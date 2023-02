HEIDENHAIN-újdonságok az SPS 2022 kiállításon

Az intelligens jeladók új mércét állítanak fel a hajtásrendszer-technológiában

Címkék: hajtás hajtásrendszer hajtástechnológia Heidenhain ipari robot jeladó mérés méréstechnika robot robotika SPS

A HEIDENHAIN olyan hatékony megoldásokat – köztük az AMO, ETEL, NUMERIK JENA, RENCO és RSF márkák termékeit – mutatott be a nürnbergi SPS szakkiállításon, amelyek új mércét állítanak fel az automatizált hajtásrendszerek terén. A látogatók új induktív forgójeladó-változatokkal találkozhattak a robotikai alkalmazásokhoz, ezenkívül az induktív szkennelés következő generációjával is megismerkedhettek.

Az induktív szkennelés következő generációja és új kompakt forgójeladók szigorú hőtűrésű motorokhoz

A HEIDENHAIN által bemutatott ECI 1122 és EQI 1134 abszolút forgójeladók az induktív letapogatás következő generációját testesítik meg. Előnyük a minimális jelzaj, az alacsony sebességű hullámzás, az üzemi adatgyűjtés és az EnDat 3 interfésznek köszönhetően a lecsökkent kábelezés. Ezeket az előnyöket az egyfordulatú pozíció felbontásának 22 bitre emelésével érték el, ami szintén jelentősen javít a motorvezérlési teljesítményen. Az EnDat 3 interfésszel felszerelt, és ezért a HMC 2 egykábeles megoldással csatlakoztatható, következő generációs HEIDENHAIN méréstechnológia az induktív forgójeladók számos előnyét a motorok igényes automatizálási alkalmazásaira is kiterjeszti. Az előnyök közé tartoznak a kompakt méret, a széles szerelési tűrések, a szennyeződésekkel szembeni ellenállás, a magas üzemi hőmérséklet, illetve a mágneses mezőkkel szembeni ellenálló képesség.

A könnyű és kompakt KCI 1319 és KBI 1335 motorjeladók már új, KCI 1318 FOT és KBI 1335 FOT változatban is elérhetők tisztán soros EnDat 2.2 interfésszel. Fan-Out technológiájuk lehetővé teszi, hogy a síneket és az elektronikus alkatrészeket közvetlenül egy fémtartóra helyezzük, amely csapágyfedélként is funkcionálhat. Ez lecsökkenti a szükséges alkatrészek számát és a helyet, ezenkívül a fémhordozón keresztül a hőt is elvezeti. A tárcsa/agy szerelvény a tengelyre préselhető.

Változatok széles választéka az igényes robotikai alkalmazásokhoz: a HEIDENHAIN KCI 120 Dplus duál jeladók motorpozíció- és csuklóhelyzet-visszajelzéssel egyetlen készülékben. A KCI 120 és KBI 136 nagy méretű, 30 vagy 40 mm átmérőjű üreges tengelyekhez, az új KCI 1318 FOT és KBI 1335 FOT kompakt jeladók pedig motorokhoz ajánlottak

Új induktív forgójeladók a modern robotizáláshoz

A Heidenhain jól ismert induktív robotikai forgójeladóinak újabb változatai új alkalmazásokat nyitnak meg a fejlett robotikában:

A motor- és csuklópozíció-mérést egyetlen készülékben lehetővé tevő KCI 120 Dplus kettős jeladó már három méretben érhető el. A központilag elhelyezett leolvasóegység és a két különálló lemez/agy szerelvény különböző üreges tengelyátmérőkhöz és beépítési méretekhez készült, így a HEIDENHAIN KCI 120 Dplus kompakt méretet és egyszerű integrációt biztosít azonos funkcionalitással. A funkcionális biztonságú, tisztán soros EnDat 2.2 interfész a biztonság szempontjából kritikus alkalmazásokban – például az ember-robot együttműködésben – is használható.

A nagy, 30 vagy 40 mm-es üreges tengelyátmérőkhöz készült KCI 120 és KBI 136 kompakt forgójeladók teljessé teszik a robotikai alkalmazásokhoz tervezett HEIDENHAIN forgójeladók választékát, és a kisebb 1300-as sorozat erényeit a jelentősen robusztusabb és erősebb robotmotorokra is kiterjesztik.

AMO WMRA: egy második jeladó nagy tengelyátmérőjű robotmotorokhoz

Jelentősen javulhat a robotok abszolút pozíciópontossága, ha a robot minden tengelyén egy további, nagy pontosságú jeladót alkalmaznak. Az áttétel után elhelyezett második jeladó a robotcsukló tényleges helyzetét méri. A WMRA szögjeladót második jeladónak ajánlja az AMO. A szögelfordulás-mérővel, mérőgyűrűvel és külön leolvasóegységgel szerelt moduláris kialakítású egység nagy tengelyátmérőkhöz és szűk beépítési helyekhez is ideális. A mérőgyűrű átmérője tetszés szerint választható meg.

A HEIDENHAIN ECI 1122 és EQI 1134: az induktív szkennelés következő generációja és az EnDat 3 interfész jelentős előnyöket biztosítanak a kompakt motorok számára az igényes automatizálási alkalmazásokban

Az extra kicsitől az extra nagyig: útadók az orvostechnikai biztonsághoz, pontossághoz és kényelemhez

A HEIDENHAIN és márkái, az AMO, a NUMERIK JENA, a RENCO és az RSF jeladói már régóta ismertek és elismertek az orvostechnikai alkalmazásokban. Megbízhatóságuk és hibamentes teljesítményük kulcsfontosságú ahhoz, hogy a laboratóriumi feladatok, a terápia és a diagnosztika speciális megoldásaihoz is megfeleljenek. A páciens kényelmét és az alkalmazás biztonságát szolgáló előnyök miatt egyre fontosabbá válik a forgó-, szög- és lineáris jeladók nagy pontossága is.

A laboratóriumi automatizálás és a folyadékkezelés területén nagy áteresztőképességet és megbízható működést biztosítanak a RENCO R35i és R35iL forgójeladók. A beépített csapágy nélküli inkrementális forgójeladók különösen gyors és pontos pozicionálást tesznek lehetővé a léptető és kefe nélküli egyenáramú motorokon, amelyeket az automatizált véranalizátorok számos tengelyén és szíjhajtásán használnak. Az elképesztően alacsony, 8,6 mm profilú RENCO R35iL szűk helyekre is beépíthető, például dializáló gépekbe, vérpumpákba és adagolószivattyúkba. Jelenleg ez az egyik leglaposabb forgójeladó a piacon.

Ha nagy méretű orvosi eszközökről, például CT-szkennerekről van szó, a komoly beruházás miatt elvárt a biztonságos, megbízható és hosszú távú működés. Az AMO rendszermegoldásai részben érintés- és kopásmentes, induktív működésüknek köszönhetően ezeknek az orvostechnikai követelményeknek is tökéletesen megfelelnek. Ellenállnak a szennyeződéseknek, és nagyon immunisak a mágneses mezőkkel szemben. A nagy energiájú sugárzáshoz is rendelkezésre állnak a megfelelő eszközök.

A nagymértékben automatizált mikroszkópos alkalmazásokban – például az in vitro diagnosztikában és a magas színvonalú szűrésekben – a HEIDENHAIN LIC 4100 exponált lineáris jeladók éles, részletes képadatokat szolgáltatnak a hibamentes diagnosztikához. Nanométeres léptékük és dinamikus teljesítményük maximális áteresztőképességet biztosít. Abszolút jeladóként a LIC 4100 a bekapcsolás után, referenciafutás nélkül is azonnal megadja a pozícióértéket, magas folyamatmegbízhatóságot biztosítva a gyakran összetett és időigényes autonóm elemzési folyamatokban.

HEIDENHAIN KCI 419 Dplus: forgójeladó a jövő felvonóihoz

A közeljövőben a felvonóknak már nem lesz szükségük a féket felügyelő mikrokapcsolókra, mert a HEIDENHAIN KCI 419 Dplus jeladók nemcsak pozíció-visszajelzést, hanem értékes kiegészítő információkat is adnak a felvonómotor vezérléséhez. A fékszerkezet lemezéhez mechanikusan csatlakoztatott KCI 419 Dplus képes érzékelni a féklöketet. Az így kapott adatok alapján az alsó elektronika meg tudja állapítani, hogy a fék ki van-e engedve vagy be van kapcsolva, ezenkívül a kopás mértékét is jelzi. A motorhoz és a fékhez való közelségének köszönhetően a KCI 419 Dplus jeladó további érzékelők nélkül is releváns adatokat szolgáltat a hőmérséklet-felügyelethez, és lehetővé teszi a meghibásodások azonosítását is. Nagymértékben leegyszerűsödik a teljes rendszer kábelezése: az összes paraméter egy kábelen keresztül, a tisztán soros EnDat 2.2 interfésszel továbbítható. További előnyöket jelent a továbbfejlesztett távfelügyelet és előrejelző karbantartás. A felvonók terén a KCI 419 Dplus nagyobb rendelkezésre állást és megbízhatóságot, valamint jelentős munkaerő-megtakarítást tesz lehetővé a szerelésnél, a kábelezésnél, a beállításnál, valamint a karbantartásnál.

Nincs szükség mikrokapcsolókra a fékfelügyelethez: a HEIDENHAIN KCI 419 Dplus nemcsak a felvonómotor vezérléséhez ad pozíció-visszajelzést, hanem a féklöketet is képes érzékelni

HEIDENHAIN ECI 1119 PressFit és EQI 1131 PressFit: induktív forgójeladók kis tengelyekbe történő automatizált beszereléshez

A HEIDENHAIN ECI 1119 PressFit és EQI 1131 PressFit abszolút forgójeladók ideális megoldások a gyors és megbízható telepítéshez. A kompakt forgójeladók akár 40 × 40 mm-es karimájú és mindössze 20 mm tengelymagasságú motorokhoz is alkalmasak. A szerelés a hüvelynek a motorházban lévő furatba helyezésével kezdődik. A forgójeladót ezután a PressFit karimával bepréseljük, és egy központosító csavarral rögzítjük a csatlakozó tengelyhez. Ez helyet takarít meg, ezenkívül az automatikus telepítést is támogatja. Az erőmérés lehetővé teszi a folyamat nyomon követését.

EnDat 3: az útadó digitális integrálása

A folyamatos fejlesztés révén a digitalizáció jövőjére felkészítve: a HEIDENHAIN EnDat interfésze leegyszerűsíti és megbízhatóvá teszi a jeladók rendszerekbe történő integrálását. A HEIDENHAIN három különböző jeladóval demonstrálta az EnDat 3 busz működését, amelyek 30 µs ciklusidővel továbbították a pozíciót, az érzékelt és megfigyelt adatokat. Egy mérőkar-beállítást is bemutattak, ahol minden egyes csuklón egy jeladó továbbította a pozícióadatokat buszüzemben az EnDat 3 segítségével. Ez csökkenti a kábelezési igényt, miközben funkcionális biztonságot és széles körű diagnosztikai lehetőségeket is biztosít. Az EnDat 3 az optimális jeladó interfész a magas szintű rendszerintegrációhoz és a digitális jövő követelményeinek kielégítéséhez, csökkentett rendszerköltséggel és rugalmas géparchitektúrával.

RTMB+, TUCANA ST és AQUARIUS ST az ETEL-től: több opció a szerszámtárkezelésben

A félvezető- és elektronikai ipar fejlődését nagymértékben meghatározza a miniatürizálási trend, de a csomagolási és ellenőrzési folyamatok viszonylag nagy méretű, maximális folyamatmegbízhatóságú és teljesítményű alkatrészek kezelését feltételezik. Az ETEL RTMB+ forgó osztóasztalai a nagy sebességet a nagy teherbírással kombinálják pontosan ezekhez az alkalmazásokhoz. A TUCANA ST és az AQUARIUS ST rövid löketű hajtóművek pedig megakadályozzák, hogy a szerszámtárkezelőket a forgácsok és a sorják megsértsék a csomagolás és az ellenőrzés során.

