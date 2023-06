Sinterit Lisa X – kompakt, megfizethető SLS 3D nyomtató sorozatgyártásra tervezve

Címkék: 3D nyomtatás additív gyártás additív technológia ipari 3d nyomtató Kvint-R

A lengyel Sinterit cég közel 10 éve foglalkozik SLS 3D nyomtatók fejlesztésével. Céljuk, hogy kiváló ár-érték arányú professzionális gépeikkel szélesebb piaci szegmens számára is elérhetővé tegyék az ipari minőségű SLS 3D nyomtatást. Legújabb kompakt készülékük a Sinterit Lisa X nyomtatási sebességben és minőségben is felveszi a versenyt a nagy ipari berendezésekkel, kisvállalkozások számára is elérhető áron.

A Lisa X legfontosabb előnyei

Ipari sebesség

Akár 14 mm/h építési sebesség – a legtöbb munka kinyomtatása 24 órán belül megtörténik. Így hetente akár öt teljesen feltöltött munkaterű nyomtatás is lefuthat, amelynek köszönhetően gyorsabban készíthet prototípusokat vagy végtermék alkatrészeket kis- és közepes szériában.

Nagyobb építési térfogat

A Lisa X a Sinterit által kínált legnagyobb kompakt SLS 3D nyomtató. A 130 x 180 x 330 mm-es nyomtatótér lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egyszerre több különböző alkatrészt vagy nagyobb tárgyat is kinyomtasson.

Anyagok széles választéka

A széles alapanyagválasztéknak köszönhetően sokoldalú felhasználást tesz lehetővé, a gyártó kínálatában megtalálhatók az SLS nyomtatáshoz leggyakrabban használt PA12 és PA11 alapanyagok mellett a szénszál erősítéses (Carbon Fiber), rugalmas (Flexa) vagy ESD alapanyagok is.

Nyitott alapanyagrendszer

További előny, hogy nyitott anyagrendszerrel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a felhasználók más gyártóktól származó műanyagport is használhatnak, ebben az esetben azonban nekik kell az ideális nyomtatási paramétereket beállítani.

Nyomtatási és hűtési idő

A Lisa X nyomtatási és hűtési ideje akár 40%-kal rövidebb, mint bármely más kompakt SLS nyomtatónak a piacon.

Gyors alapanyagcsere

A Lisa X-ben az anyagok mindössze 15 perc alatt cserélhetők, a lehűlési idő pedig rövid.

Kiváló nyomtatási minőség

A Lisa X segítségével pontos, részletgazdag nyomatok készíthetők, amelyek felveszik a versenyt az ipari nyomtatókon készült tárgyakkal.