszerűbb legyen, minél kisebb költséggel járjon a bioplasztik komponensként való felhasználása. Ugyancsak fontos szempont volt, hogy az alapanyagot minél nagyobb arányban lehessen felhasználni a bioplasztikhoz. A keveréket képező anyagok és a keverék előállításának technológiája a Piringer Kft. üzleti titka. A fröccsöntött termékekhez alkalmas keverékeinkben a töltőanyagok aránya a 30%-ot is elérhetik, a szívószálaknál ez az arány jóval alacsonyabb, a termék adottságai alapján csak 5%. A keverékek iparszerű felhasználásának feltétele a granulátum forma, valamint a fröccsöntő szerszámok optimalizálása a keverékekhez. Mindkét feladatot sikeresen megoldottuk.

Termelésre alkalmas 20 bélyeges szerszám | Egybélyeges ősminta szerszám | Fotó: Piringer Kft.

A termelés jelenleg 20 bélyeges szerszámokkal történik. A végleges szerszámkialakítás folyamatában nagy segítséget jelentett a 3D nyomtatási technológia alkalmazása. A 3D nyomtatással előállított evőeszközöket még a szerszám legyártása előtt vizsgálni tudtuk ergonómia, szilárdság és törési tulajdonságok szempontjából is. A termék végső formájának 3D nyomtatási technológiával való kialakítása után készült el az egybélyeges ősminta szerszám, mellyel a termék iparszerű előállítását tesztelhettük, majd a sikeres teszteket követte a végleges szerszám legyártása.

A projekt részeként elkészült egy automatizált csomagológép prototípusa is, mely lehetővé teszi, hogy az elkészített evőeszközök a fröccsöntő szerszámból érintés nélkül kerüljenek a lebomló fóliából készített csomagolóeszközbe. Vizsgáltuk a gyártás során képződő selejt és hulladék újrafelhasználhatóságát is. Megállapítottuk, hogy a selejt, és a gyártás során keletkező hulladék a polipropilén, vagy polisztirol alapanyagokhoz hasonlóan újra felhasználható a termék gyártásához.

„Natúr” termék és 2% szinezékkel előállított termék | Fotó: Piringer Kft.

Annak ellenére, hogy véleményünk szerint a kifejlesztett alapanyagból származó termékek már egyszerű kivitelben is tetszetős külleműek, így megjelenésük akár marketing értékkel is bír, megvizsgáltuk a termékek színezhetőségét is. A vizsgálathoz PLA granulátumhoz kötött fekete színezéket használtunk. A kísérlet során már 2% színezékkel tetszetős, egyöntetű termékhez jutottunk.

Összegzésként elmondható, hogy a K+F projekt eredményeként olyan alapanyagot sikerült előállítanunk, mely megújuló forrásból származik, biológiailag lebontható és alkalmas többször felhasználható termékek előállítására. A Piringer Kft. elkötelezett a környezetbarát technológiák további alkalmazása mellett, ezért a 2022. évben nagyteljesítményű napelem park telepítésével tovább zöldítette tevékenységét.





