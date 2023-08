Megkönnyíti a karbantartók dolgát a Schneider Electric

Nagy segítséget jelentenek a nyári karbantartási munkák során a Schneider Electric újdonságai

Míg a legtöbb ember számára a nyár legalább részben a pihenésről, szabadságról szól, addig a karbantartó szakemberek számára ez az év egyik legintenzívebb időszaka, hiszen ilyenkor nyílik lehetőség az egyébként folyamatosan működő gépsorok, ipari berendezések tervezett karbantartására. Rövid idő alatt, rendszerint szűkös költségvetésből igyekeznek kihozni ilyenkor a lehető legjobb eredményt a karbantartók, akiknek a munkáját a Schneider Electric is igyekszik támogatni azzal, hogy számos termékét – köztük egészen új innovációkat – jelentős kedvezménnyel kínálja júniustól.

A gépek gyorsabb, megbízhatóbb és jövedelmezőbb működéséért

Az automatizálási rendszerek a termelés középpontjában állnak, a prediktív karbantartás és IIoT egyre nagyobb szerepet játszik a végfelhasználók működésében. A gép életciklusának három kritikus fázisa van: tervezés, üzembe helyezés és üzemeltetés. Az üzemeltetés során pedig a megelőző és folyamatos karbantartás elengedhetetlen a működési biztonság érdekében.

Az idei nyári karbantartási szezon lesz az első, amikor a hazai piacon is elérhető lesz a társaság új fejlesztése, amelynek köszönhetően jelentősen könnyebbé válik a LED-es jelzőlámpák karbantartása. Míg korábban a különböző színű jelzésekhez többféle blokkot kellett alkalmazni, addig a Schneider Electric tavaly ősszel bevezetett megoldásának köszönhetően az XB5 és XB4 LED-es jelzőlámpákat egyetlen, fehér színű blokkal lehet üzemeltetni. Az innováció jobb fényerőt és láthatóságot, magasabb színtisztaságot eredményez – vagyis a gyártósorok mellett dolgozó munkatársak messzebbről is jobban láthatják, hogy milyen színű jelzés világít –, ráadásul a kiválasztás sokkal egyszerűbb, és rövidebb a beépítési idő is.

Díjnyertes megoldás

Nagy segítség lehet a nyári karbantartási munkák során a szakemberek számára a Schneider Electric tavaly bevezetett újdonsága, az Altivar ATS480-as lágyindító. A tervezés során a társaság mérnökei kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az új fejlesztés méretei megfeleljenek a régi eszközének. Ennek köszönhetően könnyen méretpontosan beilleszthető a meglévő architektúrába. Nem szükséges új konfiguráció kialakítása, így a karbantartó szakemberek időt, pénzt takaríthatnak meg a telepítése során, amihez ráadásul a Schneider Electric videós segédletet is biztosít.

Az iF DESIGN AWARD nyertes, júniustól szintén kedvezményes áron elérhető ATS480 komoly előrelépést jelent kiberbiztonsági szempontból is a korábbi modellhez képest olyan funkciókkal, mint a felhasználókezelés és- azonosítás, az erős jelszóval védett hozzáférési csoportok, a fenyegetettségfigyelő beépített intelligencia, a megerősített portok és a kiberbiztonság-kompatibilis firmware frissítés.

Látvány és teljesítmény

A kedvező ár/érték aránya miatt a hazai piacon is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Easy Series sorozat termékei is bekerültek a Schneider Electric idei akciós kínálatába. A gyártótól megszokott minőséget képviselő, a leggyakrabban használt funkciókat kínáló, kedvező árú berendezésekből akár egy teljes vezérlőszekrény kialakítása is megvalósítható. Az Easy Series ipari automatizálási – például relé, nyomógomb, gépvezérlő PLC, HMI, frekvenciaváltó és kisfeszültségű energiaelosztás, mint mágneskapcsoló, motorvédő –eszközökkel még a komoly büdzsényomás mellett dolgozó karbantartó csapatok is megtalálhatják az optimális megoldást.

A júniustól kedvezményes áron elérhető termékek közé tartozik a Schneider Electric Easy Harmony ET6 HMI operátor panel is. A több méretben – 7, 10, 12 és 15 hüvelykes képátló – kapható képernyők a nagy felbontásnak és a 16 millió szín megjelenítésének köszönhetően még magasabb szintre emelik a vizualizációt az ipari környezetekben. Az Easy Harmony ET6 kijelzők a korábbinál gyorsabb adatfrissítésre és képcserére képesek, illetve megnövelték az adattárolási képességüket.

Az eszközök fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítottak a biztonságra is, biztonságos indulási protokoll, illetve titkosított adattovábbítás segíti a felhasználókat a külső támadások elleni védekezésben. A Vijeo Designer Basic rendszerrel az egyedi igényeknek megfelelően lehet testreszabni a tartalmak megjelenítését. Az Easy Harmony ET6 terminálokat ellenállóra tervezték, még magas páratartalom mellett is képesek üzemelni. A kijelzők számos csatlakozási lehetőséget kínálnak más berendezésekhez, így USB A és Micro-B típusú, COM1 RS232C, COM2 RS485/RS422 és Ethernet bemenet is található az eszközökön.

Egyszerű üzembe helyezés

A júniustól kedvezményes áron elérhető Easy Series termékek között megtalálható az Easy Modicon M200 logikai PLC is, ami a legjobb ár/teljesítmény arányú megoldás kis automatizálási rendszerekhez, amelyek rugalmasságot és egyszerű mozgást igényelnek. A berendezés megfelelő számú I/O felülettel rendelkezik, eltávolítható sorkapcsokkal, relé és tranzisztorkimenetekkel látták el, Ethernet és soros portok is találhatók rajta, valamint Micro SD kártyabővítő hely és USB port.

Az Easy Modicon M200 programozása, a megjelenítés és az üzembe helyezés egyetlen intuitív, ingyenesen letölthető szoftverrel megvalósítható, az eszköz speciális, előzetes képzés nélkül is egyszerűen használható.

