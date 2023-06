Heidenhain-újdonságok az AMB-n

Megnövelt folyamatbiztonság, csökkenő költségek és minimalizált karbonlábnyom

A fémipart olyan forró témák mozgatják, mint a fenntarthatóság, valamint a rendszerköltségek csökkentése, ami egyre inkább a tulajdonlás teljes költsége (TCO) elemzésének irányába ment el. A Heidenhain a 2022-es AMB kiállításon az erőforrások jobb kihasználását és ezáltal a szerszámgépek költséghatékonyabbá tételét lehetővé tevő megoldásokat mutatott be.

Napjaink gyártási kihívásai közé tartoznak a jobb gépkihasználás és a magasabb minőség, ezekkel párhuzamosan a gyorsabb gyártás megvalósítása. E célok elérése érdekében a szerszámgépek felé elvárás, hogy rövidebb idő alatt nagyobb anyagleválasztást érjenek el, és már az első munkadarabtól kezdve tökéletes eredményeket hozzanak létre. A Heidenhain jeladói, tapintói és szerszámtörés-érzékelője széles lehetőségeket kínálnak a teljesítmény, a folyamatbiztonság és a költséghatékonyság maximalizálásához.

A Heidenhain új TD 110 szerszámtörés-érzékelője közvetlenül a vágózónában, gyorsbeállás során figyeli a mikroszerszámokat is az esetleges sérülések szempontjából

AMB-újdonság: TD 110 szerszámtörés-érzékelő

A Heidenhain az AMB-n mutatta be az új TD 110 szerszámtörés-érzékelőt a 0,4 mm-nél nagyobb átmérőjű szerszámok sérülésének ellenőrzésére. Az induktív szenzor érintés nélkül, 2 mm távolságból érzékeli a hosszváltozásokat közvetlenül a vágózónában, miközben az orsó üzemi sebességgel forog. Minden szerszámcsere során akár hat másodperc is megtakarítható, ami jelentős idő- és költségelőnyöket eredményez. A robusztus és kompakt TD 110 szinte bármilyen szerszámgépbe utólag is beépíthető, az asztal közvetlen közelébe. A megfelelő jeleket a tapintó interfészen keresztül továbbítják a vezérlőhöz. A folyamatbiztonság tovább növelhető, ha a vezérlés üzenetet küld, vagy NC-leállást, illetve felhasználóspecifikus reakciót vált ki.

A Heidenhain TS 460 tapintója akár 30%-kal csökkenti a mérésre fordított időt

TS 460 és TS 760: a gyártás felgyorsítása

A munkadarabok gyorsabb és folyamat közbeni beállítása és mérése: ezt teszi lehetővé a TS 460 tapintó nagyon magas, akár 3 000 mm/perc mérési előtolási sebesség mellett. Az akár 30 százalékkal csökkentett mérési idő értékes termelési időként válik profittá. A TS 460 integrált öblítő/fúvó egysége magas mérési pontosságot biztosít, mivel a tapintási felületről minden olyan forgácsot eltávolít, ami egyébként torzíthatná a mért adatokat. A szonda opcionálisan egy hatékony ütközésgátló pufferrel is felszerelhető, ami nemcsak az esetleges károsodását előzi meg, hanem termikusan is leválasztja a tapintót. A TS 760 szonda különösen nagy 3D pontossággal és nagyon alacsony tapintóerővel teszi lehetővé a munkadarabok mérését, ezért a szerszám- és formagyártás precíziós, rendkívül érzékeny alkatrészeihez is ideális. Az akár 1 000 mm/perc mérési előtolás magas dinamikát biztosít.

A Heidenhain LC és RCN zárt jeladói leegyszerűsíthetik a szerszámgépek tömítőlevegővel kapcsolatos igényeit. A CO 2 -lábnyom 99%-kal csökkenthető, és a rendszerköltségek is lefaraghatók

Heidenhain LC és RCN jeladók: 99%-kal csökkentett CO 2 -kibocsátás

A gépalkatrészek terén az LC lineáris jeladók és az RCN szögjeladók optimalizált optikája kristálytiszta érzékelést biztosít még folyadékszennyeződés és páralecsapódás esetén is. A jeladók sok esetben sűrített levegő nélkül is tökéletesen működnek, ami leegyszerűsíti a tömítőlevegő-igényt, lehetővé téve, hogy jelentősen alacsonyabb rendszerköltség mellett hozzuk létre a zárt hurkú pozíciómérést. A tömítőlevegő elhagyása ezenkívül akár 99%-kal képes csökkenteni a gép CO 2 -lábnyomát.

A Heidenhain új LB 383 C lineáris jeladója hosszú tengelyű gépekhez: megnövelt teljesítmény és folyamatbiztonság, alacsonyabb raktározási költségek

Heidenhain LB 383 C: új mérőrendszer a hosszú tengelyekhez

A Heidenhain LB 383 C zárt lineáris jeladója a hosszú tengelyű gépek pozíciómérésének új mércéje. Az akár 72 méteres mérési hosszban elérhető jeladó a robusztus letapogató egységnek köszönhetően különösen toleráns a szennyeződésekkel szemben, ugyanakkor nagyon merev a mérési irányban. Ez növeli a folyamatbiztonságot és lényegesen jobb vezérlőparaméterek elérését teszi lehetővé, ami jobb gépteljesítményt eredményez. Az LC 200 lineáris jeladó profiljához hasonló LB 383 C nemcsak a készlet szükséges mennyiségét csökkenti, hanem a sűrített levegő speciális összekötő elemeit is feleslegessé teszi, így járulva hozzá a költségcsökkentéshez.

