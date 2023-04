Innovatív technológia forradalmasítja a 3D mérést

A Pulse Ranging Technology (PRT) és a MEMS technológia kombinációja nagy felbontású 3D pontfelhőket hoz létre.

Az ipari automatizálástól az autonóm járműveken át a gondozórobotokig a jövő kihívásainak megoldásához nagy teljesítményű 3D szenzorokra lesz szükség, amelyek gyorsan, átfogóan és milliméteres pontossággal térképezik fel a környezetüket. A Pepperl+Fuchs és a Fraunhofer Institute for Silicon Technology ISIT technológiai innovációja maximális pontosságot és teljesítmény elérését teszi lehetővé – rendkívüli költséghatékonyság mellett. A nagy teljesítményű távolságmérési technológiát most először kombinálják a MEMS technológiával. Ez adja az R3000 3-D LiDAR/MEMS érzékelő alapját, amit terméktanulmányként mutatnak be a 2023-as Hannover Messe kiállításon.

Az R3000 3D LiDAR/MEMS érzékelő

Két technológia előnyeinek egyesítése

A 3D mérés a Pulse Ranging Technology (PRT) technológián alapul, ami egy, a Pepperl+Fuchs által kifejlesztett, sokféle követelménynek megfelelően méretezhető távolságmérési módszer. A másodpercenkénti több mint 250 000 kibocsátott lézerimpulzus alapján milliméteres pontossággal mér néhány centimétertől több száz méterig terjedő távolságokat. Hatékonyan elnyomja a környezeti fényt és más környezeti hatásokat. Ennek eredményeként a PRT gyors, pontos és megbízható mérési eredményeket biztosít.

A kompakt és költséghatékony R3000 nagy teljesítményű 3D mérést tesz lehetővé

A harmadik dimenzió elérése érdekében a Pepperl+Fuchs az R3000 terméktanulmány részeként első ízben egyesíti a PRT-t a Fraunhofer ISIT mikroelektromechanikus rendszerével: egy kicsi, gazdaságos és mechanikailag robusztus MEMS tükröt épített be az érzékelőbe.

A piezoelektromosan hajtott alkatrész mozgása révén a kibocsátott lézersugár két tengelyben 40° x 30°-kal eltérül. A hagyományos 3D érzékelőkkel ellentétben a mérési folyamat során nem jön létre pixelrács. Az R3000 ehelyett különösen kicsi fényfoltot és zökkenőmentes szkennelést használ, hogy rendkívül nagy felbontású 3D pontfelhőket állítson elő kivételes részletességgel.

A beépített MEMS tükör mozgásával a lézersugár két tengelyben eltéríthető

Intuitív kezelés az intelligens felhasználói útmutatóval

Annak érdekében, hogy az ember és a gép közötti kommunikáció a lehető legegyszerűbb legyen, az R3000-et kiegészítő funkciókkal látták el. Az érzékelő nem csak egy 3D pontfelhőt, hanem egy szuperponált intenzitású képet is létrehoz, amely képes megjeleníteni a képsort, ezáltal pedig megkönnyíti a programozást és a működést. Ezen kívül minden mérési pont megjeleníthető látható lézersugárral. A szinkron lézerprojektor lehetővé teszi az R3000 további szerszámok nélküli pontos beigazítását és beállítását, egyszerű üzembe helyezést biztosítva. Ez a funkció többek között a felhasználó és a kiszolgáló robot közötti interakciót is lehetővé teszi.

A precíz szkennelésnek köszönhetően ultranagy felbontású 3D pontfelhők jönnek létre

Hatékony 3D mérés a jövő automatizálási technikájához

Innovatív technológiájával az R3000 LiDAR/MEMS érzékelő forradalmasítja az összetett automatizálási feladatokat. Az ismeretlen környezetek precíz 3D képei elengedhetetlenek az autonóm járművek következő generációjához – az ipari vezető nélküli szállítórendszerektől a nyugdíjasok és idősek otthonában lévő automatizált betegmozgatásig.

A PRT és a MEMS kombinációjával az ilyen összetett, dinamikus képsorok is valós időben, részletesen rögzíthetők. Ez egy átfogó adatbázist hoz létre a teljesen új, mesterséges intelligencia (AI) eszközökkel végzett értékelésekhez. Kompakt és költséghatékony érzékelőként az R3000 nagy pontosságú 3D mérések elvégzését teszi lehetővé az alkalmazások széles körében. A fejlett algoritmusokkal kombinálva az érzékelő nagymértékben előmozdítja a fejlődést az autonóm járművek és a kiszolgáló robotika területén – nem csak a gyártóüzemekben, kórházakban vagy idősotthonokban, hanem az élet minden területén.

