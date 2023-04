Megoldódott a hálózati csatlakozás az automatizált konténerkikötőkben

Címkék: automatizálás kikötő kommunikáció kommunikációs technológia konténer PROFIBUS

Amikor a BTG-nek az IRM400 típusú helymeghatározó mérőrendszerre volt szüksége, hogy valós idejű adatokat küldhessen különböző ipari hálózatokon, a HMS Networks Anybus megoldásához fordultak. És ez egy gyönyörű barátság kezdetének bizonyult.

A nemzetközi hajózás hatékonyságának növelése a nagy teljesítményű darukon áll, vagy bukik, amelyek gyorsan és biztonságosan mozgatják a konténeres rakományt a hajóról a partra. A BTG cég automatizált konténerkikötők helymeghatározó mérőrendszereinek fejlesztésére, gyártására és telepítésére specializálódott. A vállalat munkájának nagy részét olyan érzékelők teszik ki, amelyek lehetővé teszik a daruk számára, hogy a rakományt a hajókról automatikusan irányított járművekre (AGV) továbbítsák. De a hálózatépítés bonyolult és munkaigényes. A daruk és az AGV-k gyakran különböző ipari hálózatokat használnak, mégis valós idejű adatokat kell továbbítaniuk zord környezetben. Itt lép be a képbe az Anybus. Az Anybus végzi a hálózatépítést, lehetővé téve a BTG számára, hogy az a helymeghatározó rendszerekre összpontosítson, és együtt segítik az automatizált konténerkikötők hatékonyságának növelését.

A BTG-ről

A BTG egy holland cég, amely az automatizált konténerterminálok számtalan típusú daruiban és járműiben használt helymeghatározó rendszerekre szakosodott. A több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező BTG termékei a világ összes nagyobb automatizált konténerkikötőjében jelen vannak.

A BTG egyik kulcsterméke az IRM400 mérőrendszer sorozat. A sorozatot arra tervezték, hogy szabályozza a kilengést, a ferdeséget és a dőlést, és ezáltal pontos helyzetszabályozást biztosítson a daru gerendáinak és értékes rakományának.

A moduláris elemek sorozataként kialakított IRM számos különböző típusú és méretű daruhoz konfigurálható. A rendszer egy infravörös adóból és egy nagy felbontású vevőegységből áll. Az adó a daru gerendájára kerül, a vevőt pedig merőlegesen az adó fölé szerelik. A rendszer mozgás közben minden irányban folyamatosan méri a rakomány lengési szögét. Ezenkívül méri a gerenda ferdeszögét, és opcionálisan a hajó oldalra dőlésének szögét is.

A három dimenzióban, nagy sebességgel haladó többtonnás rakományok ilyen szintű dinamikus szabályozásához több forrásból valós időben kell adatokat gyűjteni és azokat azonnal feldolgozni, hogy a pontos helyzet és sebesség mindig ismert és beállítható legyen.

A BTG IRM Spreader Measurement Sensor egy adóból és egy vevőből áll. Az Anybus A CompactCom B40 a vevőegységbe ágyazódik be.

„Rengeteg tapasztalattal és tudással rendelkezünk a nehéz ipari környezetben alkalmazott helymeghatározó rendszerekkel kapcsolatban, de nem vagyunk szakértők az ipari hálózatok terén – magyarázta Daan Potters, a BTG operatív igazgatója. – Ezért fordultunk az Anybushoz.”

Hálózati követelmények

A BTG olyan hálózati technológiát igényelt, amit be lehet ágyazni az IRM érzékelőbe, lehetővé téve az érzékelő számára a PROFIBUS, PROFINET és CANopen hálózatokon keresztüli kommunikációt. Mivel a BTG egy globális vállalat, és a világ különböző régióiban különböző hálózatok dominálnak, a BTG-nek arra is szüksége volt, hogy a jövőben több hálózatot is könnyedén lefedhessen. A hálózati megoldásnak kompatibilisnek kell lennie a régebbi berendezésekkel, elég strapabírónak kell lennie a tengeri környezetekben történő alkalmazásra és elég gyorsnak kell lennie a valós idejű adatkommunikáció feldolgozásához.

Ideje megismerni az Anybus CompactCom-ot!

Anybus CompactCom

Bármilyen hálózathoz

A HMS Networks Anybus egy olyan termékmárka, amely ipari eszközök bármely ismert ipari hálózathoz való csatlakoztatására specializálódott. Bármely nagyobb terepibusz- vagy ipari Ethernet-hálózat – termék, beleértve a PROFIBUS-, PROFINET- és CANopen-hálózatokat – integrálásához létezik egy CompactCom.

Beágyazott dizájn

A CompactCom beágyazódik a megfelelő eszközbe, jelen esetben az érzékelő vevőjébe. A beágyazott kialakítás számos előnnyel jár. Egyszerűen telepíthető, ezért lerövidíti az új termékek piacra kerülésének idejét. Lehetőség van a régebbi berendezések újrafelhasználására, ami lehetővé teszi a BTG számára, hogy új elektronikus vezérlőrendszereket szereljen be a meglévő darukba. A CompactCom beágyazható egy IP67-es besorolású burkolatba, így biztosítva, hogy a berendezés képes legyen megbirkózni a tengeri környezetben előforduló zord körülményekkel is.

Valós idejű kommunikáció

Az Anybus CompactCom nagy teljesítményű adatcserét tesz lehetővé, ami még a legigényesebb szinkronizált mozgási alkalmazásokat is képes kezelni akár 1 448 bájtnyi folyamatadattal mindkét irányban.

„A CompactCom B40-et választottuk, és elégedettek is vagyunk vele – összegezte Daan Potters. – A CompactCom B40 minden hálózati igényünket kielégíteti, minden szükséges hálózattal kompatibilis, és valós idejű kommunikációt biztosít, ami elengedhetetlen a helymeghatározó rendszerekben. Az Anybus emellett ahhoz is kiváló támogatást nyújtott, hogy a lehető leggyorsabban üzembe helyezzük a CompactCom B40-et”.

www.anybus.com

www.btg-positioning-systems.com