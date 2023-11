És a győztes: az iJaw tokmánypofa

„Best of Industry” díjat nyert a RÖHM intelligens, a szorítóerő valós idejű mérését lehetővé tevő tokmánypofája

Ismét volt ok az örömre a RÖHM-nél: a németországi központú be- és megfogástechnika-specialistát ismerték el 2023-ban a „Best of Industry” díjjal. Az iJaw tokmánypofa kifejlesztéséért járó neves díjat az különbözteti meg a többi iparági díjtól, hogy a Best of Industry Award megmérettetésen egy átlátható és nyilvános szavazási folyamat során dől el az elsőség kérdése, amiben minden iparági szakértő részt vehet.

A „Best of Industry” díj 2016 óta tiszteleg a legújabb innovációk és a különböző kategóriákban elért eredmények előtt, így választva ki minden évben a legjobbak közül a legjobbakat. Idén összesen 180 innovatív ipari termékre lehetett szavazni, és a befogószerszámok kategóriában a RÖHM innovációja kapta a legtöbb szavazatot. A zsűri nem is lehetett volna szigorúbb, hiszen az online szavazáson maguk a felhasználók is részt vehettek. Összesen 20 000 szavazat érkezett.

Az iJaw szenzoros tokmánypofa felépítése (Forrás: Röhm)

„Ez a díj nagyszerű visszajelzés az egész csapatunk számára – jelentette ki Thomas Roth, a RÖHM GmbH üzletfejlesztési vezetője. – Az iJaw előnyök egész sorát kínálja a felhasználóknak a fémmegmunkálás gyártási folyamatában, és jelentősen képes hozzájárulni a folyamatok optimalizálásához. Nagyon örülök, hogy a szakértők véleménye szerint az innovációnk egyértelműen az első helyen végzett.”

Mitől olyan innovatív az iJaw tokmánypofa?

Az új iJaw tokmánypofa elsőként tartalmaz szenzort és vezeték nélküli adatátvitelt, ami pedig a szorítóerő valós idejű mérését teszi lehetővé közvetlenül a megmunkálás során. Ennek köszönhetően a beállítási idők lerövidülnek, így a megmunkálási folyamatok felgyorsulhatnak. Ez egyrészt csökkenti az alkatrészköltségeket, másrészt a felületminőségre is jótékony hatással van. Ez tiszta folyamatoptimalizálás és igazi mérföldkő a gyártás digitalizálásában.

Az iJaw többféle kialakításban érhető el (Forrás: Röhm)

A tokmánypofa által kifejtett erőket egy integrált szenzor érzékeli, és továbbítja az adatokat feldolgozásra. Az iJaw nemcsak a belső vagy külső szorítás során ténylegesen ébredő erőket, hanem a saját hőmérsékletét is méri. Hosszabb adatgyűjtési periódus során pedig az iJaw a tokmány állapotának és hatékonyságának nyomon követésére, ezért az előrejelző karbantartás bevezetésére is használható. A valós idejű erőméréshez az iJaw robusztus, edzettacél pofákkal rendelkezik, melyek vízálló (IP 68) tömítettséggel védik az elektronikai elemeket. A jeladó antenna magas hőmérsékletnek ellenálló műanyag burkolattal rendelkezik, ami megvédi azt az izzó forgácsoktól.

Az iJaw Mobile alkalmazással az iJaw felügyelhető, a szorítóerő-adatok pedig valós időben jeleníthetők meg (Forrás: Röhm)

Közvetlenül adatfeldolgozás is lehetséges

Az iJaw vezeték nélkül, IO-Link Wireless protokollon keresztül továbbítja a mért adatokat egy átjáróhoz magas, 100 Hz-es mintavételezési frekvenciával. Az átjáró az adatfeldolgozást végző ipari PC-ből, az IO-Link Wireless Masterből és a csatlakozó interfészekből áll. Az adatok akár Etherneten keresztül is továbbíthatók a processzorhoz, majd az integrált LAN interfészen vagy WiFi-n keresztül küldhetők a helyi kijelzőkhöz. Az adatok természetesen közvetlenül is feldolgozhatók a szerszámgép PLC-jében. Ebből a célból az átjáró az integrált Profinet interfészen keresztül csatlakoztatható a géphez. A vezérlő valós időben képes feldolgozni és a saját kijelzőjén megjeleníteni az adatokat. A Röhm univerzális iJaw átjárója csak szabványos protokollokat és interfészeket használ, specifikációjuk szabadon hozzáférhető. További – saját vagy külső beszállítóktól származó – érzékelők kiegészítő hardver nélkül integrálhatók az univerzális átjáróba.

Az EMO óta meglévő szerszámgépekbe utólagosan is felszerelhető

Az EMO Hannover 2023 egyik újdonságaként bemutatták a régebbi szerszámgépekbe egyszerűen beszerelhető iJaw-készletet, ami mellett csak az ipari processzorral ellátott átjáróra és egy kijelzőre van szükség az adatok megjelenítéséhez. Ez lehet egy telepített számítógép vagy akár egy mobil táblagép is. A rendszert ezután az iJaw és az átjáró közötti kapcsolatot létrehozó iJaw Mobile webalkalmazás vezérli. Az alkalmazáson keresztül munkafeladatok hozhatók létre és kezelhetők a pofák.

A szintén a piaci bevezetés előtt álló iJaw felhőalkalmazás további hasznos funkciók bevezetését teszi lehetővé, például folyamat- vagy termelékenységelemzést, valamint nagy mennyiségű mérési adat dokumentálását. Az adatok így bárhonnan hozzáférhetővé válnak, vagyis létrejöhet a megmunkálási folyamat digitális ujjlenyomata, ami különösen a kötelező dokumentációval rendelkező alkatrészek gyártása során jelent majd komoly előnyt.

Az intelligens iJaw tokmánypofa már olyan szerszámgépipari óriások gépválasztékában érhető el, mint a DMG MORI, a WFL Millturn, a MAZAK és az EMCO, de minden eredeti szerszámgépgyártó felszerelheti gépeit intelligens tokmánypofákkal, hiszen azok minden egyéb tokmánypofához hasonlóan illeszthetők és használhatók a szabványos pofával rendelkező esztergatokmányokhoz. Az egyenes fogazású, egylépcsős, kétlépcsős vagy blokkpofával kapható iJaw 260-as, 315-ös és 400-as méretben érhető el, a síktárcsákhoz ezenkívül speciális pofák is rendelkezésre állnak. Szintén elérhető az iJaw-val szerelt Duro-A RC tokmány gyors pofacsere funkcióval. A különféle kialakítású, cserélhető kemény és puha szorítóbetéteket csavarok rögzítik a pofákra, így azok a különböző munkadarab-geometriákhoz igazíthatók.

