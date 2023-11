Robottechnológiával és számítógép-vezérelt eljárásokkal a világ élvonalában

Magyarországon 3 éve elsőként alkalmazott sebészeti beavatkozáshoz robotasszisztenciát dr. Domán István Ph.D. ortopéd sebész

Sikereket ér el az ortopéd sebészetben alkalmazott úttörő módszereivel dr. Domán István Ph.D., ortopédsebész főorvos. A speciális technikának és a robottechnológiának köszönhetően pontosabb és személyre szabottabb műtétekre nyílt lehetőség.

A robottechnológia és a számítógép-vezérelt eljárások a páciensek szemszögéből gyorsabb felépülést, kevesebb fájdalmat, természetesebb érzetet és az implantátumok hosszabb élettartamát eredményezhetik, de hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a betegek minél hamarabb visszatérhessenek a mindennapi tevékenységeikhez, és teljes életet élhessenek. Itthon elsőként – még a lágyrész-sebészetben világszerte elterjedt Da Vinci robotok 2022-es magyarországi bevezetése előtt - dr. Domán István Ph.D., ortopédsebész főorvos alkalmazott először robotsebészeti beavatkozást térdprotézis műtéteknél. A csúcstechnológiát képviselő műtéti megoldások híre messzire jutott, így folyamatosan érkeznek páciensek Európa más országaiból is, illetve egyre több külföldi kolléga látogat hazánkba, hogy megismerjék és elsajátítsák ezeket az innovatív technológiákat.

Az amerikai OMNIBotics robottechnológiával végzett műtétek azóta már a mindennapok része, csak az elmúlt évben több mint 150, összességében az eddig eltelt 3 évben közel négyszáz sikeres térdprotézis-beültetés történt a robottal.

Nagyobb precizitás, kíméletesebb műtéti technika

A robottechnológia már évtizedek óta jelen van az ortopédsebészetben is, de robbanásszerű fejlődésük és terjedésük csupán pár éve tapasztalható. Jelenleg 4-5, amerikai fejlesztésű robotrendszer uralja a piacot, melyek mindegyikére jellemző, hogy a hagyományos műtétekhez képest nagyobb precizitást, kíméletesebb műtéti technikát tesznek lehetővé, és alkalmazásukkal csökken bizonyos műtéti szövődmények előfordulásának kockázata. Az Európában 4. országként hazánkban bevezetett OMNIBotics robotsebészeti eljárás azonban többre képes, mint a többi robotrendszer.

"Az általunk alkalmazott OMNIBotics robottechnológia a világon egyedülálló módon teszi lehetővé a térd körüli lágyrészek feszességének objektív mérését a műtét során, melynek segítségével személyre szabott implantátumpozíció valósítható meg. A térdprotézis- komponensek ilyen módon történő beültetése optimálissá teszi a térd körüli lágyrészek, oldalszalagok feszességét, ami lehetővé teszi a hagyományos beavatkozások mintegy 20%-ánál előforduló, legtöbb esetben a nem megfelelő szalagfeszesség biztosítása miatt visszamaradt panaszok kiküszöbölését. Az eljárás további előnyei, hogy kíméletesebb a szövetekkel, nincs szükség műtét előtti képalkotó vizsgálatokra (CT/MR), és alkalmazása érdemben nem hosszabbítja meg a műtét időtartamát. A technológia alkalmazásával a páciensek gyorsabban épülnek fel, kevesebb fájdalmat éreznek, és természetesebbnek érzik a térdüket, sok esetben szinte elfelejtik, hogy műtéten estek át”, mutatott rá a robottechnológia sebészi alkalmazásának előnyeire dr. Domán István Ph.D., csípő- és térdprotézis specialista.

A kimagasló funkcionális eredmények és az elképesztően magas – nemzetközi közlemények alapján 96-97%-os – betegelégedettség hátterében Domán doktor egyértelműen a lágyrészbalansz normál térdhez hasonló helyreállításának képességét látja, mely a hagyományos műtétek során köztudottan nem mindig sikerül maradéktalanul. „A robottal végzett műtéteknél már előre tudjuk, hogy a térd deformitása megszűnik, javul a mozgásterjedelem, és a szalagegyensúly a lehető legjobb lesz”, magyarázza a térdprotézis specialista, aki szerint a robot alkalmazása a sebész számára is előnyös, hiszen az objektív mérési adatokra támaszkodó döntéshozatal stresszmentessé teszi a műtétet.

Személyre szabott csípőprotézis műtét

A digitalizáció fejlődése a csípőprotézis műtétek területén is áttörést jelentő megoldásokat eredményezett az elmúlt években, melyek Domán doktor révén szintén elérhetők Magyarországon. Az OPS (Optimized Positionning System) mozgásanalízis alapú műtéti tervező eljárás és a hozzá kapcsolódó Naviswiss sebészi navigáció jelenleg csúcstechnológiának számít a csípőprotézis műtétek területén. Az eljárások nagyobb precizitást, bizonyos szövődmények elkerülését, az implantátumok élettartamának növelését és a betegek magasabb elégedettségét segítik elő.

„Az implantátumok legújabb generációi már akár 3 évtizedes élettartamot is biztosíthatnak a kopófelszínek anyaghasználatában történt legújabb fejlesztések eredményeként, de csak akkor, ha a műtét során a beteg fekvő helyzete mellett beültetett implantátum komponensei majd a későbbiekben minden testhelyzetben (állás, ülés, különféle aktivitások, sportolás stb.) is tökéletesen érintkeznek és működnek. Ugyanis a mozgásaink során az ágyéki gerinc a hozzá feszesen kapcsolódó medencecsont előre-hátra billegő mozgását eredményezi, mely miatt a protézis kopó felszínei mindig másként érintkeznek. Ez a mozgás egyénre jellemző mértékű, ill. irányú, és a gerinc különféle elváltozásai által jelentősen befolyásolt. Az OPS mozgásanalízis éppen abban segít, hogy a beteg egy olyan személyre szabott tervet kapjon, mely a művi ízület tökéletes működését biztosítja, és elkerülhetővé váljon számos olyan szövődmény, mely panaszt okozna, vagy az implantátum idő előtti elhasználódásához vezetne”, magyarázta dr. Domán István, aki az eljárást Magyarországon öt éve vezette be, és az eddig elvégzett közel 600 műtéttel az egyik legtöbb ilyen eljárást végző sebész Európában.

Tűpontos pozicionálás miniatürizált sebészi navigációval

„Az OPS analízis által meghatározott műtéti terv nagy pontosságú megvalósítását kezdetben 3D nyomtatással készülő betegspecifikus sablonok segítségével végeztük. Két éve sikerült beszerezni a svájci Naviswiss legújabb fejlesztésű, miniatürizált sebészeti navigációját, mellyel a protézis komponenseinek nagy pontosságú pozicionálása mellett egyéb biomechanikai paraméterek, mint pl. a végtaghossz rendkívül pontos beállítása is biztosítható, mely utóbbi a betegelégedettség egyik fontos eleme”, mutat rá az innovatív eljárás előnyeire a navigációval több száz sikeres beavatkozást végzett specialista, aki a két technológia együttes alkalmazását az elsők között kezdte meg Európában. Az eljárás további előnye, hogy az általa egy évtizede alkalmazott minimálisan invazív (izomátvágás nélküli) műtéti feltárás mellett is könnyen alkalmazható.