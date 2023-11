Ismét várják a legsikeresebb innovációkat a Magyar Innovációs Nagydíj Pályázaton

Címkék: innováció kutatás kutatás-fejlesztés Magyar Innovációs Nagydíj Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) a mai nappal hivatalosan is meghirdette a 2023. évi Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot, a Magyar Innovációs Alapítvánnyal közösen, a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, valamint az Agrárminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával. A legkiválóbb hazai innovációs teljesítményeket idén már 32. alkalommal ismerik el, de a 2023. évi innovációs díjak odaítélésénél újabb szempontokat is figyelembe vesznek. A 2023. évi Magyar Innovációs Nagydíj mellett az Energiaügyi minisztérium közreműködésével külön Energiaügyi és Környezetvédelmi díjak is kiosztásra kerülnek. A pályázatok elbírálása során továbbra is a legnagyobb gazdasági, ill. társadalmi haszon, eredmény a legfontosabb szempont, de a bírálók jelentős mértékben mérlegelik a környezetvédelem és a fentarthatóság szempontjait! Nevezési határidő: 2024. február 5.

A Magyar Innovációs Szövetség felkérésére a 30 tudósból, vállalatvezető szakemberből álló zsűri 1993 óta minden évben odaítéli az Innovációs Nagydíjat. A Szövetség idén 32. alkalommal hirdeti meg a pályázatot. Az elmúlt harmincegy pályázati felhívásra összesen beérkezett 1416 pályaműből 1239 volt megvalósult, sikeres innováció és a legjobbak közül 240 kapott különböző innovációs díjat, ők alkotják a hazai innováció „elitjét”, a Magyar Innovációs Klubot.

Dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke kifejtette, hogy az innováció egy gondolkodási mód, egy vezetői magatartás, amely lehetőséget ad a kreativitás kibontakozására. Az innováció a kreativitás és a tőke találkozása. A kreativitás a gondolat és a cselekvés találkozása. A Magyar Innovációs Szövetség missziója, hogy az innováció a gazdaság növekedésének legfontosabb alapfeltétele. A harmincegy éve indult Magyar Innovációs Nagydíj komplex értékelés alapján a legnagyobb, ill. legjelentősebb innovációs teljesítményt keresi. A pályázaton olyan Magyarországon bejegyzett vállalkozások, szervezetek vehetnek részt, amelyek új termékkel, eljárással vagy szolgáltatással értek el kiemelkedő innovációs teljesítményt és jelentős üzleti sikert.

Csák János, kulturális és innovációs miniszter a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásáról tartott előadást. A pályázat meghirdetése kapcsán kiemelte, hogy a jövő generációjának kinevelése nélkül nincs innováció, hiszen egy jó vállalatban van mester-tanítvány kapcsolat, és amikor a tanítvány felnő, abból partnerségi kapcsolat alakul, és végül mester lesz a tanítványból. A kulturális és innovációs miniszter fontosnak tartja az innovációs légkör létrehozását és a hazai hozzáadott érték növekedését. Hangsúlyozta, hogy robosztusnak kell lenni, így támogatni kell a gazdaságos méretnagyság kialakulását, vállalatok összeolvadását, egyesülését. Ha megszületik egy világszínvonalú magyar termék, akkor az állam támogassa és biztosítsa a piacra jutást is. Miniszter úr előadásában méltatta a Magyar Innovációs Szövetség elkötelezett munkáját, melyet a magyar innovációs ökoszisztémáért, a magyar vállalatokért a Szövetség már több mint 30 éve folytat.

A „2023. évi vállalati innovációs tevékenység” című mini konferencián a panelbeszélgetést Professzor Dr. Szabó Gábor, MISZ elnök vezette. A beszélgetésben részt vett Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkár, aki a mai naptól a Nemzeti Innovációs Ügynökségnek a vezérigazgatója is, valamint a Nagydíj pályázat bírálóbizottságának társelnöke, Bagaméry Gergő, a 2006. évi, a 2010. évi és 2022. évi Magyar Innovációs Nagydíjas Mediso Kft. igazgatója, Szilágyi Gábor, 2022. évi Ipari és SZTNH Innovációs Díjas AGM Beton Zrt. vezérigazgatója és Dr. Lőrincz Zsolt, az NKFIH „Alapkutatástól a piacig” 2022. évi Innovációs Díjában részesült TargetEx Kft. ügyvezető igazgatója.

Dr. Raisz Anikó, környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár az Energiaügyi Minisztérium által felajánlott két díjról beszélt, majd Farkas Szabolcsot, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke megosztotta gondolatait az innovációról, valamint az SZTNH szerepvállalásáról a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat megszervezésében. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium nevében Szolnoki Szabolcs technológiáért felelős helyettes államtitkár, az Agrárminisztérium képviselőjeként dr. Kapitány Gabriella főosztályvezető köszöntötte a résztvevőket.

Dr. Lengyel László, az NKFIH elnökhelyettese zárszavában kiemelte, hogy az Magyar Innovációs Nagydíj pályázat elismeri és megismertet a közvéleménnyel a legjelentősebb innovációs teljesítményeket.

A 2023. évi Magyar Innovációs Nagydíjas vállalkozás az elismerést jelképező bronz kisplasztika mellé jelentős pénzjutalmat is kap. A további innovációs díjazottak szintén jutalomban, részesülnek. A Magyar Innovációs Nagydíj mellett kiosztják az Gazdaságfejlesztési Minisztérium Ipari Innovációs, valamint Informatikai Innovációs Díját, az NKFIH „Alapkutatástól a piacig˝ Innovációs Díját, az Agrárminisztérium Agrár Innovációs Díját, az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi és Energiaügyi Innovációs Díját, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díját, illetve a MISZ Startup Innovációs Díját is.

A díjak ünnepélyes átadása, a hagyományoknak megfelelően az Országház Felsőházi Termében történik majd 2024. március végén egy sajtónyilvános rendezvény keretében.

A 2023. évi kiírás részletei megtalálhatók a Magyar Innovációs Szövetség honlapján: https://www.innovacio.hu/nagydij_felhivas.php