Makro előnyöket biztosítanak az NSK csapágyak a mikroalkalmazásokban

A mikromobilitási piac szárnyalni fog 2030-ig, az NSK pedig kiváló helyzetben van ahhoz, hogy segítse az OEM-gyártókat a növekvő kereslet kielégítésében. A cég által gyártott csapágyak rendelkeznek mindazokkal a szilárdsági és termikus értékekkel, valamint kompakt méretekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sikeresek lehessenek minden olyan projektben, amik olyan termékekről szólnak, mint az e-bike-ok, a robogók vagy a teherkerékpárok.

A The Brainy Insights piackutató intézet által 2022 augusztusában közzétett jelentés szerint a globális mikromobilitási piac 2030-ra eléri a 202,41 milliárd dollárt (190,3 milliárd eurót), ami kimagasló, 17,45%-os éves növekedési rátát (CAGR) jelent az előrejelzésben szereplő 2022-2030 közötti időszakban. A világjárvány után ugyanis a globális turizmus fellendülése megnöveli a mikromobilitás és a költséghatékony túralehetőségek iránti keresletet. Az ilyen típusú közlekedési lehetőségek központi szerepet játszanak az „okosvárosok” koncepciójában is. Az ígéretes növekedési lehetőségek miatt számos jelentős autóipari beszállító törekszik jelenleg arra, hogy a mikromobilitási szektor felé diverzifikálja a tevékenységét.

Ha egy megoldás iránt nagy kereslet mutatkozik, akkor természetesen az OEM-gyártóknak olyan technológiai partnereket kell választaniuk, akik kiváló minőségű, megbízható termékeket tudnak szállítani az ellátási lánctámogatásához. Ez alól a csapágy beszállítók sem számítanak kivételnek.

Az NSK vékony profilú csapágyak ideálisak a mikromobilitási alkalmazásokhoz

Az e-mobilitási alkalmazások bizonyos követelményeket fogalmaznak ki a csapágyakkal szemben. Vegyük például az elektromos kerékpárokat. Ezeket a kompakt gépeket viszonylag nagy terhelésre tervezik, mivel ki kell bírniuk a vezető, a hajtáslánc és az út által kifejtett nagy erőket. Közvetlen összefüggésben a csapágyaknak kompaktnak kell lenniük, de jelentős szilárdsággal kell rendelkezniük. További követelmény a súrlódási nyomaték minimalizálása, hogy az e-bike könnyen kezelhető legyen.

A kompakt méretekre vonatkozó követelmények leginkább az e-bike meghajtóegységek körében válnak fontossá, amelyeknek a lehető legkeskenyebbnek kell lenniük annak ellenére, hogy villanymotort és sebességváltót is tartalmazniuk kell. A tervezési igény megkönnyítése érdekében a gyártók az NSK bevált, vékony profilú csapágyaihoz fordulhatnak, amelyek nagy terhelésnek és nyomatéknak is képesek ellenállni. Az NSK a szabványos, vékony profilú csapágyak széles választékát kínálja, valamint az ügyfelek igényei szerint egyedi alkatrészeket is készít.

Az NSK vékony keresztmetszetű csapágyai robusztus tömítésekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a nedvesség és a zord útviszonyok miatt felvert szennyeződések bejutását, így maximalizálják az élettartamot. Ezen túlmenően sima futásuk és alacsony súrlódási jellemzőik a komfortérzet fokozásához és a zaj minimalizálásához is hozzájárulnak.

Az NSK vékony keresztmetszetű csapágyainak belső szilárdsága számos tervezési jellemzőből ered, beleértve a speciális anyagokat és a hőkezelést, amelyek segítenek megelőzni a terhelés alatti deformációt. Ezek a csapágyak olyan alkalmazásokban is előnyösek, mint például az elektromos hegyikerékpárok, ahol a potenciálisan megerőltető terep miatt a csapágynak a nyomaték hatékony átvitelét kell lehetővé tennie a hajtás felé súrlódási veszteség nélkül.

Összefoglalva, az NSK vékony keresztmetszetű csapágyai minden mikromobilitási alkalmazásban hozzájárulnak a termék méretének csökkenéséhez és a könnyebb súlyhoz. A kisebb súrlódási nyomaték és a kisebb nyomatékváltozás révén a csapágyak a nyomatékátvitelt is javítják és egyenletes forgást biztosítanak, miközben a nagy sebesség elérését is segítik.

