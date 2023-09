OKUMA-géppremier az EMO Hannover kiállításon

A japán gépgyártó kettős jubileumot tart a fémipar 2023-as világvásárán

Új gépek és technológiák lenyűgöző választékát mutatja be az Okuma 2023. szeptember 18–23. között az EMO Hannover során, a világ vezető gyártástechnológiai szakvásárán. Az Okuma idén két évfordulót is ünnepel: 125 éves az Okuma Corporation, az OSP vezérlőcsalád pedig a 60. születésnapját tartja. A 15. csarnok B36-os standján számos európai premier, három világpremier, úttörő automatizálási megoldások és az új OSP-P500 vezérlő várják majd a látogatókat.

OSP-P500: a jól ismert vezérlés legújabb verziója

Az OSP vezérlés új, innovatív változata lesz majd az egyik látványosság, ami miatt megéri idén Hannoverbe látogatni, az Okuma ugyanis az EMO-n tartja majd az új verzió európai premierjét. Az OSP-P500 fejlesztése során az ügyféligényeket helyezték a középpontba, ennek megfelelően a vezérlő maximális pontosságot, átfogó kiberbiztonsági funkciókat, rövidebb feldolgozási időt és nagyobb energiahatékonyságot biztosít. A standon számos szakértő teszi majd lehetővé a látogatók számára, hogy közvetlenül a gép előtt állva teszteljék az új CNC-vezérlést és annak egyszerű kezelhetőségét.

Nagy gépválaszték világpremierekkel

A vásári közönség emellett szerszámgépek széles portfóliójára számíthat az Okuma-standon. „Segítjük a gyártó cégeket abban, hogy a legkorszerűbb komplett megoldásaink segítségével sikeresen küzdjék le a termelési kihívásokat – jelentette ki Norbert Teeuwen, az Okuma Europe GmbH ügyvezető igazgatója. – A hannoveri EMO-n számos lenyűgöző innovációt mutatunk majd be az automatizálás és a zöldtechnológia területén. Emellett nem egy, hanem három világpremier bemutatását is tervezzük.”

Ezek közé tartozik az MB-5000HII vízszintes megmunkálóközpont, aminek nagy sebességű automatizálása és a gép új kialakítása megnövelt termelékenységet tesz lehetővé. A MULTUS B300II multitasking gépet és az LB3000 EX III esztergagépet is a hannoveri EMO kiállításon láthatja majd a nagyközönség. Mindhárom gépet az új OSP-P500 vezérléssel szerelik fel, és új dizájnnal érkeznek. A szakmai látogatók három európai premierrel találkozhatnak, köztük a GENOS M560V-5AX öttengelyes megmunkálóközponttal. A bemutatók és izgalmas élő megmunkálási folyamatok során minden gép közvetlenül is megismerhető lesz. Ezek során az új gépkialakítás előnyei és lehetőségei is világosan kidomborodnak majd. A kiállított géppark számos saját, illetve a jól ismert automatizálási partnerektől származó automatizálási megoldást tartalmaznak majd. Ezek az all-in-one megoldások abban segítik a vállalkozásokat, hogy jelentősen növeljék gépeik hatékonyságát, termelékenységét és kapacitáskihasználását.

Standlátogatás tapasztalt iparági szakértők vezetésével

A látogatók egy exkluzív standvezetés keretében részletes betekintést kaphatnak az Okuma portfóliójába. A japán gépgyártó is részt vesz idén az „Innovatív gyártás” és „A termelékenység és az automatizálás összhangja” programokban, amelyek során naponta többször kis csoportokban tematikus vásári körutak indulnak tapasztalt iparági szakértők vezetésével.

