Magyar innováció debütált a világ elsőszámú techkiállításán

Ezekben a napokban rendezik a világ legnagyobb technológiai és startup kiállítását, a Gitex Globalt. A dubaji eseményen a hazai vállalatok sikeres külpiacra lépését elősegítő HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség is képviselteti magát, és több magyar megoldást is megismerhet a várhatóan mintegy 180 ezer látogató. A világ egyik vezető önkiszolgálókassza-gyártója például a retailinformatika itthoni szakértőjét, a Laurelt kérte fel egy új, a helyszínen debütált fejlesztés megvalósítására.

Az október 20-ig tartó rendezvényen 170 ország több mint 6000 kiállítója vesz részt. Ahogy azt a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség is kiemeli az eseményhez írt beharangozójában, a rangos Expo fókuszában a gazdaságot és a társadalmat átalakító technológiai forradalom áll. Ennek megfelelően a jelenlévő hazai cégek is többek közt a mesterséges intelligencia, a big data vagy épp a fenntarthatóság területéről kerülnek ki – de a szintén rendkívül gyorsan fejlődő kiskereskedelmi innovációk terén is akad magyar vonatkozása az idei Gitex Globalnak.

Az adatelemzésre szakosodott Datos Insights statisztikája szerint az előző évben 200 ezer önkiszolgáló kassza állt működésbe a világ boltjaiban. Ezek nagyjából 9%-át a HiStone biztosította, amely most egy vele együttműködő magyar céget, a Laurelt kérte fel, hogy a jelenleg zajló dubaji kiállításon bemutatott önkiszolgáló pénztárukhoz készítse el a saját fejlesztésű Laura kasszaszoftvere új, vertikális, 16:9 arányú verzióját.

„A világ 4 legjelentősebb önkiszolgálókassza-gyártójának egyikéről van szó, így különösen megtisztelő, hogy számos nemzetközi partnerük közül minket bíztak meg a nagy presztízsű eseményre időzített innováció megalkotásával. A fejlesztőcsapatunk erőn felüli teljesítménnyel valósította meg a Laura mérföldkövet jelentő, 16:9-es webes verzióját, ami kiváló fogadtatásban részesült a HiStone standján” – mondta Bessenyei Attila, a Laurel ügyvezetője.

Mint hozzátette, az eredménnyel a másik fél is maximálisan elégedett, így minden esély megvan rá, hogy a két vállalat együttműködése szintet lép, és a rohamos ütemben növekvő önkiszolgálókassza-piac egyik globális éllovasa révén még több helyre juthat el egy újabb jövőbemutató magyar megoldás. A Magyarország legelterjedtebb kasszaszoftverének számító, idehaza több mint 6000 pénztárgépen működő Laura meglévő változatait jelenleg 7 külföldi ország üzleteiben használják.