Rugalmas megoldások prototípusgyártáshoz és termékfejlesztéshez szabványos gépelemekkel

A mérnöki gyakorlat és a feldolgozóipar egyre gyorsabb ütemben változik, többek között a termékfejlesztést és a prototípusgyártást egyre rugalmasabbá, ezáltal hatékonyabbá tevő trendeknek is köszönhetően. Marcus Schneck, norelem ügyvezető igazgatója azokat a szabványos gépelemeket veszi górcső alá, amelyek már elérhetők a mérnöki gyakorlat és a feldolgozóipar számára, és előmozdíthatják rugalmas megoldások létrehozását, valamint megkönnyíthetik a prototípusgyártást és a termékfejlesztést.

A gyártás minden területén használják a prototípusgyártás fogalmát, ami viszont kissé tág kifejezés. Az általunk vizsgált mérnöki terméktervezési kontextusban a prototípus a végtermék előzetes változata, amelyet a tervezés értékelésére, a technológia tesztelésére, a működési elv elemzésére és a végső termék specifikációjára használnak. A terméktervezés, és még inkább az új termékek kifejlesztése egyaránt megköveteli prototípusok használatát.

Jelenleg az ipar a prototípusgyártásnál az úgy nevezett «gyors prototípusgyártás» módszert alkalmazza. A gyors prototípusgyártás egy viszonylag új kifejezés, egy prototípus gyors létrehozását jelenti egy gépelem vagy a gépelem tulajdonságainak vizuális és funkcionális alapon történő kiértékelése céljából. Néha az egyes gépelemeket gyorsan külön-külön is elkészítik és a termék prototípusának teszteléséhez összeállítják. Ezt általában 3D nyomtatással végzik, ami valójában a prototípusok gyors elkészítésének eljárásaként került be a köztudatba.

A legtöbb gyors prototípusgyártási megoldás közül a 3D nyomtatás - bár tervezési szempontból életképes megoldás - nem biztosítja az anyagtulajdonságokat a prototípusoknak az adott felhasználási területen történő tényleges teszteléséhez. Ilyen esetekben lehet a terméktervezési folyamat fejlesztésére szabványos gépelemeket felhasználni.

Ügyfeleink túlnyomórészt olyan területeken dolgoznak, mint a karbantartás, a szerszámgyártás és a célgépgyártás. Ezekben az iparágakban sajátos igények vannak a termékfejlesztési folyamatot illetően; olyan igények, amelyeket nem lehet olyan gyors prototípusgyártási folyamatokkal kielégíteni, mint a 3D nyomtatás. A szabványos gépelemek viszont könnyen hozzáférhetők és minőségileg megfelelők, így ideális megoldást jelentenek a prototípusgyártáshoz. Az iparág vezető szabványelemgyártójaként norelem olyan szolgáltatásokat kínál, amelyeknél a szabványos gépelemek más gyártók termékeinél jobban illeszkednek a terméktervezési fázishoz, ideértve többek között a CAD-modellek rendelkezésre bocsátását és a támogató műszaki információkat. Ezenkívül minden terméknek rövid a kiszállítási ideje, ami megkönnyíti a gyors építési folyamatot a tervezéstől a befejezésig.

Tehát, miért érdemes szabványos gépelemeket választani a prototípusgyártási folyamathoz?

Ahogy korábban említettük, a legtöbb vásárlói igényt nem lehet gyors prototípusgyártási folyamatokkal kielégíteni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a szabványos gépelemeket csak alternatívaként lehet használni. Valójában számos oka van annak, hogy miért érdemes szabványos gépelemeket használni még olyan esetekben is, amikor más megoldások, például a 3D nyomtatás is megfelelő lenne.

norelem összes szokványos szabványos gépelemét úgy tervezték meg, hogy növeljék a prototípusok fejlesztésének hatékonyságát és rugalmasságát. Ezért ezeknek az gépelemeknek a nagy része önálló cikk, melyek könnyen beemelhetők egy nagyobb, meglévő összeállításba, vagy egymással kombinálva teljesen új összeállításhoz is használhatók. Ezen kívül norelem szabványos gépelemei módosíthatók, ha az ügyfélnek különleges kívánságai vannak, például szorítókarokon a különböző menethosszúságok tekintetében. De számos egyéb gépelem is módosítható, legyen szó szín, hossz vagy más termékjellemzőről.

norelem összes szabványos gépeleme rendkívül magas minőségi paraméterekkel bír.. Ez azt jelenti, hogy ezek üzem közben nem törnek vagy deformálódnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a termékek hosszú élettartamúak, ezért többször is felhasználhatók különböző prototípusokhoz, ami a szabványos gépelemeket fenntarthatóbbá és gazdaságosabbá teszi. Valójában több cég azzal a kizárólagos szándékkal vásárol termékeket, hogy azokat prototípusgyártásra használja fel.

A csatolt műszaki dokumentációk és szerelési útmutatók szerint használva norelem termékei kevesebb leállást és ezáltal alacsonyabb energiafogyasztást biztosítanak. Ahhoz, hogy a szabványos gépelemek felhasználásával történő prototípusgyártás hatékonyabb legyen, a termékeket helyesen kell felhasználni.

Mit kell figyelembe venni a gépelemek kiválasztásakor a rugalmasság biztosításához?

Amikor eldöntik, hogy szabványos gépelemeket fognak használni, a mérnököknek először azt kell meggondolniuk, hogy ezek a gépelemek hozzáigazíthatók-e a prototípus követelményeihez. Ez magában foglalja a termékek anyagát is. norelem szabványos gépelemei többféle anyagból állnak rendelkezésre, ami biztosítja, hogy minden ügyfél megtalálja a saját igényeinek megfelelő anyagot. Az A4-es minőségű rozsdamentes acél gépelemek például sósvízi alkalmazásokhoz is használhatók, míg a kerámia anyagú szabványos gépelemek magas hőmérsékleten is jól teljesítenek.

Az anyagok tekintetében mutatott rugalmasság egyértelmű árelőnyt biztosít az ügyfelek számára. Lehetőséget nyújt arra, hogy az iparvállalatok spóroljanak a kevésbé költséges anyagokkal működő gépelemekkel, de ahol az anyagválasztás kiemelten fontos a prototípus teljesítménye szempontjából, ott drágább gépelemeket is használhatnak.

A szabványos gépelemek anyagának jelentősége nagymértékben függ attól az alkalmazástól, amiben a gépelemet használni fogják. Egyes esetekben erős és tartós anyagra, például acélra lesz szükség, míg más esetekben egy költséghatékonyabb anyag, például műanyag is elegendő lehet.

A szabványos gépelemek megkönnyítik a mindennapi munkavégzést

Annak ellenére, hogy a prototípusok fejlesztése során egyre általánosabbá válnak a gyors prototípusgyártási megoldások, a szabványos gépelemeknek megvan a helyük ebben a folyamatban. norelem szabványos gépelemei biztosítják a végterméktől elvárt magas minőséget, rugalmasságot és tartósságot, így magától értetődő, hogy a végtermék összeállításánál is felhasználják azokat.

Összességében norelem számos szolgáltatást nyújt, hogy segítse a mérnököket és a gyártókat a megfelelő gépelemek kiválasztásában a prototípusgyártás és termékfejlesztés területén. Az olyan szolgáltatások, mint a technikai támogatás, norelem kiemelt ügyféltámogatási programja, a gyors szállítást biztosító online vásárlási platform, a THE BIG GREEN BOOK, valamint az ingyenes CAD-modellek, mind úgy vannak kialakítva, hogy a megfelelő szabványos gépelem kiválasztását olyan egyszerűvé tegyék, ami egy kattintással, vagy rövid telefonhívással is megoldható.

