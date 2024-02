Új Baumer fénysorompó: nagy teljesítményű és költséghatékony

Címkék: Baumer Kvalix mérés méréstechnika szenzor szenzortechnika

A szenzorspecialista Baumer új optikai érzékelőcsaládot mutatott be a kompakt fénysorompók és fotoelektromos közelítéskapcsolók standard osztályában. A kivételesen költséghatékony, nagy teljesítményű és helytakarékos O330 család a megbízható tárgyfelismerés érdekében megnövelt teljesítménytartalékkal, valamint olyan extra, okos funkciókkal rendelkezik, mint például a 3D-s gépészeti CAD-adatok integrált fénynyalábbal.

Okos extrák a gyors használatbavételhez

A háromdimenziós mechanikai CAD-fájlok elérhetőségét tekintve az O330 érzékelők csak a kezdet, a tervek szerint további érzékelőkhöz is rendelkezésre fognak állni. Ezek az adatok már a megfelelő érzékelő kiválasztásának szakaszában is megkönnyítik a tervezők munkáját. Az adatok egyszerű vizuális előzetes ellenőrzést tesznek lehetővé a 3D-s előnézet segítségével. A 3D-s modellek ráadásul a fénysugarakat is magukba foglalják, ami minimalizálja a manuális szerkesztési munkát. Ezzel csökken a hibalehetőségek száma és a tervezési idő is. A Baumer qTarget rendszerének köszönhetően, amivel az érzékelők fénynyalábja szűk tűréssel a rögzítőfuratokhoz illesztett, a 3D-s CAD-modellekben a fénynyalábok a valóságot képezik le, ami időt takarít meg a tervezéstől a telepítésig. Az érzékelő tervnek megfelelő beszerelése nem von maga után további beállítást, az érzékelő gyakorlatilag azonnal használatra kész.

Az O330 optikai érzékelő az intelligens tervezési segédeszközöket nagy teljesítményű tartalékkapacitással kombinálja a megbízható tárgyfelismeréshez

Opcionálisan akár vonalas fényfolttal is – egyedülálló az adott teljesítményosztályban

A megnövelt teljesítménytartaléknak köszönhetően a szenzor még jobban teljesít, különösen sötét színű, szabálytalan vagy perforált tárgyak detektálásakor. A háttérelnyomás funkcióval rendelkező tárgyreflexiós érzékelőket kiterjesztett, 385 mm-es érzékelési tartomány, tűhegynyi LED-es fénysugár és a környezeti fénnyel szembeni rendkívül magas immunitás jellemzi. A vonalas fénysugárral bíró termékváltozat egyedülállónak számít ebben az árkategóriában.

Az optikai érzékelő lineáris fénysugárral is elérhető

Robusztus fémcsatlakozó és felhasználóbarát tulajdonságok

A termék olyan további előnyökkel rendelkezik, mint például a robusztus fémcsatlakozó, a 360 fokban látható LED-kijelző, valamint a jól ismert Baumer qTeach betanítórendszer: elég egy ferromágneses tárggyal történő érintés a bekapcsolást követően az érzékelő könnyű, reprodukálható és biztonságos betanításához.

A nagy teljesítménytartalékkal rendelkező O 330 optikai érzékelő megbízható tárgyfelismerésre hivatott az intralogisztika, az elektronikai gyártás, a textilipari gépek és a csomagolástechnika területén.

www.baumer.com/O330

Magyarországi forgalmazó:

Kvalix Automatika Kft.

1044 Budapest, Íves út 10.

info@kvalix.hu

www.kvalix.hu