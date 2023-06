Megbízhatóság és magas technológiai színvonal hazai gyártásban

Címkék: autóalkatrész autóipar autóipari beszállító

A Bony-V Bt. a Közép-Magyarország Operatív Program keretben benyújtott VEKOP-2.1.7-15-2016-00037 azonosító számmal nyilvántartott támogatási kérelmét támogatásra érdemesnek ítélték.

A cég a megbízhatóságot és a magas technológiai színvonalat helyezte a cégfilozófia középpontjába, ugyanis autóalkatrész beszállítóként csak így tud hosszú távon működni. A fűthető visszapillantó tükrök a gépjárművekben úgy működnek, hogy az elektromos energiát egy fűtőtest segítségével hőenergiává átalakítva hátulról fűtik a tükörlapot. A fűtés elektromos jellemzőit a működési feszültség és teljesítmény határozzák meg. A működési feszültség a gépjárműhöz igazodva 12 vagy 24 Volt.

Az ipari előállítás során a megfelelő technológia kialakításakor arra törekszenek, hogy az emberi munka helyett automata gépek végezhessék az összeszerelést. Jelenleg a fűthető elektromos visszapillantó tükör gyártásánál a tükörlap és fűtőtest kézi összeszerelése, felragasztása kiváltható, ha a tükörlapon ki lenne alakítva a fűtőtest is közvetlen módon magán a tükörlapon.

A fejlesztés révén egy olyan visszapillantó tükör került kifejlesztésre, amely közvetlenül tartalmazza a fűtést is. A közvetlen fűtésű külső visszapillantó tükörüveg megvalósulása két előállítási folyamatban is előnyös. A tükörfűtés gyártónál nincs szükség a hordozó és ragasztó fóliára, mivel közvetlenül a tükörüvegre alakítják ki a fűtőtestet. Az alapanyagokon kívül több technológiai munkafolyamat is elhagyható, ezáltal olcsóbban, megbízhatóbb termék állítható elő a gyártási idő csökkentésével.

A visszapillantó tükör összeszerelésénél az eddigi három alkatrész helyett két alkotó elemet kell csak összeszerelni, így a közvetlen fűtésű tükörüveg és a műanyagház összeszerelése már automatizálható. Ez eddig nem volt lehetséges, mert a fólia alapú tükörfűtéseket csak kézi munkával lehetett felragasztani. Ez egy kritikus művelet, mert hibás felragasztás esetén levegőbuborékok keletkezhetnek, ahol a fűtés idő előtt kiéghet a tükörüvegen. Az új innovatív gyártási eljárás során több veszélyes alapanyag felhasználása is megszűnik, így kevesebb hulladék terheli környezetünket.

A projekt eredményeként olyan egyedileg fejlesztett megoldás jött létre, melyet tömegtermelésben, gazdaságosan lehet gyártani, így a piacon sikerre számíthat. A cég jelenleg is autóipari beszállító a visszapillantó tükrök és tükörfűtések területén, így a fejlesztésnek köszönhetően a sorozatgyártást is tudják vállalni partnereiknek.

| Képek: Bony-V Bt.

