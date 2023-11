Új FAULHABER IEP3 inkrementális enkóder

Lenyűgöző pontosság a legújabb chiptechnológia révén.

Az IEP3 bevezetésével a FAULHABER egy olyan inkrementális enkóderrel bővíti termékcsaládját, amely a legújabb chiptechnológiának köszönhetően nagyon nagy felbontást és pontosságot ér el. A mindössze 8 mm átmérőjű IEP3 nagyon könnyű és kompakt, mégis akár 10 000 sor/fordulat felbontást kínál - amit a legújabb, magas interpolációval rendelkező chiptechnológia tesz lehetővé. A standard változatban a felbontás szabadon programozható 1 - 4096 sor/fordulat között. Az alkalmazott chiptechnológia továbbá nagy, jellemzően 0,3 °m-es pozicionálási pontosságot, valamint a pontossági kompenzációnak köszönhetően magas, jellemzően 0,05 °m-es ismételhetőséget biztosít.

Az IEP3 a legújabb chiptechnológiának köszönhetően nagyon nagy felbontással és pontossággal rendelkezik. © FAULHABER

Az IEP3 5 V-os és 3,3 V-os tápfeszültséggel is táplálható, így alkalmas az akkumulátoros alkalmazásokban való használatra is, amelyek jellemzően 3,3 V-os tápfeszültséggel működnek. A -40 és + 125 °C közötti széles hőmérsékleti tartomány szintén számos felhasználási lehetőség előtt nyitja meg a kaput. Az IEP3 az alkalmazások széles skálájára alkalmas, és nagy pontosság jellemzi a legkisebb beépítési helyeken is. Az alkalmazási területek közé tartoznak többek között a protézisek az orvostechnika területén, az optikai alkalmazások, például távcsövek, mikroszkópok, lézerek vagy kamerák, a félvezetőgyártás vagy a robotika.

A kétpólusú érzékelőmágnessel ellátott ON-tengelyes enkóder egyszerű kialakítású és strapabíró. Moduláris jellemzőinek köszönhetően, amelyet a FAULHABER már az IE3 enkódersorozattal megalapozott, az IEP3 enkóder megfelel a hajtástechnika legkülönbözőbb motorjai számára. Az új termék kombinálható a 0816SR, 1016SR, 1024SR sorozat egyenáramú motorjaival, valamint az AM0820, AM1020, AM1524 sorozat léptetőmotorjaival.

Az enkóder elektromos csatlakoztatásához különböző opciók állnak rendelkezésre, például PVC vagy FEP kábelek, csatlakozó-opciók, valamint különböző hosszúságú kábelek.

Az előnyök dióhéjban:

Nagy felbontás, akár 10 000 impulzus fordulatonként

A legújabb chiptechnológia pontossági kompenzációval a magas fokú pozíciós pontosság és ismételhetőség érdekében

Rendkívül könnyű és kompakt

